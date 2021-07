Flughafen Köln-Bonn: 2500 Passagiere mussten Stunden warten

Köln. Ein Technik-Problem hat in der Nacht zu Donnerstag 2500 Reisenden am Flughafen Köln-Bonn stundenlanges Warten beschert. Viele Flüge verspätet.

Der Ausfall einer Röntgenkontrollanlage hat in der Nacht zu Donnerstag insgesamt 2500 Passagiere am Flughafen Köln-Bonn stranden lassen. Wie der Flughafen auf Anfrage bestätigte, konnten mehrere Flüge nicht rechtzeitig starten.

Am Donnerstagmittag seien noch 500 Passagiere am Flughafen gewesen, die seit der Nacht auf ihren Abflug warten, teilte eine Sprecher mit. Wie viele Flüge nicht rechtzeitig abgefertigt werden konnten, teilte der Flughafen nicht mit. Ein Flug musste auf Donnerstagnachmittag verschoben werden, weil die eingesetzten Besatzungsmitglieder die erlaubte Arbeitszeit überschritten hatten.

Gepäckberg konnte nicht durch Sicherheitskontrolle

Grund für die Wartezeit sei ein technisches Problem im Sicherheitsbereich für das Gepäck gewesen, sagte der Sprecher. Wegen hohen Passagieraufkommens habe das Gepäck nicht zeitnah mit Röntgengeräten untersucht und dann auf die Flieger verladen werden können.

„Der Köln Bonn Airport bedauert die Unannehmlichkeiten für seine Fluggäste; an die wartenden Passagiere wurden Wasser und Süßigkeiten ausgegeben“, teilte der Flughafen auf Anfrage mit.

Am Wochenende war es am Flughafen Düsseldorf zu tumultartigen Szenen unter Flugpassagieren gekommen, weil die türkische Fluglinie Pegasus wegen Personalproblemen kurzfristig mehrere Flüge in die Türkei gestrichen oder an andere Flughäfen verlegt hatte. (dae)

