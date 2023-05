Explosion in Ratinger Hochhaus: Mehrere Menschen verletzt

Mehrere Rettungshubschrauber sind nach einer Explosion in einem Hochhaus in Ratingen-West im Einsatz.

Ratingen. Ein Notruf führt Einsatzkräfte in eine Hochhaus-Wohnung. Dann gibt es eine Explosion mit mehreren Verletzten - darunter rund zehn Einsatzkräfte.

In Ratingen-West sind bei einer Explosion in der Wohnung eines Hochhauses auf der Berliner Straße am Donnerstagvormittag mehrere Menschen verletzt worden. Wie die Deutsche Presse-Agentur aus Polizeikreisen erfuhr, sollen unter den Verletzten rund zehn Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr sein. Hintergründe und die Ursache der Explosion blieben zunächst unklar.

Nach der Explosion rückten zahlreiche Spezialkräfte der Polizei aus. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt, wie ein dpa-Reporter am Donnerstagmittag berichtete. Bewaffnete Beamte seien in das Hochhaus gegangen. Auch Scharfschützen brachten sich demnach in Stellung.

Gegen 11.15 Uhr am Donnerstag war es laut Polizei in einer Wohnung in dem Hochhaus zu einer Explosion gekommen. Die Einsatzkräfte seien zuvor per Notruf wegen einer „hilflosen Person“ dorthin gerufen worden, sagte ein Polizeisprecher. Hintergründe und die Ursache der Explosion blieben zunächst unklar. (dpa, red)

