Nach dem verheerenden Erdbeben im türkisch-syrischen Grenzgebiet hat Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) den Menschen in der betroffenen Region seine Anteilnahme ausgesprochen und rasche Hilfe versprochen. "Wir leiden mit", sagte Scholz in Berlin.

Berlin Erdbeben haben die türkisch-syrische Grenzregion erschüttert. Opfer wie auch Helfer sind auf Spenden angewiesen. So können Sie helfen.

Die verheerenden Erdbeben in der Türkei und im Nordwesten von Syrien haben Millionen von Menschen getroffen. Neben den zahlreichen Todesopfern und Verletzten hat die Katastrophe in der Grenzregion am frühen Montag Tausende von Menschen ihrer Obdach beraubt. Noch immer dauern die Bergungsarbeiten an. Während Einsatzkräfte in den Trümmern nach Opfern suchen, versorgen Mediziner Verletzte in Zelten. Zudem leiden Betroffene zudem unter eisigen Temperaturen, die ein Wintereinbruch mit sich brachte. Um den Katastrophenhelfern und Betroffenen in der Region zu helfen, können Sie jetzt spenden.

Um weitere Verschüttete zu finden, Verletzte zu versorgen, und Überlebende des Erdbebens mit Lebensmitteln, Decken und medizinischer Versorgung zu unterstützen, rufen diverse Hilfsorganisationen zum Spenden auf.

Helfen Sie den Betroffenen der Erdbeben in Syrien und der Türkei:

Aktionsbündnis Katastrophenhilfe:

Spendenkonto: DE65 100 400 600 100 400 600

Unter dem Dach des Aktionsbündnis Katastrophenhilfe sind vier Organisationen versammelt: Unicef, Caritas, Diakonie und das Deutsche Rote Kreuz.

Diakonie Katastrophenhilfe:

Spendenkonto: DE68 520 604 100 000 502 502

Das humanitäre Hilfswerk der evangelischen Kirche setzt sich seit 1954 für Opfer von Naturkatastrophen, Krieg und Vertreibung ein.

Unicef:

Spendenkonto: DE57 3702 0500 0000 3000 00

Das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen leistet in 190 Ländern der Welt humanitäre Arbeit. Allein in Deutschland generiert die Organisation jährlich über 100 Millionen Euro Spendengelder.

Aktion Deutschland hilft:

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30

Dem Bündnis gehören verschiedene Hilfsorganisationen an, darunter die Johanniter-Unfall-Hilfe, der Paritätische Wohlfahrtsverband und der Malteser Hilfsdienst.

Bündnis Entwicklung hilft:

Spendenkonto: DE29 100 20 5000 100 20 5000

Gegründet als Reaktion auf die Flutkatastrophe im Indischen Ozean 2004, sind unter dem Bündnis Entwicklung hilft neun deutsche Hilfswerke vereint, darunter Brot für die Welt und die Kindernothilfe.

Help e.V.:

Spendenkonto: DE47 3708 0040 0240 0030 00

Help ist eine Hilfsorganisation, die eng mit dem Auswärtigen Amt und dem Entwicklungshilfeministerium zusammen arbeitet. Zur Zeit unterstützt Help humanitäre Organisationen und Projekte u.a. in der Ukraine, in Syrien, im Jemen und Afghanistan.









