Polizei Einjähriges Kind stürzt aus Fenster in Gronau und stirbt

Gronau. Ein Kleinkind ist am Donnerstagabend in Gronau aus einem Fenster gestürzt. Stunden später starb es an seinen schweren Verletzungen.

Ein einjähriges Kind ist am Donnerstagabend in Gronau im Kreis Borken aus dem ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt und im Krankenhaus gestorben. Wie es zu dem Sturz kam, war laut Polizeimitteilung noch unklar.

Das Kind fiel demnach gegen 18.30 Uhr aus dem Fenster eines Einfamilienhauses zu Boden und erlitt schwerste Verletzungen. Es wurde per Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht und starb am späten Abend, berichtete die Polizei.

Auch ein Rettungshubschrauber war angefordert worden, habe aber laut Polizei nicht eingesetzt werden können, weil der Zustand des Kindes nicht stabil genug gewesen sei. (mit dpa)

