Explosion in Modegeschäft: Lebenslänglich für Vater und Sohn

Aachen Die Explosion eines Eschweiler Modegeschäfts hat 15 Menschen verletzt. Nun gibt es ein Urteil. Wieso Vater und Sohn die Detonation herbeiführten.

In dem Prozess um eine schwere Explosion in einem Wohn- und Geschäftshaus im nordrhein-westfälischen Eschweiler hat das Landgericht Aachen einen Vater und seinen Sohn zu lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilt. Die beiden Angeklagten hätten sich vor neun Monaten des versuchten Mordes in neun Fällen schuldig gemacht, sagte ein Gerichtssprecher am Dienstag. Bei der bewusst herbeigeführten Explosion waren mehr als ein Dutzend Menschen verletzt worden.

Mehrere Menschen schwer verletzt: Darunter ein sechs Wochen altes Baby

Das Urteil folgte dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Ankläger hatten zusätzlich zur lebenslangen Haft die Feststellung der besonderen Schwere der Schuld für beide Angeklagte beantragt. Dem folgte das Gericht nicht. Die Verteidigung hatte für den 22-jährigen Sohn eine Freiheitsstrafe von dreieinhalb Jahren und für den Vater einen Freispruch beantragt.

Einer der Angeklagten (rechts) auf dem Weg in den Gerichtssaal: Das Urteil gegen Vater und Sohn lautet lebenslange Haft. Foto: Rolf Vennenbernd / dpa

Laut Anklage hatten der 22-Jährige und sein 56-jähriger Vater gemeinsam ein Geschäft im Erdgeschoss des Mehrfamilienhauses in der Innenstadt von Eschweiler nahe Aachen betrieben. Um an die Versicherungssumme zu gelangen, hätten sie in dem Geschäft Brandbeschleuniger ausgegossen und dann eine Explosion herbeigeführt.

Nach früheren Ermittlerangaben wurden bei der Explosion 15 Menschen verletzt. Vier Menschen, darunter ein sechs Wochen altes Baby, wurden schwer verletzt. Zwei Personen schwebten in Lebensgefahr. Die Explosion ereignete sich in einem viergeschossigen Wohn- und Geschäftshaus. Dieses geriet in Brand, die Druckwelle beschädigte eine Vielzahl weiterer Gebäude erheblich. Es soll ein Schaden von rund zwei Millionen Euro entstanden sein. (afp)

Weitere Nachrichten aus NRW finden Sie hier:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama