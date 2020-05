Berlin. Corona breitet sich auch in Deutschland aus. Wie schnell, das zeigen unter anderem RKI-Fallzahlen und die aktuelle Reproduktionsrate.

Laut Robert-Koch-Institut (RKI) sind 164.807 Menschen mit dem Coronavirus in Deutschland infiziert

Die Reproduktionszahl wird derzeit auf 0,71 geschätzt (Stand Dienstag)

Das RKI warnt davor, die Aussagekraft der Reproduktionszahl zu überschätzen. Auch andere Kennzahlen haben eine wichtige Bedeutung

RKI-Chef Wieler sagte, dass Wissenschaftler mit weiteren Infektionswellen im Lauf der Pandemie rechnen

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern und in NRW

Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 164.807 angegeben – ein Plus von 947 seit dem Vortag.

Die in der US-Stadt Baltimore ansässige Johns-Hopkins-Universität (JHU) meldete 167.007 Infizierte. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 6996 Todesfälle, die JHU wie bereits am Vortag 6993 Tote. Die Zahl der Genesenen betrug etwa 137.400.

Unseren Recherchen zufolge ist die Zahl der Infektionen bereits auf mehr als 167.000 gestiegen. Alle wichtigen Zahlen finden Sie in unserem Coronavirus-Monitor.

RKI wurden nur maximal 1600 Fälle gemeldet am Tag

Die aktualisierten RKI-Zahlen bestätigen einen Trend: Am Dienstag teilte das RKI mit, dass in den vergangenen Tagen nur rund 700 bis 1600 neue Coronavirus-Fälle pro Tag gemeldet, wie Chef Lothar Wieler sagte. „Die Zahl der übermittelten Infektionsfälle sinkt weiter. Das ist eine sehr gute Nachricht.“ Die Ansteckungsrate, die sogenannte Reproduktionszahl, werde derzeit auf 0,71 geschätzt. Die Zahl lag bereits in den vergangenen Tagen zwischen 0,7 und 0,8.

Die Zahl der täglich gemeldeten Todesfälle sei weiterhin hoch, sie liege zwischen 40 und 200, sagte der RKI-Chef. Der Anteil der Verstorbenen unter den bestätigten Fällen sei in den vergangenen Wochen kontinuierlich gestiegen und liege nun bei 4,2 Prozent.

Coronavirus: RKI-Fallzahlen wachsen langsamer

Seit dem 29. April nutzt das RKI ein sogenanntes Vier-Tage-Mittel für die Schätzung der aktuellen Neuinfektionen und damit auch der Reproduktionszahl. Zuvor wurde ein Drei-Tage-Mittel genutzt. Lesen Sie hier: Heinsberg-Studie offenbart wohl große Coronavirus-Dunkelziffer.

Sich bei der Beurteilung der Dynamik der Corona-Pandemie allein auf die Reproduktionszahl zu konzentrieren, sei falsch, warnt das RKI. Sie sei ein „wichtiger Faktor“, aber „nur eine Messzahl unter vielen“, betonte RKI-Präsident Wieler mehrfach. Es sei „nicht hilfreich, wenn auch in der Öffentlichkeit immer nur auf einen Faktor bezogen wird“. Wichtig seien etwa auch die Neuinfektionen.

Angesprochen auf mögliche Lockerungen sagte der RKI-Chef am Dienstag, dass die Gegebenheiten regional unterschiedlich seien – dem müsse man Rechnung tragen. Natürlich sei ein gemeinsamer Plan wünschenswert, aber Variationen in Anbetracht der jeweiligen Situation vor Ort halte er für „normal und selbstverständlich“. Lesen Sie dazu: Wann tritt Merkel vor die Presse - Alle Infos zur Pressekonferenz.

Wieler hält zweite Welle für wahrscheinlich

Zugleich gab Wieler zu verstehen, dass Wissenschaftler mit weiteren Infektionswellen im Lauf der Pandemie rechnen, was Wachsamkeit erfordere. Mit Lockerungen wachse natürlich das Risiko für wieder mehr Infektionen, sagte auch Wieler. Lesen Sie hier: Lockerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland - diese Regeln gelten in ihrem Bundesland.

Es werde „mit großer Sicherheit“ eine zweite Welle geben, dessen sei sich die Mehrheit der Wissenschaftler sicher. Viele gingen auch von einer dritten Welle aus. Angesichts dessen werde die geplante App zur Kontaktnachverfolgung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt gebraucht, die Entwicklung dauere weiter an. Wann die App an den Start gehen könnte, sagte der RKI-Chef nicht.

RKI-Chef Lothar Wieler. Foto: Pool / Getty Images

Regional große Unterschiede

Wieler wies ferner bereits mehrfach darauf hin, dass die vom RKI täglich berechnete Reproduktionszahl nur ein Durchschnittswert für ganz Deutschland sei, hinter dem regional sehr unterschiedliche Werte steckten. Es gebe Gegenden, in denen diese weit höher sei. Die Zahl bewege sich zudem in einem Schwankungsbereich. Zur Abschätzung der Lage sei sie allein nicht geeignet und dürfe daher auch „nicht aus dem Kontext“ genommen werden. Das sei „ganz wichtig zu verstehen“. Lesen Sie hier: RKI-Fallzahlen - Unterschiede zu den Corona-Daten der Johns-Hopkins-Universität.

Entwicklung der Fallzahlen nach Überschreitung von 100 Fällen pro Land. Foto: dpa-infografik

RKI-Fallzahlen pro Bundesland

Besonders hohe Zahlen registrierter Infektionen haben den Statistiken der Bundesländer zufolge Bayern Nordrhein-Westfalen sowie Baden-Württemberg. Die Uhrzeit, wann ein neuer Tagesstand gemeldet wird, variiert von Bundesland zu Bundesland.

Aktuelle Nachrichten: Weitere Lockerungen am Mittwoch - Alle News im Ticker.

Für die einzelnen Bundesländer übermittelte das RKI die folgenden Zahlen (Infizierte / Differenz zum Vortag / Tote):

Baden-Württemberg: 32.576 / +94 / 1481

Bayern: 43.371 / +209 / 2001

Berlin: 6092 / +50 / 159

Brandenburg: 2969 / +29 / 127

Bremen: 916 / +21 / 31

Hamburg: 4664 / +20 / 190

Hessen: 8642 / +57 / 386

Mecklenburg-Vorpommern: 711 / +8 / 19

Niedersachsen: 10.453 / +73 / 470

Nordrhein-Westfalen: 33.977 / +249 / 1358

Rheinland-Pfalz: 6191 / +31 / 187

Saarland: 2627 / +9 / 141

Sachsen: 4784 / +39 / 177

Sachsen-Anhalt: 1590 / +5 / 46

Schleswig-Holstein: 2815 / +16 / 119

Thüringen: 2429 / +37 / 104

RKI-Chef Lothar Wieler. Foto: Christian Mang / AFP

Hier finden Sie die wichtigsten Informationen zur Coronavirus-Krise: