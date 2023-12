Weltweit gibt es viele Orte, an denen Archäologie-Begeisterte auf ihre Kosten kommen. Die indischen Ruinen von Hampi, Machu Picchu und die verlassene Felsenstadt in Jordanien sind nur einige davon.

Athen. Auf einem alten Flughafengelände bei Athen entsteht Europas größter Kasino-Komplex. Dahinter steckt ein legendäres Mega-Unternehmen.

Auf dem Gelände des früheren Athener Flughafens in Griechenland entsteht eines der größten urbanen Entwicklungsprojekte Europas. Hier werden 10.000 Wohneinheiten, Büros und zwei Einkaufszentren gebaut. Doch das ist längst nicht alles: Zu „The Ellinikon“, so der Name des Vorhabens, gehören Schulen und Kliniken, Sportanlagen, Hotels und Grünanlagen, die größer sein werden als der Londoner Hyde Park. Ein Teil des Projekts ist aber besonders für den griechischen Staat interessant: ein Riesen-Kasino.

Dem Masterplan des weltberühmten Londoner Architektenbüros Foster + Partners zufolge soll The Ellinikon ein neuer Stadtteil werden. Der Bauplatz der neuen Trabantenstadt sucht seinesgleichen: ein Areal von der dreifachen Ausdehnung des Fürstentums Monaco, direkt an der attischen Riviera. Die Athener Akropolis ist nur zehn Kilometer entfernt, mit der U-Bahn ist man in 20 Minuten in der Innenstadt.

Um die Umsetzung des kostspieligen Projekts kümmert sich griechische Immobilienentwickler Lamda Development: Rund acht Milliarden Euro aus Investitionen stecken in dem Bauvorhaben, 1,5 Milliarden davon sollen direkt in den Bau des größten integrierten Kasino-Komplexes Europas fließen.

Auf dem alten Flughafenareal in Athen soll Europas größter Kasino-Komplex entstehen. Foto: theellinikon.com.gr

Griechenland: Dieses bekannte Unternehmen steckt hinter dem Kasino

Das Kasinoprojekt ist eine der größten privaten Investitionen in Griechenland. An der Finanzierung ist ein griechisches Bankenkonsortium unter Führung der National Bank of Greece beteiligt – also eine vorübergehende Vereinigung für ein größeres Geschäftsprojekt. 150 Millionen Euro gab der Zusammenschluss allein für die Spielbankkonzession über 30 Jahre aus. Die Bauarbeiten für das Projekt laufen bereits auf Hochtouren – und auch der Bau des Kasinos soll nun beginnen.

Zwei Tage vor Heiligabend gaben die Projektentwickler mit einem symbolischen Spatenstich das Startsignal für das „Hard Rock Hotel & Casino Athens“. Jim Allen, Präsident und Vorstandschef von Hard Rock International, war bei der Spatenstich-Zeremonie dabei. „Heute ist ein besonderer Tag“, sagte er. „Wir wollen unsere einzigartige Marke und Weltklasse-Unterhaltung nach Athen bringen.“

Das 1971 in London gegründete Unternehmen mit Sitz in Florida betreibt in 70 Ländern die bekannten Hard Rock Cafés, führt aber auch Hotels und Spielkasinos – etwa in Las Vegas und im chinesischen Macau. In einem Konsortium mit dem griechischen Baukonzern GEK Terna will Hard Rock jetzt in Athen einen Kasino-Komplex im Las Vegas-Stil errichten, den es in Europa so noch nicht gibt.

Das Bauvorhaben „The Ellinikon“ soll ein Areal füllen, das dreimal so groß wie Monaco ist. Foto: theellinikon.com.gr

Die Spielbank soll auf einer Fläche von fast 14.000 Quadratmetern 180 Spieltische und 1500 Automaten bieten. Über dem Kasino wird sich ein 41 Stockwerke hohes 5-Sterne Hotel mit 900 Zimmern und 200 Suiten für fast 3000 Gäste erheben. Zu dem Komplex gehören außerdem 15 Restaurants, ein Showtheater mit 3000 Plätzen, Swimmingpools, eine Freiluftarena für 10.000 Besucher, ein Konferenzzentrum, Sport- und Fitnesseinrichtungen sowie Luxusboutiquen.

Regierung in Griechenland: Geld und Arbeitsplätze durch Kasino

Der Kasino-Komplex wird eines der Wahrzeichen von The Ellinikon sein. Hard Rock-Chef Jim Allen hat hohe Erwartungen an sein Projekt: Er verspricht, das Kasino werde „einzigartig in Europa“ und „eine Weltklasse-Destination“ sein. Das dürfte auch den griechischen Staat erfreuen.

Die Projektentwickler erwarten, dass der Komplex pro Jahr rund zehn Prozent mehr Touristen nach Athen locken wird. Nach einer Hochrechnung des griechischen Finanzministeriums wird dieser pro Jahr immerhin rund 200 Millionen Euro Steuern kassieren. Und auch die Bevölkerung hat etwas von dem Bau: Der Komplex werde nach der Fertigstellung rund 3000 Arbeitsplätze schaffen, erklärte Minister Kostas Skrekas, der griechische Minister für Wirtschaftsentwicklung, bei der Zeremonie des Spatenstichs.

Bis es so weit ist, wird es allerdings noch etwas dauern. Die Bauunternehmer veranschlagen die Bauzeit auf 45 Monate. Voraussichtlicher Abschluss also: 2027.

Das Hard Rock Hotel und Kasino wird das Wahrzeichen des Mega-Projekts „The Ellinikon“ in Griechenland. Foto: theellinikon.com.gr

