Kreis Euskirchen Bei einem Unfall im Kreis Euskirchen sind zwei Männer gestorben. Sie waren offenbar auf der Fahrbahn unterwegs. Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei Fußgänger sind auf einer Landstraße in Weilerswist-Metternich im Kreis Euskirchen von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Ein 20-Jähriger starb noch an der Unfallstelle, sein 18-jähriger Begleiter erlag später in einem Krankenhaus seinen Verletzungen, wie die Polizei in Euskirchen am Montag mitteilte. Der Verkehrsunfall ereignete sich am späten Sonntag.

Tödlicher Unfall: Fahrer und Insassen erlitten einen Schock

Demnach war ein 33-jähriger Autofahrer auf der Landstraße 163 im Kreis Euskirchen unterwegs, während die beiden Männer zu Fuß in gleicher Richtung liefen. Dabei erfasste der 33-Jährige die beiden Männer. Der Fahrer und mehrere Zeugen erlitten einen Schock und wurden vom Rettungsdienst betreut. Die Landstraße blieb mehrere Stunden lang gesperrt.

Nun hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Wer Hinweise zum Unfall geben kann, soll sich telefonisch unter 02251 799-460 oder 02251 799-0 oder per E-Mail an poststelle.euskirchen@polizei.nrw.de melden. (mit AFP)

