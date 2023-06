Der Gardasee in Norditalien hat den tiefsten Wasserstand seit 15 Jahren erreicht. Während sich das Niedrigwasser derzeit nicht auf den Tourismus in der beliebten Urlaubsregion auswirkt, leidet die Landwirtschaft unter der anhaltenden Dürre.

Hagel Unwetter verwandelt Orte am Gardasee in Winterlandschaften

Torbole In Italien schlägt das Wetter weiter Kapriolen. Ein heftiges Unwetter traf nun die Region um den Gardasee. Die Folgen waren heftig.

Der Norden Italiens kommt in Sachen Wetter einfach nicht zur Ruhe. Nach den heftigen Niederschlägen und Überschwemmungen vor wenigen Tagen in der Emilia-Romagna hat es nun die Gardasee-Region getroffen. Am Dienstag zog ein Unwetter mit Regengüssen, Windböen und ungewöhnlich lange anhaltendem Hagel über den nördlichen Teil des besonders bei deutschen Urlaubern beliebten Sees hinweg. Der Hagelschauer verwandelte Orte wie Riva oder Torbole in Winterlandschaften.

Fotos und Videos in den sozialen Medien zeigen das ganze Ausmaß des Unwetters. Die Hagelkörner bedeckten Straßen und Wege und sorgten für Bilder wie im tiefsten Winter.

Gardasee sorgte zuletzt durch Wassermangel für Schlagzeilen

Neben ungewöhnlichen Aufnahmen sorgte das Unwetter aber auch für Überflutungen und Chaos auf den Straßen. Der Verkehr auf der "Gardesana", die um den See führt, kam laut der Nachrichtenagentur Ansa zeitweise zum Erliegen. Bäche verwandelten sich in reißende Ströme, ein Wohnmobil wurde von der Straße gespült und landete im See. Verletzte soll es laut Ansa nicht gegeben haben.

Zuletzt hatte der Gardasee eher durch extreme Dürre für Schlagzeilen gesorgt. Der Wasserstand war im April nach einer langen Trockenperiode auf einen neuen Tiefststand gesunken. Dem Tourismus tat das bisher keinen Abbruch. Seit drei Jahren verzeichnet die Region einen starken Tourismuszuwachs. Schon 2022 waren Ferienhäuser, Hotels und Campingplätze ausgebucht. (tok)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama