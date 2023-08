Frau stirbt bei Kanuausflug: Ermittlungen gegen Veranstalter

Die Wupper in Höhe der Müngstener Brücke.

Wuppertal/Solingen. Haben zwei Tourguides den Tod einer Kanufahrerin auf der Wupper fahrlässig verursacht? Die 47-Jährige war ertrunken. Der Fluss führte Hochwasser.

Polizei und Staatsanwaltschaft haben nach dem Tod einer Frau bei einem Kanuausflug auf der Wupper ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Tötung eingeleitet. Die 47-Jährige war am Samstag in einer Gruppe mit mehreren Booten in Höhe der Papiermühle im Grenzbereich zwischen Solingen und Wuppertal unterwegs, als sie kenterte und ertrank.

Die bisherigen Erkenntnisse ergaben, dass der Wasserstand der Wupper zu diesem Zeitpunkt den üblichen Pegelstand zum Teil deutlich überstiegen hatte. Die Ermittler gehen daher dem Verdacht nach, dass ein fahrlässiges Verhalten oder unsachgemäße Abläufe seitens des Veranstalters oder der begleitenden Tourguides für den Tod der 47-Jährigen verantwortlich sein könnten. Im Fokus stehen dabei zwei Führer, die den Ausflug geleitet hatten.

Diese Ermittlungen dauern an. Für den Fall einer späteren Verurteilung droht den Beschuldigten eine Geldstrafe oder eine Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren. (red)

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama