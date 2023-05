Fronleichnam am 8. Juni: Ist das in NRW ein Feiertag?

Essen. Fronleichnam fällt jedes Jahr auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten. Doch gilt der Tag in NRW als Feiertag? Und haben Schüler schulfrei?

Fronleichnam: Gilt der Tag auch in NRW als Feiertag?

Fronleichnam fällt jedes Jahr auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten.

Haben Schüler frei an Fronleichnam? Haben die Geschäfte geöffnet? Wir haben die wichtigsten Informationen gesammelt.

Weihnachten oder Ostern: Bei den großen Feiertagen ist klar, dass die meisten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer an diesen Tagen frei haben. Doch zählt auch Fronleichnam in NRW als Feiertag? Und was wird an diesem Tag eigentlich genau gefeiert? Wir haben die wichtigsten Regeln und Informationen gesammelt.

Ist Fronleichnam ein Feiertag in NRW 2022?

Fronleichnam - also in diesem Jahr der 8. Juni - gilt als Feiertag. Das ist allerdings nicht in allen Bundesländern so. In Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Rheinland-Pfalz und im Saarland gilt Fronleichnam ebenfalls als Feiertag. In allen anderen Bundesländern ist der Tag ein regulärer Wochentag. Lesen Sie hier: Feiertage 2023 & 2024 in Deutschland: Alle Termine im Überblick

Ist an Fronleichnam in NRW schulfrei?

An Fronleichnam an sich ist schulfrei. Freitag, also der 9. Juni, gilt nicht als Feiertag. Dementsprechend ist es ein regulärer Arbeits- und auch Schultag. Allerdings: Viele Schulen in NRW legen auf diesen Freitag einen beweglichen Ferientag. Grundsätzlich stehen den Schulen in NRW pro Schuljahr vier solcher Tage zur Verfügung. Und auch die Büros in NRW sind an diesem Freitag wohl etwas leerer als an einem gewöhnlichen Freitag. Viele Arbeitnehmer verabschieden sich mit einem Urlaubstag am Freitag schon am Mittwochabend in ein langes Wochenende. Auch interessant: Feiertage in NRW 2023: Die Termine für einen Kurzurlaub

Haben die Geschäfte an Fronleichnam in NRW geöffnet?

An Fronleichnam gelten besondere Regeln, vor allem ein Arbeitsverbot. Modegeschäfte, Supermärkte oder auch Büchereien haben geschlossen. Am Freitag öffnen diese Geschäfte allerdings wieder ganz normal.

Haben Bäckerein und Bäcker an Fronleichnam geöffnet?

Bäckereien allerdings dürfen an Fronleichnam öffnen und auch an Fronleichnam frisches Brot und frische Brötchen verkaufen.

Feiertage in NRW: Diese weiteren gibt es

Neujahr: 1. Januar (Sonntag)

Karfreitag: 7. April

Ostersonntag: 9. April

Ostermontag: 10. April

Tag der Arbeit: 1. Mai ( Montag )

) Christi Himmelfahrt: 18. Mai ( Donnerstag )

) Pfingstsonntag: 28. Mai

Pfingstmontag: 29. Mai

Fronleichnam: 8. Juni ( Donnerstag )

) Tag der Deutschen Einheit: 3. Oktober ( Dienstag )

) Allerheiligen: 1. November (Mittwoch)

Heiligabend: 24. Dezember (Sonntag)

1. Weihnachtsfeiertag: 25. Dezember (Montag)

2. Weihnachtsfeiertag: 26. Dezember (Dienstag)

Was genau feiern wir an Fronleichnam?

Fronleichnam gilt als eines der höchsten Feste in der katholischen Kirche. Erinnert werden soll an die Gegenwart von Jesus Christus mit Wein und geweihtem Brot. Dieses Brot wird bei einer Prozession durch die Straßen getragen. Fronleichnam fällt immer auf den zweiten Donnerstag nach Pfingsten, 60 Tage nach Ostern.

