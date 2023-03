Bei einem schweren Erdbeben in der Grenzregion zwischen Ecuador und Peru sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Erdbeben können zerstörerische Auswirkungen haben. Durch die Bewegung der Erdplatten baut sich Spannung auf, die sich dann entlädt.

Videografik: So entstehen Erdbeben

Erschütterungen Erdbeben in Afghanistan: Augenzeugen berichten von Panik

Kabul In Afghanistan bebte laut Berichten am Dienstag die Erde. Die schweren Erschütterungen waren in zahlreichen Städten im Ausland spürbar.

Teile Afghanistans, Pakistans und Indiens sind am Dienstag von einem starken Erdbeben erschüttert worden. Wie der Sender "Al Jazeera" berichtet, seien Menschen panisch auf die Straßen gelaufen.

Laut pakistanischen Behörden habe die Stärke des Bebens bei 6,8 gelegen. Das Epizentrum soll in der Hindukusch-Regionen in Afghanistan gewesen sein. Medienberichten zufolge waren die Erschütterungen in der afghanischen Hauptstadt Kabul und einer Reihe von pakistanischen Städte wie Islamabad und Lahore zu spüren.

Erdbeben in Afghanistan: Erschütterungen in vielen Städten spürbar

Bei einem Erdbeben der Stärke 6,1 im Osten Afghanistans warem im vergangenen Jahr mehr als 1000 Menschen gestorben. Berichte über Verletzte oder Tote gab es am Dienstag zunächst nicht.

Weite Regionen Südasiens sind seismisch sehr aktiv. Es kommt daher immer wieder zu Erdbeben-Katastrophen. (les)

