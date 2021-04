Aus unserer Welt ist Dieter Bohlen heute nicht mehr wegzudenken. Doch können Sie sich noch an seine ersten Schritte im Musikbusiness erinnern? Und an seine Frauen?

Köln. Am Samstag sitzt Thomas Gottschalk statt Dieter Bohlen beim DSDS-Finale in der Jury. Auslöser für heftige gegenseitige Sticheleien.

Am Samstag findet das DSDS-Finale statt - mit Thomas Gottschalk in der Jury

Dieter Bohlen hat sich krank gemeldet, nachdem RTL die Zusammenarbeit mit ihm beendete

Seitdem sticheln die beiden Show-Größen nun gegeneinander, unter anderem auf Instagram

Wie ein gütiger König, der nach dem Rechten sieht, schritt Thomas Gottschalk vergangenen Samstag zur Probe durch das Studio von „Deutschland sucht den Superstar“. Promi-Fachfrau Frauke Ludowig folgte ihm beflissen wie eine oberste Hofdame.

Spontan war der 70-Jährige eingesprungen, um bei den letzten beiden Liveshows von „Deutschland sucht den Superstar“ in der Jury zu sitzen.

RTL hatte zuvor überraschend Chefjuror Dieter Bohlen gekündigt. Fast 20 Jahre prägte der 67-Jährige „DSDS“ nicht nur, er WAR „DSDS“. Eine weitere Staffel mit ihm soll es nicht geben. Bohlen meldete sich daraufhin für das Halbfinale und das Finale krank. „Ein Titan lässt den anderen nicht hängen“, erklärte Gottschalk nun gönnerhaft. Auch interessant: Thomas Gottschalk wird 70 - So genießt er sein neues Leben

Gottschalk stichelt gegen Bohlen

Man kann sich nur vorstellen, wie fuchsteufelswild Bohlen die ungebetene Hilfe seines Dauerrivalen gemacht hat. Der drang mit demonstrativer Unaufgeregtheit in Bohlens Revier ein und gab zu verstehen, seinen neuen Job und sich selbst nicht allzu wichtig zu nehmen: „Die können alle toll singen“, sagte er über die Kandidaten. „Ich kann also nichts falsch machen.“

Dieter Bohlen ist wütend. Der Ex-Juror ist auf Gottschalk nicht gut zu sprechen. Foto: Henning Kaiser / dpa

Dann begann der unsinkbare Showtitan gegen Bohlen zu sticheln. „Wir kennen uns ja über lange Jahre, wir sind ja parallel groß geworden. Der eine groß, der andere größer ...“ Als Ludowig versicherte, sich die Sendung ansehen zu wollen, entgegnete er: „Du bist mir wichtiger als der Dieter.“

Im „DSDS“-Halbfinale am Samstag sagte Grandmaster Gottschalk dann doppeldeutig: „Auch Titanen können stürzen, und das ist dem Dieter passiert. Wir wünschen ihm natürlich, dass er schnell wieder aufsteht. Gute Besserung.“ Auch interessant: „Aussichtslos“ – darum teilt Gottschalk gegen die ARD aus

Bohlens rätselhafte Krankschreibung

Damit meinte er wohl weniger Bohlens Schlittenunfall von Februar – der Grund für Bohlens Krankschreibung ist nicht bekannt – als vielmehr die Tatsache, dass sein Haussender RTL ihn vom Hof gejagt hat.

Insider behaupten, dass der neue RTL-Chef Henning Tewes Bohlens Mobbingsprüche nicht mehr zeitgemäß fand.

Und so gab sich Gottschalk dann auch als Anti-Bohlen: Seine Aufgabe sehe er weniger darin, die Kandidaten zu bewerten, sondern eher darin, ihnen „Mut zu machen und ihnen zu erklären, was auf sie zukommt“.

