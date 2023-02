Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Menschen in der betroffenen Region seine Anteilnahme ausgesprochen und rasche Hilfe versprochen. "Wir leiden mit", sagte Scholz in Berlin.

Scholz zur Erdbeben-Katastrophe: Wir helfen mit "all unseren Möglichkeiten"

Scholz zur Erdbeben-Katastrophe: Wir helfen mit "all unseren Möglichkeiten"

Katastrophenhilfe Erdbeben in der Türkei und Syrien: So können Sie helfen

Berlin In der türkisch-syrischen Grenzregion wurden Tausende durch mehrere Erdbeben getötet, verletzt oder obdachlos. So können Sie helfen.

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und im Nordwesten Syriens haben Millionen von Menschen getroffen. Neben den zahlreichen Toten und Verletzten hat die Katastrophe in der Grenzregion am frühen Montag Tausende von Menschen obdachlos gemacht. Insgesamt sollen rund 6400 Häuser eingestürzt sein. Noch immer dauern die Bergungsarbeiten an.

Während Einsatzkräfte in den Trümmern nach Opfern suchen, versorgen Mediziner Verletzte in Zelten. Zudem leiden Betroffene zudem unter eisigen Temperaturen, die ein Wintereinbruch mit sich brachte. Um den Katastrophenhelfern und Betroffenen in der Region zu helfen, können Sie jetzt spenden.

Erdbeben in Syrien und der Türkei: Wie kann den Menschen vor Ort geholfen werden?

Um weitere Verschüttete zu finden, Verletzte zu versorgen und Überlebende des Erdbebens mit Lebensmitteln, Decken und medizinischer Versorgung zu unterstützen, rufen diverse Hilfsorganisationen zu Spenden auf.

Auch Sachspenden können zur Hilfe an nahegelegene Sammelstellen gegeben werden. Besonders sauberer Winterkleidung, Zelte, Hygieneartikel und Babynahrung werden benötigt. Organisationen, wie das Deutsche Rote Kreuz betonen allerdings, dass Geldspenden wesentlicher effektiver sind, da Gelder flexibler eingesetzt werden könnten.

Auch viele Kinder brauchen nach dem Erdbeben in der Türkei und in Syrien Hilfe. Foto: Ozan Kose/AFP

Spendenkonten zur Hilfe der Betroffenen der Erdbeben in Syrien und der Türkei

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe

Spendenkonto: DE65 100 400 600 100 400 600

Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe sind vier Organisationen versammelt: Unicef, Caritas, Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz.

Im Aktionsbündnis Katastrophenhilfe sind vier Organisationen versammelt: Unicef, Caritas, Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz. Diakonie Katastrophenhilfe

Spendenkonto: DE68 520 604 100 000 502 502

Das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirche setzt sich seit 1954 für Opfer von Natur katastro phen, Krieg und Vertreibung ein. In der aktuellen Krise leistet es laut Pressesprecher Tommy Ramm dank lokaler Partnerschaften besonders schnelle Hilfe. Die Organisation sichert in erster Linie das Überleben der Betroffenen. Bereits gestern hat die Diakonie damit begonnen, "3000 Winterjacken, Handschuhe und Schals zu verteilen". Neben den Sofortmaßnahmen hat die Diakonie auch die langfristige Hilfe im Blick. Man wolle sobald wie möglich mit "Wiederaufbaumaßnahmen beginnen, damit die Menschen wieder ein Leben in Würde" führen können.

Das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirche setzt sich seit 1954 für Opfer von Natur katastro phen, Krieg und Vertreibung ein. In der aktuellen Krise leistet es laut Pressesprecher Tommy Ramm dank lokaler Partnerschaften besonders schnelle Hilfe. Die Organisation sichert in erster Linie das Überleben der Betroffenen. Bereits gestern hat die Diakonie damit begonnen, "3000 Winterjacken, Handschuhe und Schals zu verteilen". Neben den Sofortmaßnahmen hat die Diakonie auch die langfristige Hilfe im Blick. Man wolle sobald wie möglich mit "Wiederaufbaumaßnahmen beginnen, damit die Menschen wieder ein Leben in Würde" führen können. Aktion Deutschland Hilft

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30

(Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort: Erdbeben Türkei Syrien) Dem Bündnis gehören verschiedene Hilfsorganisationen an, darunter die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Malteser Hilfsdienst.

