Berlin. Sind Autobahnen Schnellstraßen zum unkalkulierbaren Risiko? Ein Ex-Feuerwehrmann klagt über Aggression und Raser auf deutschen Pisten.

Ex-Feuerwehrmann klagt: Auf der Autobahn ist die Hölle los

Auffahrt auf die Autobahn. Selbst bei geübten Autofahrern steigt da der Puls. Lkw, mit Fahrrädern beladene Autos, Sportwagen, Pferdetransporter oder Schrottkarren rauschen an einem vorbei. Dann ist man plötzlich Teil einer funktionalen Welt, abgekoppelt von Stadt und Land, mit eigenen Regeln und nur einem Ziel: von A nach B zu gelangen, möglichst schnell.

12.996 Kilometer lang ist das Autobahnnetz in Deutschland, es ist das viertlängste der Welt. Die Autobahnen sind Aushängeschild des einzigen Industrielandes ohne generelles Tempolimit. „Freie Fahrt für freie Bürger“: Der trotzige Slogan des ADAC aus den 70er-Jahren gilt heute als geflügeltes Wort.

Bei vielen fährt die Angst mit. Martin Meyer-Pyritz arbeitete 35 Jahre für die Feuerwehr in Düsseldorf. Zwar fahre er angstfrei, sagt der 69-Jährige. Aber: „Die teils extrem harten, vielfach gefährlichen und von großem menschlichen Leid belasteten Einsätze haben mein Fahrverhalten nachhaltig geprägt.“

Ihm sei sehr bewusst, dass das Fahren auf Autobahnen immer auch ein großes Risiko beinhalte. Darüber hat er ein Buch geschrieben: „Der Tod rast mit“. Er ist sich sicher: Die Aggressivität beim Fahren hat in den letzten Jahren zugenommen. Die Autobahn sei darin ein Spiegel der Gesellschaft.

Viele Fahrer haben Angst vor Autobahnen

Die Statistiken sind weniger eindeutig: 424 Menschen starben 2018 auf deutschen Autobahnen, der Höchststand seit fünf Jahren. Vor 20 Jahren aber waren es fast doppelt so viele. Die Zahl der Verletzten sank leicht auf 32.913. „Deutsche Autobahnen sind die sichersten Straßen“, sagte Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU). Der ADAC stimmt ihm zu. „Obwohl hier ein Drittel aller Fahrleistung abgewickelt wird, betrug der Anteil der Getöteten nur 13 Prozent“, teilt der Verkehrsclub mit.

Am gefährlichsten seien Landstraßen. Der ADAC sagt aber auch: Viele Autofahrer fühlen sich unbehaglich auf der Autobahn. So klagen 76 Prozent über belastendes dichtes Auffahren bei hoher Geschwindigkeit.

Sorgen bereitet den Einsatzkräften immer wieder das Unvermögen, eine Rettungsgasse zu bilden. „Sie ist eine relativ neue Vorgabe, und Menschen tun sich schwer mit Neuerungen“, sagt Meyer-Pyritz. Rettungsgassen müssten von der Feuerwehr oft erst mühsam „erfahren“ und über Außenlautsprecher erbeten werden.

Rettungsgasse als Todesfalle

Manchmal wird die Rettungsgasse auch zur Todesfalle. So berichtet Meyer-Pyritz von einem Stau nach einem Unfall auf einer Autobahn bei Düsseldorf. Weil er etwas sehen wollte, kletterte ein junger Mann auf das Dach seines Wagens, was wiederum seine Beifahrerin erzürnte. Sie öffnete die Tür – ein fataler Fehler. Denn sechs Motorradfahrer nutzten die Gunst der Stunde und rasten durch die Rettungsgasse, einer krachte gegen die offene Tür. Die Tür riss aus den Scharnieren und schleuderte die junge Frau, die den Griff noch umklammert hielt, aus dem Wagen heraus auf die Fahrbahn.

Ein Lkw-Fahrer wollte der Frau zur Hilfe kommen und öffnete seine Tür, als ein weiterer Motorradfahrer dem gestürzten Kameraden und der Frau ausweichen wollte. Er schlug mit dem behelmten Kopf gegen die Lkw-Tür. Die vier folgenden Biker rasten in das Chaos hinein. Der junge Mann stürzte vom Autodach. Bilanz: zwei Tote, sieben Schwerverletzte.

Selbstüberschätzung, riskante Überholmanöver, zu geringer Abstand, Telefonieren am Steuer seien die Hauptgefahrenquellen. Bei den meisten Unfällen seiner Berufslaufbahn aber spiele überhöhte Geschwindigkeit eine Rolle. Minister Scheuer ist gegen ein Tempolimit, er sprach in „Bild am Sonntag“ sogar von „ständiger Gängelung“.

Wie „blanker Hohn“ klinge das in seinen Ohren, sagt Meyer-Pyritz: „Könnte man die Menschen befragen, die durch sinnlose Raserei auf Autobahnen ihr Leben verloren haben, würde die Antwort wohl eindeutig ausfallen. Würde man all jene Retter befragen, die bei Einsätzen ihr Leben riskieren, fiele die Antwort genauso aus.“

Auch der ADAC hält an seinem traditionellen Nein zum Tempolimit fest, räumt aber ein, dass manche Länder mit Begrenzung wie die Schweiz oder Schweden sicherere Autobahnen hätten. 45 Prozent der Club-Mitglieder seien für ein Tempolimit – Tendenz steigend.