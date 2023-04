Feuerwehr holt Waschbär von Fenstersims der Musikhochschule

Steckt in vier Metern Höhe fest: Der Waschbär an der Musikhochschule Detmold.

Detmold. Waschbär kommt aus vier Metern Höhe nicht mehr von alleine herunter. Dankbar gegenüber den Feuerwehrleuten zeigt sich das Tier aber nicht.

Einen geschwächten Waschbären haben Feuerwehrleute in Detmold aus einer misslichen Lage gerettet. Das Tier war am Sonntagnachmittag auf ein Fenstersims der Musikhochschule geklettert, wie die Feuerwehr mitteilte. Offensichtlich gelang dem kleinen Bären aus etwa vier Metern Höhe der Rückweg aber nicht mehr, so dass Passanten die Einsatzkräfte alarmierten.

Zunächst versuchten Feuerwehrleute mehrfach vergeblich, den Waschbären zu packen - er entwischte aber immer wieder und kletterte weiter um das Gebäude herum. Schließlich gelang es einem Mann von einer Leiter aus, das Tier zu greifen. Der Waschbär wusste seine Rettung jedoch nicht zu schätzen, wehrte sich kräftig und flüchtete auf dem Abstieg nach unten, kurz bevor der Boden erreicht war. (dpa)