Gottschalk holte die Siegerquote

Zu Bohlens Lieblingskandidaten Ludi sagt er: „Du warst kurz davor, aus Dieter einen guten Menschen zu machen.“ Schließlich gab der nette Show-Onkel der Jugend noch eine Weisheit mit auf den Weg: „Nur weil ich jetzt hier sitze, heißt das nicht, dass im Leben immer das Gute gewinnt.“

Diesmal aber gewann tatsächlich Gottschalk: Seine Sendung erreichte mit 3,22 Millionen bessere Quoten als die mit Bohlen in der Vorwoche.

Strahlemann: Thomas Gottschalk als Retter von DSDS – mit Maite Kelly und Mike Singer. Foto: tVNOW

Auf Instagram zeigte Bohlen sich dann in dieser Woche gar nicht kränklich, stattdessen mit frischer Mallorca-Bräune und angriffslustig. Er habe „super viele Angebote“ bekommen und plane „Großes“: „Es öffnen sich 1000 neue Türen, wenn eine zugeht.“

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Dieter Bohlen ist einer der erfolgreichsten Musikproduzenten Deutschlands. Die wichtigsten Stationen seines Lebens in Bildern erzählt. Foto: Christoph Hardt / imago/Future Image

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Dieter Bohlen wurde 1954 in Berne geboren und wuchs in Ostfriesland und Oldenburg auf. Bohlen ist studierter Diplom-Kaufmann, der sich aber seit seiner Jugend schon voll auf die Musik konzentrierte. Ende der 1970er Jahre produzierte Dieter Bohlen vor allem für Schlagerkünstler. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Einer der ersten Prominenten, für die Bohlen schrieb, war Bernd Clüver. Der Sänger nahm mit dem Song „Mit 17“ am Grand-Prix-Vorentscheid teil. Clüver belegte dabei den dritten Platz. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Kommerziell wesentlich erfolgreicher war Dieter Bohlen mit der Arbeit für C. C. Catch. Die in den Niederlanden geborene Carolina Catharina Müller machte der Musikproduzent zu einem Star der 1980er. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Auch wenn Bohlen stets als Solokünstler – teils unter Synonymen – Musik veröffentlichte, der große Durchbruch kam mit einem Duo. Als „Modern Talking“ standen Dieter Bohlen und Thomas Anders ab 1983 für alles, was die 1980er Jahre in Deutschland ausmachte: Vokuhilas, Seidenanzüge und Keyboard-Sounds. Foto: Roland Witschel / dpa

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Der geschäftstüchtige Dieter Bohlen trug damals gerne Trainingsanzug, weil der Hersteller ihm diese nach eigenen Angaben kostenlos überlassen hatte. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Mit Chris Norman produzierte Dieter Bohlen im Jahr 1986 den Titelsong zu einer „Tatort“-Episode. Der Titel „Midnight Lady“belegte sechs Wochen lang Platz 1 der deutschen Charts. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Nach einem zwischenzeitlich letzten Album im Jahr 1987 löste sich „Modern Talking“ auf. Doch 1998 gab es dann ein Comeback. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Bohlen hatte darauf bestanden, nicht ein Best-of-Album zu veröffentlichen, sondern eine neue Platte zu produzieren. Diese stieg auf Platz 1 in Deutschland Österreich und der Schweiz ein und verkaufte sich insgesamt über fünf Millionen Mal. „Back for Good“ ist damit das erfolgreichste Album der Band, die seit 2003 kein Album mehr veröffentlicht hat. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Ein Kapitel für sich: Dieter Bohlen und seine Partnerinnen. 1989 trennte sich Bohlen von Erika Sauerland, mit der er drei Kinder hat und begann eine Beziehung mit Nadja abd el Farrag. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Die Beziehung hielt bis 1996. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Auf Nadja ab el Farrag folgte Verona Feldbusch. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Mit Verona Feldbusch war Bohlen verheiratet – allerdings nur einen Monat. Über die Gründe für die Trennung geben beide bis heute unterschiedliche Gründe an. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Nach der Ehe mit Verona Feldbusch, kehrte Bohlen zu Nadja Abdel Farrag zurück. Der zweite Teil der Beziehung hielt von 1997 bis 2000. Foto: imago stock&people / imago/teutopress