(Bank für Sozialwirtschaft, Stichwort: Erdbeben Türkei Syrien) Dem Bündnis gehören verschiedene Hilfsorganisationen an, darunter die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Malteser Hilfsdienst. Unicef

Spendenkonto: DE57 3702 0500 0000 3000 00

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen leistet in 190 Ländern der Welt humanitäre Arbeit. Allein in Deutschland generiert die Organisation jährlich über 100 Millionen Euro Spendengelder. Unicef-Sprecher Rudi Tarneden sprach gegenüber den Funke Medien von einem "Wettlauf gegen die Zeit. Die schnell steigenden Zahlen lassen Schlimmstes befürchten". Das UN-Kinderhilfswerk kooperiert mit Schulen, Krankenhäusern und Wasserwerken, "um das Möglichste zu mobilisieren". Aufgrund beschädigter Wasser-Infrastruktur drohe nun eine Cholera-Seuche, warnt Tarneden. Die medizinische, humanitäre und psychosoziale Betreuung von Kindern in der betroffenen Region steht bei Unicef im Fokus.

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen leistet in 190 Ländern der Welt humanitäre Arbeit. Allein in Deutschland generiert die Organisation jährlich über 100 Millionen Euro Spendengelder. Unicef-Sprecher Rudi Tarneden sprach gegenüber den Funke Medien von einem "Wettlauf gegen die Zeit. Die schnell steigenden Zahlen lassen Schlimmstes befürchten". Das UN-Kinderhilfswerk kooperiert mit Schulen, Krankenhäusern und Wasserwerken, "um das Möglichste zu mobilisieren". Aufgrund beschädigter Wasser-Infrastruktur drohe nun eine Cholera-Seuche, warnt Tarneden. Die medizinische, humanitäre und psychosoziale Betreuung von Kindern in der betroffenen Region steht bei Unicef im Fokus. Bündnis Entwicklung hilft

Spendenkonto: DE29 100 20 5000 100 20 5000

Gegründet als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Indischen Ozean 2004, sind unter dem "Bündnis Entwicklung hilft" neun deutsche Hilfswerke vereint, darunter Brot für die Welt und die Kindernothilfe. Eine Sprecherin des Bündnisses sagte dieser Redaktion: "Erste Hilfsmaßnahmen, wie die Verteilung von Nahrungsmitteln, warmen Mahlzeiten, Winterkleidung und die Unterbringung in temporären Unterkünften, sind bereits angelaufen." Noch sei für rund vier Millionen Menschen im syrischen Teil des Erdbebengebiets "die Lage aufgrund der dramatischen Schäden unübersichtlich". Geliefert werde derzeit "vor allem medizinische Hilfe, Zelte, Decken und Nahrungsmittel".

Gegründet als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Indischen Ozean 2004, sind unter dem "Bündnis Entwicklung hilft" neun deutsche Hilfswerke vereint, darunter Brot für die Welt und die Kindernothilfe. Eine Sprecherin des Bündnisses sagte dieser Redaktion: "Erste Hilfsmaßnahmen, wie die Verteilung von Nahrungsmitteln, warmen Mahlzeiten, Winterkleidung und die Unterbringung in temporären Unterkünften, sind bereits angelaufen." Noch sei für rund vier Millionen Menschen im syrischen Teil des Erdbebengebiets "die Lage aufgrund der dramatischen Schäden unübersichtlich". Geliefert werde derzeit "vor allem medizinische Hilfe, Zelte, Decken und Nahrungsmittel". Caritas Flüchtlingshilfe Essen

Spendenkonto: DE45 3606 0295 0000 1026 28 (Bank im Bistum Essen, Stichwort: Erdbeben)

(Bank im Bistum Essen, Stichwort: Erdbeben) Help e.V.

Spendenkonto: DE47 3708 0040 0240 0030 00

Help ist eine Hilfsorganisation, die eng mit dem Auswärtigen Amt und dem Entwicklungshilfeministerium zusammenarbeitet. Zurzeit unterstützt Help humanitäre Organisationen und Projekteunter anderem in der Ukraine, in Syrien, im Jemen und Afghanistan. Derzeit erstellen Mitarbeiter eine "schnelle Bedarfsanalyse", wie es vonseiten der Organisation heißt. "Aktuell sieht es nach Gütern wie Zelten, Matratzen, Nahrungsmitteln, Hygieneartikeln und medizinischer Versorgung aus." Dringend benötigt werden auch Medikamente für Patienten mit chronischen Erkrankungen sowie Babynahrung und Windeln. Erschwert werde die Nothilfe durch widrige Witterungsbedingungen, so blieben Autos auf dem Weg nach Aleppo und Hama im Starkregen stecken.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Panorama