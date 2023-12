Berlin Fondue ist ein beliebtes Silvestergericht. Doch wie viel Fonduekäse ist pro Person wirklich nötig? Diese Faustregel hilft beim Einkauf.

Fondue ist nicht nur lecker, sondern macht auch Spaß: Kein Wunder also, dass das warme Gericht im Topf, das man mit aufgespießten Leckereien genießt, sowohl an Weihnachten als auch an Silvester zu den beliebtesten Menüs gehört. Die fehlende Portionierung kann für Gastgeber allerdings eine Herausforderung darstellen: Wie viel Käse braucht man für seine Gäste?

Fondue an Silvester: So viel Käse brauchen Sie

Wie viel Käse Sie für ein brauchen, hängt natürlich davon ab, wie viele Menschen davon satt werden sollen. Zudem spielen auch die weiteren Zutaten eine Rolle: Was wird in den Käse getunkt? Nur Weißbrot oder auch lange sättigendes Fleisch? Je mehr besonders Nahrhaftes mit Käse überzogen wird, desto schneller wird man auch satt.

Zudem gilt: Werden Vorspeise, Beilagen und Nachspeise serviert, ist deutlich weniger Käse nötig. Steht das als einziges Gericht des Abends im Mittelpunkt, sollte etwas mehr Masse zubereitet werden. Ein besonders schmackhaftes Fondue-Rezept finden Sie hier: Fondue-Genuss an Weihnachten: Das ist das beste Rezept

Als Faustregel empfiehlt sich, etwa 200 bis 250 Gramm Fonduekäse pro Person einzurechnen. Nicht vergessen: Der geschmolzene Käse wird noch mit Weißwein und Kirschwasser gestreckt – entsprechend ergibt sich aus der Menge an genutztem Käse deutlich mehr warme Fonduesoße im Topf.

Silvestergericht: So viel Fleisch und Fisch braucht man für Fondue

Wer sichergehen will, dass die Gäste wohl gesättigt nach Hause gehen, sollte eine Vielfalt an Zutaten anbieten. Baguette ist der Klassiker, allerdings sättigt Weißbrot nicht allzu lange. Zutaten wie Fleisch, Fisch, Tofu und Co. dürften Ihre Liebsten am Tisch deutlich länger satt halten. Gemüse ist schließlich nicht nur gesund – sondern schmeckt getunkt in Fonduekäse besonders gut. Ebenfalls interessant: Raclette an Weihnachten: So viel Käse braucht man pro Person

Auch hier stellt sich natürlich die Frage nach den Mengenangaben. Werden Vorspeise und Nachspeise serviert, kann etwas weniger Fleisch oder Fisch reichen. Zudem ist auch die Menge des servierten Brotes und der Beilagen ausschlaggebend. Als allgemeine Faustregel gilt allerdings: 200 bis 300 Gramm Fleisch oder Fisch bzw. einer anderen Proteinbeilage sorgen dafür, dass ein Erwachsener satt wird. Das Gemüse darf sogar noch üppiger einberechnet werden. Was Brot betrifft, fährt man mit 150 bis 200 Gramm pro Person sicher.

