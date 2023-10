GDL-Warnstreik bei Bahn am Samstag: Niederrhein betroffen

Frankfurt/Düsseldorf. Auch Niers-Express und Niederrheiner fahren am Samstag zwölf Stunden lang nicht. Die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer fordert mehr Geld.

Ein Aufruf der Bahngewerkschaft GDL zu einem zwölfstündigen Warnstreik an diesem Samstag trifft in Nordrhein-Westfalen elf Zuglinien des Bahnkonzerns Transdev. Der Warnstreik solle von 2.30 am frühen Morgen bis 14.30 Uhr dauern, wie die Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) am Donnerstagabend mitteilte.

Ein Schwerpunkt liegt am Niederrhein

Betroffen seien vier Linien der NordWestBahn mit Schwerpunkt Paderborn und Bielefeld (RB 74, 75, 84, 85), vier Linien der Rhein-Ruhrbahn am Niederrhein und von Essen nach Coesfeld (RE 10 (Niers-Express), 14 (Emscher-Münsterland-Express), RB 31 (Der Niederrheiner), RE 44 (Fossa-Emscher-Express)), die Regionalbahn Köln-Mainz RB 26 sowie die S-Bahn-Verbindungen Minden-Haste (Niedersachsen) und Paderborn-Hannover-Flughafen.

Gewerkschaft GDL fordert mehr Geld

Die GDL fordert 555 Euro mehr Entgelt sowie eine Absenkung der Wochenarbeitszeit auf 35 Stunden bei vollem Entgeltausgleich für Schichtarbeiter. Die Arbeitgeber hätten ihr bisheriges Angebot von elf Prozent Entgelterhöhung nicht nachgebessert, kritisierte der GDL-Bundesvorsitzende Claus Weselsky laut einer Mitteilung. (dpa/red)

