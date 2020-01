RTL-Show Dschungelcamp 2020: Krokodilstränen und null Sterne an Tag 2

Berlin. Tag Zwei im Dschungelcamp schmeckt fad bis bitter, IBES 2020 startet geruhsam. Den erhofften Krause-Nachfolger lässt RTL nicht los.

Die Krokodilstränen fließen. Noch nicht einmal 24 Stunden hat das Dschungelcamp auf dem Buckel und schon verwandelt es sich in ein triefendes Jammertal: Witwe Danni Büchner erzählt von ihrer Fehlgeburt und dem Tod ihres Mannes.

Mutter Elena Miras schluchztbeichtet, dass nach ihrem Proll-Auftritt im „Sommerhaus der Stars“, das Jugendamt vor ihrer Tür stand. Und Außenseiterin Toni Trips nutzt die Gelegenheit, um ihrer Erfahrung mit Cybermobbing rauszuheulen.

Ob es so klug ist, das ganze Emotionspulver schon am Anfang zu verschießen? Zumindest Sendezeit ist mit Lebens- und Leidensbeichten (die auch ohne Lagerfeuer erstaunlich gut funktionieren) garantiert. Und RTL nutzt die Tragik der Stunde, um seine Herzschmerz-Balladen-Playlist einmal rauf- und wieder runter zu spielen.

Dschungelcamp 2020: Ottke spielt Muddi – kein Nachrücker für Krause

Apropos: Wie geht’s eigentlich dem kränkelnden Günther Krause? Zuschauer dürfen den blitz-ausgeschiedenen Kandidaten, der sich mittlerweile im Versace Hotel gesund eskortieren lässt, in einem Einspieler noch einmal in seiner, nun ja, vollen Welke erleben.

Wesentlich schöner anzusehen ist die muddihafte Fürsorglichkeit von Mitcamper und Campmitte Sven Ottke im Schlumpf-Schlüpfer. Vorsichtige Prognose: der Mann hat Finalchancen.

Und wer rückt nach? Auf der Wunschliste der IBES-Fans standen ganz oben Laura Müller, die frisch playboygetaufte 19-jährige Freundin vom Wendler und Ernesto Monte, der Trash-TV-erprobte Streitgrund von Anastasyia und Danni. Der Sender machte es sich leicht und schickte einfach: niemanden.

Alle Entwicklungen im und um das Lager im Dschungelcamp-Newsblog

Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 1 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Am zweiten Tag im Dschungelcamp sind Tränen geflossen. Elena Miras (l.) weinte sich im Camp aus. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

2 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Lag es an der Dschungelprüfung, die Mira mit Danni Büchner absolvieren sollte?. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

3 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Wohl eher nicht, denn die folgte erst später. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

4 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Bei der Einweisung durch die Moderatoren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich wirkten Danni Büchner und Elena Miras noch gefasst. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

5 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Doch dann wurde es ernst. „Kann mich jemand holen, wenn ich eine Panikattacke bekomme?“, sagte Elena Miras ängstlich. Das Reality-TV-Sternchen hat nach eigenen Angaben Platzangst. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

6 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Danni Büchner war ebenfalls fassungslos, aber nicht so ängstlich. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

7 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Ex-Minister Günther Krause muss sich um die Enge von Dschungel-Höhlen keine Sorge mehr machen. Aus gesundheitlichen Gründen musste er das Camp verlassen. Nach dem Auszug gab der ehemalige Politiker aber Entwarnung was seine Gesundheit angeht. Foto: TVNOW Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

8 / 8 Dschungelcamp 2020 – Tränen an Tag 2 Krause verpasst nun aber intime Gespräche am Pool. Sonja Kirchberger (l.) wollte von Claudia Norberg wissen, ob Laura Müller der Tennungsgrund von ihrem Noch-Ehemann Michael Wendler war. Norberg hatte im Vorfeld immer betont, dass sie ihrem Noch-Ehemann alles Gute wünsche. Foto: TVNOW / Stefan Menne Stimmen Sie ab 0 Bewertungen

