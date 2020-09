Unfall Fünf Unfälle in 30 Minuten – Mordkommission eingeschaltet

Lienen. Im Kreis Steinfurt soll eine Frau innerhalb einer halben Stunde fünf Autounfälle verursacht und dabei einen Radfahrer getötet haben.

Im Kreis Steinfurt ist es am Sonntag laut Angaben der Polizei zu einer Unfallserie gekommen, bei der ein 47-jähriger Radfahrer ums Leben kam. Zudem wurden drei Menschen schwer verletzt.

Verursacherin der Unfälle im nordrhein-westfälischen Landkreis soll eine 44-jährige Autofahrerin sein. Nach ersten Erkenntnissen soll die Frau die insgesamt fünf Unfälle innerhalb einer halben Stunde verursacht haben. Die Autofahrerin ist selbst unter den Schwerverletzten. Die Frau war mit ihrem Wagen nach dem letzten Unfall, bei dem auch der Radfahrer starb, gegen einen Baum geprallt.

Wie die Staatsanwaltschaft Münster und die Polizei Steinfurt mitteilten, sei aufgrund dieser Umstände eine Mordkommission eingesetzt worden. „Bei der 44-Jährigen liegt nach ersten Erkenntnissen eine psychische Erkrankung vor und sie befindet sich seit mehreren Jahren in fachärztlicher Behandlung“, erläuterte der Leiter der Mordkommission, Thomas Götze.

Nach der Spurensicherung an den Unfallstellen und der Zeugenbefragung stehe man aber noch ganz am Anfang der Ermittlungen, erklärte Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt. „Wir ermitteln aktuell mit Hochdruck weiter in alle Richtungen.“

Lesen Sie auch: Verdacht auf Autorennen in Dresden: Sechsjähriger stirbt

(dpa/jas)