Nach dem Auftauchen einer Flaschenpost sucht eine Gemeinde am Gardasee nach einem Paar aus Hamburg – wer sind Sabrina und Dennis?

Die Flaschenpost eines deutschen Ehepaares, das am Gardasee Urlaub machte, ist nach elf Jahren aus den Gewässern des Sees wieder aufgetaucht. Sie wurde am Ufer eines der Strände von Malcesine, einem beliebten Urlaubsort am Ostufer des Gardasees, gefunden. Der Brief trägt das Datum des 9. August 2012 und ist unterschrieben von Sabrina und Dennis, einem Ehepaar aus Hamburg.

"Lieber Gardasee, mit dieser Flaschenpost wünschen wir unseren Familien, unseren Freunden und uns, dass wir immer glücklich und gesund bleiben. Lieber Gardasee, bleib so schön und klar wie du heute bist", heißt es auf Deutsch in dem mit schöner und gleichmäßiger Handschrift verfassten Text.

Gruß aus der Flasche: Ein italienisches Dorf sucht nach den Verfassern dieser Zeilen. Foto: Micaela Taroni

Urlaub am Gardasee: Ehepaar könnte erholsamen Gewinn erhalten

Die Stadtverwaltung Malcesine, berichtete in den sozialen Netzwerken von dem Fund und hat einen Aufruf gestartet, um Sabrina und Dennis zu finden – und das Paar nach Malcesine zu einem Urlaub einzuladen. "Wir wollen Sabrina und Dennis einen Urlaub schenken, den sie nicht vergessen werden", heißt es von Seiten der Gemeinde. Am Gardasee rätselt man jetzt über das Paar. Viele hoffen, dass Sabrinas und Dennis' romantische Wünsche in Erfüllung gegangen sind und fragen sich, ob sie wohl erneut an den Gardasee zurückgekehrt sind, nachdem sie die Flaschenpost vor so vielen Jahren dem See anvertraut haben. Im Brief haben sie jedoch weder Adresse, noch Telefonnummer hinterlassen.

"Ich frage mich, weshalb die Flasche gerade jetzt aufgetaucht ist. In den vergangenen Tagen gab es mehrere starke Gewitter. Es könnte durchaus sein, dass die Flaschenpost auf Grund dieser Unwetter an den Strand gespült wurde", berichtet der Journalist Luciano Scarpetta, der für die lokale Tageszeitung "Bresciaoggi" über den Fund der geheimnisvollen Flaschenpost schrieb. Die Suche nach dem Paar ist laut Scarpetta für die Gemeinde Malcesine auch deshalb wichtig, weil das touristische Ansehen der Kleinstadt dadurch aufgewertet werden kann. "In den vergangenen Monaten haben übertriebene Berichte über die Dürre dem Ansehen des Gardasees als Urlaubsgebiet geschadet", meint der Journalist. Obwohl die Gegend rund um den Gardasee, wie der Rest Italiens, derzeit unter den hohen Sommertemperaturen leidet, ist die Trockenheit in diesem Jahr keine Plage. Der Tourismus an dem größten italienischen See boomt wie noch nie. Hotels, Ferienwohnungen und Campingplätze sind voll ausgebucht.

Flaschenpost: Immer wieder tauchen jahrealte Botschaften auf

Funde von Botschaften aus der Vergangenheit sind keine Seltenheit. Ein neunjähriger Australier hatte 2019 eine vor 50 Jahren ins Meer geworfene Flaschenpost entdeckt. Jyah Elliott fand die Flasche an einem abgelegenen Strand im Bundesstaat South Australia und verfasste gleich eine Antwort an den Absender, der kurz daraufhin ermittelt wurde.

Der Verfasser der Flaschenpost ist der mittlerweile 67 Jahre alte, gebürtige Engländer Paul Gilmore. Er hatte am 17. November 1969 insgesamt sechs Flaschen mit Botschaften von einem Schiff aus in den Indischen Ozean geworfen, tausend Meilen von der australischen Küste entfernt. Der damals 13-Jährige war unterwegs mit der "TSS Fairstar", die Migranten von Großbritannien nach Australien brachte. (mta)

