Berlin An Silvester bereiten viele Menschen Käse-Fondue als Festessen zu. Ein Chefkoch verrät seine unkonventionellen Geheimrezepte.

Mit Freunden oder der Familie am Tisch sitzen und gemeinsam essen: Zu Weihnachten und Silvester gibt es in vielen Haushalten in Deutschland traditionell . Besonders beliebt ist die Variante mit Käse. Ob mit Fleisch, Fisch oder Gemüse – es gibt viele Arten, es zu genießen. Der beliebte Brauch birgt aber auch einige Schwierigkeiten – wir haben mit einem Experten gesprochen, damit das Fondue am Weihnachtsabend gelingt. Chefkoch Peter Gee vom BRLO Brwhouse im Berliner Bezirk Kreuzberg ist ein wahrer Fondue-Profi und hat exklusive Tipps, wie das Fondue garantiert zum Erfolg wird.

Fondue zubereiten: Mit diesem einfachen Trick spart man viel Zeit

Chefkoch Peter Gee erklärt zwei grundverschiedene Wege, um ein perfektes Fondue zuzubereiten. Der traditionelle Weg ist ein langsamer Prozess, der mit einer Knoblauchzehe im Topf beginnt. Langsam wird der Käse unter stetigem Rühren hinzugefügt, während das Gemisch bei etwa 90 Grad gehalten wird. Hierbei gilt: Rühren was das Zeug hält! Der Prozess kann bis zu einer dreiviertel Stunden dauern, je nach Menge der Zutaten. Schließlich wird Stärke hinzugefügt, um die gewünschte Konsistenz zu erreichen.

Er betont, dass die Zubereitung eines Fondues eine zeitaufwendige, aber lohnenswerte Erfahrung ist. Familie und Freunde verbringen gemeinsam die Zeit in der Küche mit der Zubereitung des perfekten Käse-Fondues. Das ein oder andere Getränk erleichtert die langwierige Tätigkeit, so Gee.

Der zweite, modernere Weg ist für jene, die nicht so viel Zeit und Geduld haben. Er erfordert aber das Vorhandensein einer Küchenmaschine, wie beispielsweise einem Thermomix. Der kleine Helfer in der Küche kann das Fondue innerhalb weniger Minuten zubereiten. Lesen Sie auch: Fondue: So viel Käse und Fleisch braucht man pro Person

Chefkoch verrät: Welcher Wein passt zum perfekten Fondue?

Bezüglich der Wahl des Weins für das Fondue gibt Koch Peter Gee Einblick in einige gängige Optionen. Klassischerweise wird ein trockener Riesling empfohlen, da er leicht und häufig in der Schweiz verwendet wird. Ein weiterer passender Wein wäre beispielsweise ein Grauburgunder. Auch ein Weißburgunder ist eine Möglichkeit, jedoch kann dieser etwas zu blumig sein. Hier sind also die persönlichen Präferenzen gefragt.

Für diejenigen, die keinen Weißwein bevorzugen, kann ein leichter Rotwein eine Alternative sein. Ein Pinot Noir passt sehr gut, ebenso wie ein leichter, fruchtiger Wein. Bei Experimenten mit unkonventionelleren Fondue-Varianten wie Blauschimmelkäse empfiehlt sich ein passender Wein, der gut zur Geschmacksvielfalt des Gerichts passt.

Letztendlich ist die Auswahl des Weins subjektiv und kann je nach persönlichem Geschmack variieren. Es wird empfohlen, einen Wein zu wählen, den man gerne trinkt und der gut mit dem Fondue harmoniert.

Fondue: Tipps vom Chefkoch für außergewöhnliche Variationen

Neben traditionellen Zubereitungsweisen erwähnt Chefkoch Peter Gee Varianten mit Speck und getrockneten Morcheln oder mit Speck, Röstzwiebeln oder gedünsteten Zwiebeln, die als gelungene Kombinationen gelten.

Seine persönliche Empfehlung sind dünn geschnittene, scharf angebratene Champignons, die dem Fondue eine besonders intensive Geschmacksnote verleihen. Darüber hinaus ermutigt Chef Peter Gee dazu, unkonventionelle Zutaten wie fermentierte Chilis oder schwarzen Knoblauch auszuprobieren, um dem Fondue eine neue Tiefe zu verleihen.

Auch die Zugabe von Ahornsirup als subtile Ergänzung je nach Käsemischung kann funktionieren. Eine ungewöhnliche, jedoch wirkungsvolle Idee ist die Zugabe von Sauerkrautsaft, der dem Fondue eine Umami-Note verleiht und einen interessanten Kontrast zum Käse bildet. Chefkoch Peter Gee ermutigt dazu, beim Fondue neue Geschmackshorizonte zu erkunden und durch experimentelle Zutaten die Aromenvielfalt zu bereichern.

Alternative zum Fondue:Zutaten für Raclette – Diese Liste erleichtert den Einkauf

Weihnachtsessen: So könnte ein Rezept für ein Fondue aussehen

Zutaten:

400 g Emmentaler, gerieben

400 g Gruyère, gerieben

1 Knoblauchzehe

300 ml trockener Weißwein

50 ml Kirschwasser

1 EL Zitronensaft

1 TL Speisestärke

1 Prise Muskatnuss, Pfeffer und Salz

Als Beilagen bieten sich Baguette und Kartoffeln an. Auch Gemüse, Fleisch oder Schinken können gut ins Fondue gedippt werden. Mehr zum Thema:Fondue-Sets im Test – Gesellig schlemmen an den Festtagen

Anleitung:

Reiben Sie den Emmentaler und Gruyère grob in eine Schüssel. Schneiden Sie die Knoblauchzehe in der Hälfte und reiben Sie den Fonduetopf damit aus. Erhitzen Sie den Weißwein im Fonduetopf auf mittlerer Hitze. Geben Sie den geriebenen Käse nach und nach hinzu, ständig rühren, bis er schmilzt. Mischen Sie die Speisestärke mit Zitronensaft und Kirschwasser, rühren Sie es unter den geschmolzenen Käse und kochen Sie kurz auf. Würzen Sie die Mischung mit einer Prise Muskatnuss, Pfeffer und Salz. Stellen Sie den Fonduetopf auf ein Rechaud und halten Sie die Mischung warm. Und schon kann das Fondue mit Baguette-Würfeln, Kartoffeln oder Gemüse serviert werden.

Woher stammt Fondue?

Käse-Fondue hat seine Ursprünge in den Bergregionen der Schweiz. Historisch gesehen entwickelte sich Fondue als pragmatische Lösung für Bergbewohner, die ihre Reste von Käse und Brot nutzen wollten. Die einfache Zubereitung über offenem Feuer machte es zu einer schnellen Mahlzeit in den Wintermonaten. Heute ist es ein typisches , viele machen es zu den Feiertagen mit den Liebsten.

