Nach dem Sieg der italienischen Band “Måneskin” beim letzten ESC findet der Wettbewerb in diesem Jahr in Turin statt. Mitte Mai ist es soweit. Auch der Kandidat von Deutschland steht schon fest.

Berlin. Im Mai ist es wieder Zeit für den Eurovision Song Contest. Die 21-jährige Singer-SongwriterinRosa Linn geht für Armenien an den Start.

Armenien schickt die 21-jährige Singer-Songwriterin Rosa Linn zum ESC 2022

Sie war bereits 2015 als Teil der Band Genealogy beim Eurovision Song Contest in Wien

Das muss man über die Sängerin und ihren Song "Snap" wissen muss

Am 10. und 12. Mai finden in diesem Jahr die Halbfinal-Runden des Eurovision Song Contest (ESC) statt: Armenien schickt in diesem Jahr die 21-jährige Singer-Songwriterin Rosa Linn ins Rennen.

ESC-Kandidatin für Armenien: Rosa Linn

Die Sängerin stammt aus der mit 119.000 Einwohnern drittgrößten Stadt Armeniens: Wanadsor. Die Musikerin, Songwriterin und Produzentin Rosa Linn begann bereits mit sechs Jahren Klavier zu spielen und brachte im vergangenen Jahr ihren ersten Song "King" heraus.

Geschrieben und aufgenommen hat sie ihn gemeinsam mit der US-amerikanischen Sängerin Kiiara. Unter Vertrag steht Rosa Linn beim Plattenlabel NVAK, gegründet von der armenisch-amerikanischen Sängerin Tamar Kapreljan. Sie war Teil der Band Genealogy, die 2015 am ESC in Wien teilgenommen hatte.

Rosa Linn über den ESC: Teilnahme ist große Ehre

Die Wahl für Rosa Linn hat eine national und international besetzte Gruppe aus Fans und Fachleuten getroffen. Für die Sängerin sei es nun eine Ehre, ihr Heimatland auf der größten Musikbühne Europas zu vertreten, sagte sie laut Medienberichten.

In einem Video auf ihrem Instagram-Kanal sagt die 21-Jährige, Armenien sei eine endlose Inspiration für Musiker. In Turin will sie mit dem Song "Snap" an den Start gehen. (lg)

Dieser Artikel erschien zuerst auf morgenpost.de

