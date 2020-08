Fall Madeleine: So kamen die Ermittler dem Verdächtigen auf die Spur

Drogendelikt Fall Maddie: Verdächtiger will vorzeitige Haftentlassung

Kiel/Hannover. Der Verdächtige im Fall Maddie will eine Haftstrafe wegen Drogenhandels früher beenden. Die Gerichte streiten über die Zuständigkeit.

Das Landgericht Kiel will prüfen, ob es für einen erneuten Antrag auf vorzeitige Haftentlassung des Verdächtigen im Fall Maddie zuständig ist. Der 43-Jährige sitzt derzeit in Kiel eine Gefängnisstrafe von 21 Monaten wegen Drogenhandels ab. Haft-Ende soll der 7. Januar 2021 sein, zwei Drittel der Strafe hatte er am 7. Juni verbüßt. Hintergrund der Prüfung ist ein Streit der Landgerichte Kiel und Braunschweig über die Zuständigkeit.

Wie ein Sprecher des Landgerichts Kiel am Dienstag auf Nachfrage mitteilte, habe der Anwalt des 43-jährigen Inhaftierten am 29. Juli den erneuten Antrag auf Haftverschonung gestellt. Das Landgericht Kiel habe das Landgericht Braunschweig um Übermittlung der Akten gebeten. Sie seien noch nicht eingetroffen.

Zuvor hatte der Rechtsanwalt einen bereits gestellten Antrag auf Haftverschonung beim Landgericht Braunschweig zurückgezogen. Die Landgerichte Kiel und Braunschweig hatten sich für den ersten Antrag beide als nicht zuständig betrachtet und die Sache dem Bundesgerichtshof (BGH) vorgelegt. Dieser entschied, das Landgericht Braunschweig sei zuständig.

Fall Maddie: Verdächtiger auch mit Haftverschonung nicht zwingend frei

Der 43-Jährige ließ über seinen Anwalt erklären, er habe das Vertrauen in die Braunschweiger Justiz verloren, nachdem das dortige Landgericht ihn wegen Vergewaltigung einer 72-jährigen US-Amerikanerin verurteilt hatte – der Auffassung des Mannes zufolge zu Unrecht.

Wer ist der Verdächtige im "Fall Maddie"? Wer ist der Verdächtige im Fall Maddie ?

Sehe sich das Landgericht Kiel für den erneuten Antrag auf Haftverschonung zuständig, werde es in der Sache entscheiden, sagte der Gerichtssprecher. Falls nicht, werde es den Antrag nach Braunschweig weiterleiten. Dann könnte, sofern auch dort das Landgericht sich nicht zuständig sähe, erneut eine Klärung durch den BGH notwendig werden.

Doch selbst wenn der Antrag auf Haftverschonung erfolgreich sein sollte, muss der Verdächtige nicht zwingend auf freien Fuß kommen. Dies wäre der Fall, wenn ein Untersuchungshaftbefehl in dem Vergewaltigungsfall vorliegen sollte. Der Mann soll im Jahr 2005 – rund anderthalb Jahre vor dem Verschwinden der Britin Madeleine McCann – im portugiesischen Praia da Luz eine 72-Jährige vergewaltigt haben. Gegen das Braunschweiger Urteil vom Dezember 2019 hat der 43-Jährige Revision eingelegt, über die noch nicht entschieden ist.

Fall Maddie – Mehr zum Thema

Kürzlich hatte es im Fall Maddie wichtige Entwicklungen gegeben. Fall Maddie – Die Hintergründe zu den neuen Ermittlungen. Ende Juli wurde ein Kleingarten in Hannover durchsucht: Fall Maddie – Durchsuchung des Kleingartens beendet. Auch andere Fälle wurden in dem Zusammenhang neu aufgerollt. Maddie McCann: Ermittler prüfen Verbindung zum Fall Tristan.

(dpa/reb)