Die deutschen ESC-Teilnehmer seit 2008

Deutschland ist mit Michael Schulte beim 63. Eurovision Song Contest 2018 in Lissabon (Portugal) überraschend auf dem vierten Platz gelandet und hat seine Serie von Misserfolgen bei dem Musikwettbewerb gestoppt. Mit seiner gefühlvollen Ballade „You let me walk alone" begeisterte er ESC-Fans in ganz Europa. Wir zeigen alle deutschen Teilnehmer seit 2008.

Foto: dpa