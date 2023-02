Zwei Tage nach dem verheerenden Erdbeben haben Helfer in der türkischen Provinz Hatay mehrere Menschen lebend aus dem Trümmern eines Hauses gezogen, darunter mehrere Kinder. Sie sind optimistisch, weitere Menschen retten zu können.

Katastrophenhilfe Erdbeben-Gebiet: Sogar Ukraine schickt Hilfe in die Türkei

Berlin. Die Ukraine braucht selbst internationale Hilfe. Dennoch unterstützt das kriegsgebeutelte Land Erdbebenopfer in der Türkei. Die Gründe.

Es ist eine Katastrophe: Die starken Erdbeben in der Türkei und Syrien haben nach aktuellem Stand mehr als 10.000 Menschen getötet. Etwa 45.000 sind verletzt, weitere Opfer werden unter den Trümmern vermutet. Wer mit dem Leben davon gekommen ist, leidet unter Obdachlosigkeit, Verzweiflung, Angst und Trauer. Zahllose Wohnungen sind verwüstet. Kinder haben Eltern verloren, Eltern ihre Kinder.

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Freiwillige des türkischen Zentrums der niederländischen Stadt Den Haag, bereiten die gesammelten Hilfsgüter für den Transport in den Süden der Türkei vor. Foto: Phil Nijhuis/ANP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Syrien: Ein kleines Mädchen, das unter den Trümmern eines Hauses geboren wurde, wird in einem Inkubator in einem Kinderkrankenhaus behandelt. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Kahramanmaraş, im Süden der Türkei, wärmen sich Menschen an einem Lagerfeuer neben den zerstörten Gebäuden. Foto: Adem ALTAN / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Syrien, Jinderis: Trauernde begraben Familienmitglieder, die bei dem Erdbeben ums Leben gekommen sind, auf einem Friedhof. Foto: Ghaith Alsayed/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Verzweiflung in Aleppo: Menschen sitzen auf den Trümmern eingestürzter Gebäude. Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Adana: Mitglieder des Rettungsdienstes suchen nach Menschen in einem zerstörten Gebäude. Foto: Foto: Francisco Seco/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Aleppo: Rettungsteams tragen die Leiche eines Opfers aus einem zerstörten Gebäude. Die Zahl der Toten im Erdbebengebiet an der türkisch-syrischen Grenze steigt - und nach wie vor werden viele Menschen unter den Trümmern vermutet. Foto: Omar Sanadiki/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Rauch steigt aus brennenden Containern im Hafen der erdbebengeschädigten Stadt Iskenderun. Foto: Serdar Ozsoy/Depo Photos/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Nogent-Le-Rotrou: Dieses vom französischen Innenministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt Rettungskräfte, die einen Lastwagen beladen, bevor sie zum Flughafen Charles de Gaulle fahren. Foto: Nogent-Le-Rotrou: Dieses vom französischen Innenministerium zur Verfügung gestellte Foto zeigt Rettungskräfte, die einen Lastwagen beladen, bevor sie zum Flughafen Charles de Gaulle fahren.

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Harem, Syrien, wird die Leiche einer Frau geborgen. Sie lag unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes. Foto: Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Zerstörte Gebäude sind in Nurdagi zu sehen. Mehr als 13 Millionen Menschen in der Türkei sind nach Einschätzung der Regierung von der Erdbebenkatastrophe betroffen. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Osmaniye in der Türkei: Autos liegen unter den Trümmern eines zerstörten Gebäudes. Foto: Khalil Hamra/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Auch in Harem: Zivilisten und Mitglieder der Weißhelme arbeiten an der Rettung von Menschen, die nach dem verheerenden Erdbeben an der türkisch-syrischen Grenze, unter einem zerstörten Gebäude eingeschlossen sind. Foto: Anas Alkharboutli/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein Mann plündert einen Markt in der türkischen Stadt Iskenderun (Provinz Hatay). Foto: Efekan Akyuz/IMAGO

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In einem Raum der Kultur- und Sozialinitiative für Kinder und Jugendliche Stuttgart sortieren Hilfskräfte Kleidungsstücke für Menschen in der Türkei und Syrien. Foto: Christoph Schmidt/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ein Foto aus Aleppo: Baumaschinen kommen zum Einsatz, um die Trümmer zu beseitigen. Foto: IMAGO/SNA

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Am Dienstag gehen die Bergungsarbeiten weiter. In der Hafenstadt Iskenderun sind ganze Straßenzüge verwüstet. Foto: Burak Kara/Getty Images

