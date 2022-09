Fotograf vor Gericht: Er soll Kindermodels missbraucht haben

Ein Fotograf steht in Köln vor Gericht. Er soll in sechs Fällen Kinder, die für ihn Modell standen, missbraucht haben.

Köln. Weil er Kindermodels zum Teil schwer missbraucht haben soll, steht ein Fotograf in Köln vor Gericht. Das Urteil wird noch heute erwartet.

Im Prozess wegen sexuellen Missbrauchs von Kinder-Fotomodels wird am Mittwoch (11.00 Uhr) das Urteil erwartet. Dem angeklagten Fotografen werden in dem Prozess vor dem Kölner Landgericht unter anderem zwölf Fälle des schweren sexuellen Kindesmissbrauchs vorgeworfen. Als mutmaßliche Opfer nennt die Staatsanwaltschaft für die Zeit zwischen 1999 und 2018 sechs Jungen unter 14 Jahren. Sie sollen alle als Kinder-Fotomodels für den Fotografen tätig gewesen sein.

Zu den Missbrauchstaten soll es unter anderem in Köln sowie auf Reisen ins Ausland gekommen sein. Mit einigen Müttern der mutmaßlichen Geschädigten soll der Angeklagte in „familienähnlichen Zusammenschlüssen“ gelebt haben, wie es in der Anklageschrift hieß.

Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert

Die Staatsanwaltschaft hatte in der vergangenen Woche in nicht öffentlicher Sitzung für acht zum Teil schwere Missbrauchshandlungen eine Strafe von zehneinhalb Jahren Haft beantragt. Die Verteidigung hatte hingegen auf Freispruch plädiert, wie ein Gerichtssprecher auf Nachfrage mitteilte.

Der Angeklagte hatte in den zurückliegenden 26 Verhandlungstagen geschwiegen, die Vorwürfe über seine Verteidiger aber bestreiten lassen. Diese hatten wiederholt von einem „Komplott“ gegen ihren Mandanten gesprochen. Demnach sei der Deutsche Opfer von Müttern ehemaliger Kinder-Fotomodels, die mit ihrer Zuneigung beim Angeklagten „abgeblitzt“ seien, sowie von ehemaligen, im Streit ausgeschiedenen Mitarbeitern. (dpa)

