Berlin. Corona-Diagnose binnen 15 Minuten: Der Pharmakonzern Roche will einen neuen Schnelltest auf den Markt bringen – noch im September.

Der Pharmakonzern Roche will noch bis Ende September einen neuen Corona-Schnelltest auf den Markt bringen – damit soll eine Infektion mit dem Sars-CoV-2-Virus in nur 15 Minuten festgestellt werden können. Das gab das Schweizer Unternehmen mit Sitz in Basel am Dienstagabend bekannt.

Der Antigen-Test wird den Angaben zufolge auch in Deutschland verfügbar sein – genauso wie in europäischen Ländern, die die CE-Kennzeichnung der EU für Produkte anerkennen. Es sei aber geplant, auch eine Zulassung durch die US-Arzneimittelaufsichtsbehörde FDA zu erhalten.

Corona-Schnelltest: 80 Millionen Sets pro Monat

Der Test kann der Mitteilung zufolge ohne Laborinfrastruktur mit einem Nasen-Rachen-Abstrich durchgeführt werden; er habe eine hohe Zuverlässigkeit. Bei der Markteinführung sollen zunächst 40 Millionen Schnelltests pro Monat hergestellt werden, erklärte das Unternehmen weiter. Bis Ende des Jahres könne die Kapazität mehr als verdoppelt werden.

Roche bringt den Test in Zusammenarbeit mit dem südkoreanischen Biotech-Unternehmen SD Biosensor auf den Markt, mit dem Roche eine weltweite Vertriebsvereinbarung habe.

Weltweit sind im Zuge der Corona-Pandemie bislang mehr als 851.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben.