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Die Menschen suchen Schutz. Viele sind gezwungen draußen zu campieren. Foto: BULENT KILIC / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Ersthelfer versorgen die Verletzten, mehr als 20.000 Verletzte wurden am Dienstagmorgen gemeldet. Foto: BULENT KILIC / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Etwa 8000 Menschen konnten bislang aus den Trümmern gerettet werden, heißt es aus der Türkei. Foto: Uncredited/IHA/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Das winterliche Wetter erschwert die Rettungsarbeiten zusätzlich. Foto: Uncredited/DIA Images/AP/dpa

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet In Syrien führen Zivilisten und Mitglieder des syrischen Zivilschutzes Such- und Rettungsmaßnahmen in den Trümmern eines zerstörten Gebäudes durch. Foto: Anas Alkharboutli/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Im syrischen Jandaris trägt ein Mann den Leichnam seines Toten Sohns aus den Trümmern. Foto: Bakr ALKASEM / AFP

Erdbeben in der Türkei: Bilder aus dem Katastrophengebiet Zahlreiche Länder haben Hilfe angekündigt. Diese Hilfsgüter sollen aus Berlin in die Türkei entsendet werden. Foto: Paul Zinken/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Es sind menschliche Gefühle und Zustände, die ein Land derzeit besonders gut kennt: die Ukraine. Fast ein Jahr ist es her, dass Putins Invasion russischer Truppen in die Ukraine begann. Seit dem 24. Februar 2022 ist ein gnadenloser Krieg im Gange, der bereits Tausende Opfer gefordert hat und Hunderttausenden ihr Zuhause geraubt hat. Doch trotz des eigenen Leids will auch die kriegsgebeutelte Ukraine den Erdbebenopfern helfen. Präsident Wolodymyr Selenskyj drückte der Türkei umgehend sein Beileid aus und bot seinem Amtskollegen Recep Tayyip Erdogan Hilfe an.

"Ich spreche den Menschen in der Türkei mein Beileid aus. Wir sind in dieser schwierigen Zeit bei ihnen. Wir sind bereit, die notwendige Hilfe zu leisten, um die Folgen der Katastrophe zu überwinden", twitterte er in türkischer Sprache.

Ukraine hilft Türkei: Such-Experten, Spürhunde, Ausrüstung

Bereits einen Tag nach den verheerenden Beben am frühen Montagmorgen lief die internationale Katastrophenhilfe auf Hochtouren. Die EU mobilisierte sofort 27 Such- und Rettungsteams. Hilfszusagen kamen auch aus den USA, Großbritannien, Israel, Indien, Russland - und eben der Ukraine. Lesen Sie auch: Erdbeben: Vater hält die Hand seiner toten Tochter

Laut "Clash Report" schickt die Ukraine 87 Hilfskräfte in die Türkei, darunter Such- und Rettungsspezialisten, Ärzte und Feuerwehrleute. Dazu zehn Spürhunde und 18 Fahrzeuge mit Ausrüstung. Außerdem zwei Flugzeuge: eines für medizinische Hilfe und ein Cargo-Flieger für Hilfsgüter, die in der Region benötigt werden.

Ukraine und Türkei sind beide EU-Beitrittskandidaten

Die Hilfe der Ukraine für die Türkei ist eine noble Geste, gerade angesichts der eigenen Not. Sie ist zugleich ein geschickter Schachzug des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, dem es durch ständige Medienpräsenz und öffentlichkeitswirksame Aktionen immer wieder gelingt, die Belange seiner Nation der Welt zu präsentieren.

Selenskyj will, dass die Politiker und die Völker der Welt den Krieg in der Ukraine nicht vergessen und seinem Land aktiv Hilfe leisten. Zudem möchte Selenskyj, dass die Ukraine in die Europäische Union (EU) aufgenommen wird. Die Ukraine ist – genauso wie die Türkei – ein offizieller EU-Beitrittskandidat. Mit der Erdbebenhilfe kann die Ukraine zeigen, dass sie Seite an Seite mit der Türkei steht und bereit ist, sich für das Wohl wichtiger strategischer Partner zu engagieren.

Zudem braucht die Ukraine die Türkei. Die Türkei verhält sich im Ukraine-Krieg neutral und will eine Vermittlerrolle zwischen Russland und der Ukraine einnehmen. Zuletzt verzeichnete sie einen Erfolg bei Getreidelieferungen und bei einem Gefangenenaustausch. Dem türkischen Präsidenten Erdogan in einer Krise zu helfen, kann der Ukraine in ihrer eigenen schwierigen Situation nützlich sein.

