München. Ein Schock für alle Rocker: Der Veranstalter Eventim streicht wegen der Pandemie gleich sieben große Musikspektakel auf einen Schlag.

Sieben große Festivals fallen auch dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie aus

Die Veranstaltungen werden auf 2022 verschoben

Lesen Sie hier, welche Open-Airs betroffen sind

Enttäuschung für Hunderttausende Musikfans: Sieben große Open-Air-Festivals in Deutschland und der Schweiz fallen auch in diesem Jahr wegen der Corona-Pandemie aus. Das teilte das Veranstalter-Netzwerk Eventim Live am Mittwoch mit.

Diese Festivals sind wegen Corona abgesagt

Schweren Herzens müssen wir heute bekanntgeben, dass Rock am Ring und Rock im Park 2021 wie schon im letzten Jahr aufgrund von Covid-19 abgesagt werden müssen.



Alle Infos dazu hier: https://t.co/KHyPfVdh4N pic.twitter.com/9kYtpEWqrZ — Rock am Ring (@rockamring) March 10, 2021

Corona: Die „unsichere Infektionslage“ zwinge zur Absage

„Die Veranstalter mussten sich aufgrund der weiterhin bestehenden unsicheren Infektionslage zu einer Absage entscheiden“, teilte Eventim Live mit. Für die Mitarbeiter und Hunderttausende Fans fallen die Konzert-Events somit zum zweiten Mal aus. Bereits im Sommer 2020 waren alle Großveranstaltungen gestrichen worden.

Wir bedauern die Absage sehr und teilen die Enttäuschung aller Beteiligten“, erklärte der Chef von CTS Eventim, Klaus-Peter Schulenberg. „Aber Sicherheit und Schutz der Gesundheit von Fans, Künstlern, Festival-Teams und Partnern gehen selbstverständlich vor.“

Im Juni 2019 in Neuhausen ob Eck: Besucher stehen am Einlass des „Southside“-Festival. Das Musik-Festival gehört wie sein Schwesterfestival „Hurricane“ zu den größten deutschen Open-Air-Festivals. Foto: Christoph Schmidt / dpa

In der Eifel und in Nürnberg zum Beispiel waren bislang die gleichzeitigen Traditionsfestivals „Rock am Ring“ und „Rock im Park“ am zweiten Juni-Wochenende 2021 mit Headlinern wie Green Day, System Of A Down und Volbeat geplant.

Die Fans werden auf 2022 vertröstet – Tickets können umgebucht werden

Die Festivals sollen nun laut dem zuständigen Veranstalter am ersten Juni-Wochenende 2022 wieder über die Bühne gehen. Welche Headliner dann auf der Bühne stehen, war noch unklar. Schon bald könnten Fans, die bereits in diesem oder sogar vergangenem Jahr Tickets erworben hätten, sie online für 2022 umbuchen, hieß es.

Klar sei aber auch, „dass die weiterhin unsichere Lage die dramatische wirtschaftliche Situation der Livemusikbranche weiter verschärft“, fügte Schulenberg hinzu. „Wir arbeiten auf vielen Ebenen daran, dass Livekultur möglichst schnell und sicher auf die Bühne zurückkehren kann.“

(AFP/dpa/max)

