Berlin. Am 14. Mai wird das Finale des diesjährigen Eurovision Song Contests ausgestrahlt. Lesen Sie hier einige Infos zum Sänger aus Belgien.

Jeremie Makiese tritt beim ESC 2022 für Belgien an

Der Sänger ist in seinem Land kein Unbekannter

Makiese gewann 2020 die belgische Adaption von "The Voice"

In zwei Monaten können sich internationale Fernsehzuschauer auf ein besonderes Event freuen: Der Eurovision Song Contest geht in die nächste Runde. 2022 nehmen 40 Länder am weltweit größten Musikevent teil. Viele Kandidaten stehen bereits fest.

ESC 2022: Jeremie Makiese singt für Belgien

Mit Jeremie Makiese wurde bereits im September 2021 der erste Teilnehmer des diesjährigen Musikwettbewerbs bekannt gegeben. Nun steht auch fest, mit welchem Song er antritt: mit der Single "Miss You"

Fest steht außerdem, dass sich der 21-Jährige mit großen TV-Bühnen auskennt: 2020 nahm Makiese an der belgischen Adaption von "The Voice" teil und ging vergangenes Jahr als Sieger hervor.

Jeremie Makiese vertritt beim ESC Belgien. Foto: Facebook / Jeremie Makiese

ESC-Teilnehmer Makiese: Bemerkenswerte Karriere

Der in Antwerpen geborene Künstler kommt aus einer musikalischen Familie und sang bereits als Kind. Makiese hat ein Geologiestudium begonnen, dieses seiner Karriere wegen allerdings zunächst unterbrochen.

Neben seiner Gesangskarriere spielt Makiese auch professionell Fußball. Vergangenes Jahr hat er einen Vertrag beim belgischen Zweitligisten Excelsior Virton unterschrieben. Dort wurde er als Torhüter in den Perspektivkader aufgenommen. (day)

ESC 2022: Alle Hintergründe