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Zwischen 2001 und 2006 lebte Dieter Bohlen mit Estefania Küster zusammen. Die beiden haben einen gemeinsamen Sohn. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Seit 2006 sind Fatma Carina Walz mit Bohlen zusammen. Die beiden haben eine Tochter und einen Sohn. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Neben seinen Musikproduktionen und seinem Privatleben ist vor allem Bohlens Arbeit als Juror immer wieder Gesprächsthema. Seit 2002 ist er durchgehend Mitglied der Jury der RTL-Castingshow. Foto: Alexander Koerner / Getty Images

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Immer wieder hat es Dieter Bohlen geschafft, sich selbst zu vermarkten. So etwa mit seinem Buch „Nichts als die Wahrheit“. Dieses stellte der Musiker 2002 vor. Foto: Kai Horstmann / imago

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Doch Bohlen setzt nicht nur auf mit Wörtern bedrucktes Papier. So wird etwa eine Tapeten-Kollektion von Dieter Bohlen angeboten. Foto: imago stock&people

Dieter Bohlen – Sein Leben in Bildern Sein Hauptaugenmerk gilt aber immer noch der Musik. Als Produzent arbeitet Dieter Bohlen für zahlreiche Künstler. Einen der größten Erfolge nach „Modern Talking“ landete Bohlen mit der Produktion des Album „Schwerelos“. Das Album landete auf Platz 1 und wurde dreifach mit Platin-Status ausgezeichnet. Foto: imago stock&people

Die Opferrolle liegt ihm nicht. Dann zahlte er es Gottschalk in einem Clip, in dem er Fan-Fragen beantwortet, heim, ohne auf Nebensächlichkeiten wie Niveau zu achten: „Die ganz Jungen haben gefragt, wer war dieser ältere Herr? Leute, es war Thomas Gottschalk.“ Mehr zum Thema: Thomas Gottschalk und Frau Thea - Trennung nach 42 Jahren

Bohlen und die Frage nach Omas Haarteilen

Eine andere Frage war: „Warum trägt der Haarteile von seiner Oma? Keine Ahnung, aber die Leute sahen 1970 in etwa so aus.“ Und weiter: „Ja, er macht Werbung für Hörgeräte. Aber man kann mit Hörgeräten, glaub ich, auch Musik beurteilen, das weiß ich aber nicht so genau.“

Man spürt: Die Wut hätte nicht größer sein können, wenn Gottschalk ihm den Erstgeborenen entrissen hätte. Dass zwei Titanen einer zu viel sind, war bereits 2012 deutlich. Gottschalk befand sich damals im Karrieretief, die ARD hatte seine Talkshow „Gottschalk live“ eingestellt. RTL nahm ihn auf.

Doch dort regierte Bohlen als König der Castingshows.

Gottschalk muss arbeiten – Bohlen relaxt auf Malle

Gottschalk beklagte als neues Jurymitglied beim „Supertalent“ mangelnden Teamgeist. Hinterher ätzte er: „Beim ,Supertalent’ habe ich eine Runde mitgemacht, weil ich nur das US-Original kannte. Ich hätte mir die deutsche Version vielleicht erst mal anschauen sollen, bevor ich zugesagt habe.“

Während nun Gottschalk am Samstag zum Finale an die Arbeit muss, macht Bohlen es sich auf Mallorca gemütlich. Paparazzi lichteten ihn ab, wie er sich ohne Anzeichen eines Gebrechens am Strand sonnte. Seinem Noch-Arbeitgeber werden solche Aufnahme nicht schmecken, muss er doch derzeit für zwei Titanen zahlen.