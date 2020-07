Vor Monaten traten Donald Trump und der Chef-Virologe Anthony Fauci noch gemeinsam auf. Heute will der US-Präsident nichts mehr von den warnenden Worten des Experten hören. Kein Wunder: Die Infektionszahlen in den USA steigen und widerlegen zunehmend Trumps Botschaft, die Coronavirus-Pandemie in den USA sei "besiegt".