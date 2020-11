EDEKA-Gewinnspiel: Teilnahmebedingungen und Datenschutz

Lesen Sie hier unsere Teilnahmebedingungen und Datenschutz für das große EDEKA-Gewinnspiel.

Teilnahmebedingungen

Der Veranstalter des Gewinnspiels ist die FUNKE Medien NRW GmbH.

Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Mit der Registrierung zum Gewinnspiel werden diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich anerkannt.





Teilnahme

Zur Teilnahme am Gewinnspiel genügt die Registrierung und Werbeeinwilligung per Mail oder aber ein Anruf über die Telefonie ohne zusätzliche Werbeeinwilligung. Als Teilnehmer des Gewinnspiels gilt diejenige Person, der die E-Mail-Adresse, die bei der Anmeldung zum Gewinnspiel angegeben worden ist, gehört. Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis, dass im Gewinnfall der Name und Wohnort in verkürzter Form auf dieser Website veröffentlicht werden.





Teilnahmeberechtigung

Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme mindestens 18 Jahre alt sind. Ausgenommen sind Mitarbeiter der FUNKE Medien NRW GmbH und Mitarbeiter mit dieser iSd §§ 15 ff. AktG verbundener Unternehmen sowie deren Angehörige. Die Gewinner werden per E-Mail benachrichtigt. Eine Barauszahlung ist nicht möglich.





Ausschluss von Teilnehmern

Bei Mehrfachteilnahme oder falschen Angaben bei der Anmeldung kann ein Ausschluss vom Gewinnspiel erfolgen.





Spielende

Das Gewinnspiel endet am 15.12.2020.





Verlosung

Die Teilnahme endet am 07.12.2020.

Die Gewinner der Preise werden unter den Teilnehmern durch Losentscheid am 07.12.2020 ermittelt und anschließend per E-Mail benachrichtigt. Sollte sich der Gewinner innerhalb von 14 Tagen nach der Benachrichtigung nicht melden, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn und es wird nach demselben Vorgehen ein Ersatzgewinner ausgelost. Werden Eintrittskarten für kurzfristig folgende Events verlost, werden die Teilnehmer per E-Mail oder telefonisch benachrichtigt. Der oben genannte Anspruch von 14 Tagen kommt in solchen Fällen terminlich bedingt nicht zum tragen. Für die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse ist der Teilnehmer verantwortlich. Der Verlag behält sich vor bei der Verlosung Teilnahmen aus dem Verbreitungsgebiet und Abonnenten der Tageszeitungen aus NRW besonders zu berücksichtigen.



Sonstiges

Die FUNKE Medien NRW GmbH behält sich das Recht vor, das Gewinnspiel ganz oder zeitweise auszusetzen, wenn Schwierigkeiten auftreten, welche die Integrität des Gewinnspiels gefährden.





Datenschutz

Wir informieren Sie gemäß der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutzgrundverordnung) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Diese erhalten Sie unter www.funkemedien.de/datenschutzinformation oder der kostenfreien Rufnummer 0800/8043333. Datenschutzanfragen richten Sie bitte an die FUNKE MEDIENGRUPPE GmbH & Co. KGaA, Datenschutz, Jakob-Funke-Platz 1, 45127 Essen oder an datenschutz@funkemedien.de.





Die im Rahmen des Gewinnspiels erfassten Daten werden zur Abwicklung des Gewinnspiels elektronisch verarbeitet und gespeichert. Die im Rahmen der Werbeeinwilligung erfassten Daten werden zur Versendung von werblichen E-Mails elektronisch verarbeitet und gespeichert.