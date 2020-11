Izmir. 65 Stunden nach dem Erdbeben in der Türkei wurde eine 3-Jährige aus Trümmern gerettet. 83 Todesopfer gab es bei dem schweren Erdbeben.

65 Stunden nach dem Erdbeben in der Türkei ist eine Dreijährige in Izmir aus den Trümmern gerettet worden, teilte die Katastrophenschutzbehörde Afad am Montag auf Twitter mit. Der Einsatz wurde im Fernsehen übertragen – Helfer trugen das Kleinkind nach ihrer Rettung sofort in ein Krankenzelt.

„Wir haben unsere drei Jahre alte Elif in Izmir nach 65 Stunden lebendig aus den Trümmern gerettet. Wir sind hier, bis wir den Letzten erreicht haben“, schrieb die Katastrophenschutzbehörde auf Twitter. Die Mutter und die drei Geschwister der Dreijährigen wurden bereits 23 Stunden nach dem Erdbeben aus den Trümmern des achtstöckigen Gebäudes gerettet.

Im Gespräch mit Journalisten sagte die Großmutter des jungen Mädchens: „Ich bin sehr froh. Möge Gott es ihnen (den Rettern) vergelten. Ich bin wieder mit Elif vereint, bald ist sie auch mit ihrer Mutter und ihren Geschwistern vereint. Meine Gebete wurden erhört.“

Erdbeben in der Türkei: Türkische Katastrophenschutzbehörde rettete 105 Menschen

Am Montagmorgen wurde außerdem eine 14-Jährige in Izmir geborgen – sie hatte 58 Stunden unter den Trümmern überlebt. Nach ihrer Rettung behandelte man sie vor Ort sowie zusätzlich im Krankenhaus. Wie die Zeitung „Anadolu“ berichtet, rettete die türkische Katastrophenschutzbehörde Afad seit dem Erdbeben am Freitag bisher 105 Menschen.

Rettungsarbeiten nach dem Erdbeben in Izmir. Foto: YASIN AKGUL / AFP

Laut Umwelt- und Städteminister Murat Kurum stieg die Zahl der Todesopfer bis zum Montag auf 83. Hunderte Menschen seien zudem verletzt. Knapp 400 Gebäude hätten Schäden, davon seien 58 Gebäude schwer beschädigt. Die Bergungsarbeiten in der Küstenstadt Izmir dauern noch an.

Izmir: Das Zentrum des Erdbebens lag im Meer vor der türkischen Provinz

Bei dem Erdbeben am Freitagmittag in der Ägäis waren Teile der Türkei und Griechenlands erschüttert worden – das Zentrum des Bebens lag laut Behörden im Meer vor Izmir. Die türkische Katastrophenbehörde gab eine Stärke von 6,6 an. Sie US-Erdbebenbehörde USGS sprach sogar von Stärke 7. (day/dpa)

Weitere kürzliche Naturkatastrophen