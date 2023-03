Eurovision Song Contest Kroatiens ESC-Beitrag 2023: Let 3 mit dem Lied "Mama ŠČ!"

Berlin. Let 3 fährt für Kroatien zum ESC 2023 nach Liverpool. Erfahren Sie hier alles über die Band und ihr provozierendes Lied "Mama ŠČ!".

Es ist klar: Let 3 vertritt mit dem Song "Mama ŠČ!" Kroatien beim Eurovision Song Contest 2023 in Liverpool. Die Band aus Rijeka ist nichts fürs Finale gesetzt, muss bereits im ersten Halbfinale am 9. Mai ran. Alle Infos zur Gruppe und ihrem Song.

ESC 2023: Let 3 fährt für Kroatien nach Liverpool

Die beiden Gründungsmitglieder von Let 3, Damir Martinović und Zoran Prodanović, stehen schon seit 1987 zusammen auf der Bühne, sind also noch zu Zeiten des ehemaligen Jugoslawien gemeinsam aufgetreten. Im nationalen Vorentscheid ließ die Band unter anderem Damir Kedžo, The Splitters und Harmonija Disonance hinter sich. Die weiteren Bandmitglieder sind Ivan Bojčić, Dražen Baljak und Matej Zec.

Die Band-Mitglieder von Let 3 gelten als Provokateure: Obszön, nackt, vulgär oder ein inszenierter Selbstmord – das alles gehört zu den Auftritten dazu. Das letzte Album (2016) der Gruppe trägt den Titel "Angela Merkel sere" ("Angela Merkel kackt"). Die Rocker-Band verzichtet dann zwar auf Fäkalien-Lyrics – aber klar, dass so was für Aufsehen sorgt. Lesen Sie auch: Das waren die Teilnehmer bei ESC 2022

Kroatien beim ESC 2023: Das ist das Lied "Mama ŠČ!" von Let 3

Die Band hat bereits zugegeben: Es gehe in dem Rock-Song "Mama ŠČ!" um Putin und Russland. Die "Mama" ist sozusagen "Mütterchen Russland". Und, so heißt es im Text, "Mama ljubila morona" ("Mutter liebte einen Trottel"). Und damit soll dann Russlands Präsident Wladimir Putin gemeint sein.

Dabei ist der Auftritt der Band ein Mix aus Dragshow und Militärparade, mit Atomraketen aus Pappmaché. Hinzu kommt ein Outfit, das an Diktatoren erinnert. Konkret ähnelt Sänger Prodanovic ein wenig dem russischen Schreckensherrscher Josef Stalin (1878-1953). Beim ESC sind politische Texte eigentlich nicht erlaubt, aber bei Let 3 ist alles eine Frage der Interpretation.

Für Kroatien beim ESC 2023: Let 3. Foto: Franko Kelam

Oder ist das alles nur ein großer Spaß? Nein, wie Martinović gegenüber dem kroatischen Sender N1 erklärt: "Das Thema ist Krieg, das Lied ist ein Antikriegslied. Es ist entstanden als ich im vergangenen Sommer an einem Theaterstück in Split gearbeitet habe. Es kam zu diesem Kriegsmoment, dass wir eine Kriegsoper auf die Beine stellen sollten – und 'Mama ŠČ' ist eines dieser Lieder aus der Kriegsoper."

Let 3 mit "Mama ŠČ!": Der kroatische ESC-Beitrag im Video

YouTube: Let 3 – "Mama ŠČ!"

So erfolgreich war Kroatien zuletzt beim ESC

Als souveräner Staat nahm Kroatien erstmals 1993 am ESC teil. Die Erfolgsbilanz seitdem ist durchwachsen: Es gibt keine einzige Top-3-Platzierung für das Land. Zweimal reichte es für Platz 4: 1996 gelang das Maja Blagdan mit "Sveta Iljubav" (dt.: Heilige Liebe) und 1999 Doris Dragović mit Marija Magdalena. Bei den vergangenen vier Ausgaben des ESC schaffte es allerdings kein kroatischer Act ins Finale.

Jahr Act Titel Platz 2017 Jacques Houdek "My Friend" 13 2018 Franka "Crazy" nicht für das Finale qualifiziert 2019 Roko "The Dream" nicht für das Finale qualifiziert 2021 Albina "Tick-Tock" nicht für das Finale qualifiziert 2022 Mia Dimšić "Guilty Pleasure" nicht für das Finale qualifiziert

Eurovision Song Contest 2023: Das sind die ESC-Teilnehmerinnen und -Teilnehmer

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama