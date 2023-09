Ersthelfer reanimieren mit Erfolg leblosen Mann in Hamm

Ersthelfer haben am Freitag (29. September) einen leblosen Mann aus einem Teich im Nordringpark in Hamm gezogen und erfolgreich reanimiert.

Hamm. Drei Ersthelfer haben einem Mann in Hamm offenbar das Leben gerettet. Sie zögerten keine Sekunde, als der Mann leblos auf dem Wasser trieb.

Drei Ersthelfer haben einem im Wasser treibenden Mann in Hamm durch beherztes Eingreifen offenbar das Leben gerettet. Der 44-Jähriger wurde am Freitagnachmittag (29. September) dabei beobachtet, wie er in den Teich im Nordringpark stieg und wenig später leblos auf dem Wasser trieb, wie die Polizei der dpa auf Nachfrage mitteilte. Drei Personen handelten sofort, zogen den Mann ans Ufer und begannen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen, um die Atmung des Mannes wieder zu aktivieren.

Der 44-Jährige wurde den Angaben zufolge bei Bewusstsein den mittlerweile eingetroffenen Rettungskräften übergeben und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Über seinen Gesundheitszustand wurden keine Angaben gemacht. Ob er unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, ist nicht bekannt. (dpa)

