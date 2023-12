Eine unscheinbare Rolle aus Bleimetall aus dem 15. Jahrhundert entpuppte sich als Fluch-Täfelchen, das sich gegen einen Mann und eine Frau richtete. Fundort ist die Rathausbaustelle in Rostock.

Wer heute sein Gegenüber zum Teufel wünscht, tut das meistens in den Sozialen Medien. Doch was im Internet noch eine der harmloseren Beleidigungen ist, muss im tiefgläubigen Mittelalter eine todernste Sache gewesen sein. In Rostock haben Archäologen nun eine Hunderte Jahre alte Fluch-Tafel ausgegraben, die genau einen Zweck hatte: den Antichristen auf zwei unliebsame Menschen zu hetzen.

Auf der Baustelle für die Rathauserweiterung in Rostock fanden die Forscher ein kleines zusammengerolltes Stück Blei aus dem 15. Jahrhundert. Auf den ersten Blick unscheinbar, enthüllt es beim Ausrollen sein Geheimnis: einen in das Metall eingeritzten Fluch. „Wir haben etwas gefunden, das wir gar nicht hätten finden können“, zitiert eine Pressemitteilung der Stadt Rostock den Grabungsleiter Dr. Jörg Ansorge.

Auf dem „Fluch-Täfelchen“ sind die Worte „sathanas taleke belzebuk hinrik berith“ eingeritzt. Mit ihr sollten demnach eine Frau namens Taleke und ein gewisser Hinrik (Heinrich) verflucht werden. Ihnen hetzte der Verfasser oder die Verfasserin den Teufel (Satan) sowie die Dämonen Belzebub und Berith auf den Hals. Wie in der Mitteilung bereits angedeutet wird, könnte es sich bei Taleke und Hinrich um ein Liebespaar gehandelt haben, denen der Fluch alles Unheil wünscht. War hier Eifersucht oder eine verschmähte Liebe im Spiel?

Rostock: Fluch-Tafel wurde in Latrine verstreckt

Warum genau der Autor oder die Autorin der Zeile einen Groll gegen Hinrik und Taleke hegte, ist mehr als 500 Jahre später kaum mehr nachzuvollziehen. Unter den Archäologen sorgte vor allem das geschätzte Alter der Bleirolle für Aufsehen. „Fluch-Täfelchen sind eigentlich aus der Antike im griechischen und römischen Raum bekannt, also aus der Zeit von 800 vor Christus bis 600 nach Christus. Unsere Entdeckung lässt sich dagegen auf das 15. Jahrhundert datieren. Das ist wirklich ein ganz besonderer Fund“, erklärte Dr. Ansorge die Bedeutung des Fundes. Andere Beispiele aus dem Mittelalter seien der Forschungswelt unbekannt.

Die winzige Schrift aus gotischen Minuskeln sei mit bloßem Auge kaum zu erkennen, heißt es in der Mitteilung. Die Archäologen entdeckten die Tafel am Boden einer Latrine, die an dem Grundstücksende des Rathauses lag. Das passt zu der Art und Weise, wie Fluch-Tafeln durch die Geschichte hinweg verwendet worden waren.

Denn schon in der Antike seien Fluch-Tafeln möglichst dort platziert worden, wo sie schlecht bis gar nicht zu finden waren. Die Opfer eines Fluchs sollten sich möglichst im Unklaren darüber befinden, dass sie verflucht worden sind und so das Unglück nicht kommen sehen. So hätte der Schadenszauber seine ganze Wirkung entfalten können.

Archäologie: Rathaus Rostock ist einer der ältesten Bauten des Ostseeraums

Auf der Baustelle des Rathauses Rostocks nutzen Archäologen die einmalige Gelegenheit, den geschichtsträchtigen Boden auf besondere Stücke zu durchsuchen. „Diese Baustelle ist sehr fundarm. Wir haben zum Beispiel keine Latrinen aus der Renaissance- oder Barockzeit entdeckt. Aber wenn wir etwas finden, dann ist es Spitzenqualität, wie die Valencianische Lüsterware, der außergewöhnlich erhaltene Lederschuh und das Fluch-Täfelchen“, kommentierte Dr. Jörg Ansorge die bisherigen Funde. Die Entstehungsgeschichte des Rathauses reicht bis in das 13. Jahrhundert zurück.