Dschungelprüfung mit Elena Miras und Daniela Büchner: „Kannst du mich bitte Danni nennen?!“

Die Dschungelprüfung, zu der Danni Büchner und Elena Miras erst maximal unmotiviert und dann maximal hyperventiliert antreten, wird zum Totalausfall. Aus einem mit Wasser und allerlei Zwick-und Krabbeltier gefüllten Schacht sollen sie Sterne für ihre Mitcamper bergen, stattdessen bewerben sie sich gleich für die Kandidatur der nächsten Prüfung: mit einem Portfolio aus null Sternen und mindestens zwölf Panikattacken. Immerhin sorgt Büchner noch unbeabsichtigt für einen Schmunzeldialog:

Danni Büchner: „Ich kann mich nicht konzentrieren, was ist das hier alles?“

Sonja Zietlow: „Daniela, ihr müsst da rein!!!“

Danni Büchner: „Kannst du mich bitte Danni nennen?!“

Alle Dschungelkönige der letzten Jahre Alle Dschungelkönige der letzten Jahre

Tag zwei im Dschungelcamp: Elena Miras will eine Bombe platzen lassen

Und sonst so? Im Australien fiel endlich Regen, Kirchberger bekam Boxunterricht von „Zwen“ und Anastasiya und Daniela, pardon, „Danni“ konnten sich auf eine Teilzeit-Versöhnung einigen. Ereignisreicher wurde es nicht – außer, dass Elena Miras Kronen-Strategie so langsam durchscheint. Cliffhanger zumindest kann sie: Sie wolle bald eine Bombe platzen lassen – „vielleicht auch eine größere“.

Falls sich jemand fragen sollte, was die Herren so machen: Die suhlen sich in geistiger wie körperlicher Lethargie. Hier der zum Dialog gewordene Beweis:

Markus Reinecke in die Runde: „Jemand, der was verkaufen möchte? Ihr habt alle gar nix, wa?“

Danni Büchner. „Deswegen sind wir hier.“

Raúl Richter: „Ich spiel Klavier, schon länger.“

Anastasiya: „Schön.“

In die Dschungelprüfung morgen muss, klar, Danni. Die beste Reaktion darauf kommt von, auch klar, Sven: „Reis mit Bohnen ist auch lecker, Danni. In allen Variationen!“.

Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag 1 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Wenn sich schon ein früherer Bundesminister in den Dschungel traut, dann gibt es auch einen staatsmännischen Empfang: Günther Krause, früher mal Bundesverkehrsminister, wird in einer gepanzerten schwarzen Limousine in den Dschungel chauffiert. Das Empfangskomitee: eine fünfköpfige Festkapelle, die die deutsche Nationalhymne spielt. Foto: RTL Stimmen Sie ab 3 Bewertungen

2 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Eine Kapelle im Wald, ein Ex-Minister im Trash-TV, Günther Krause mit Hemd und Krawatte im Dschungelcamp – an diesem Bild ist so manches merkwürdig. Foto: RTL Stimmen Sie ab 2 Bewertungen

3 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Kaum in Australien angekommen muss Raúl Richter schon die erste Prüfung hinter sich bringen: Bei „Wanne Heikel!" wird jeder Kandidat in eine nach vorne offene Badewanne gesetzt, die einem Abgrund entgegenrutscht. Bis die Wanne am Abgrund ankommt, müssen die Camper eine Frage richtig beantworten. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

4 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag An Sonja Kirchberger geht der Ritt in der Badewanne nicht spurlos vorbei. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

5 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Auch Danni Büchner scheint keine Freundin von Badewannenrutschen am Abgrund zu sein. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

6 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Kein Spiel für Menschen mit Höhenangst und Gleichgewichtsproblemen: Auf einer eher wackeligen und löchrigen Brücke muss Marco Cerullo Sterne einsammeln. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

7 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Das Wandeln auf der Brücke ist das eine Problem. Die Sterne von ihren Befestigungen zu lösen, das anderen. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

8 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Relativ furchtlos bringt Marco Cerullo die Prüfung auf der Brücke hinter sich. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

9 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Noch können sie lächeln: Marco Cerullo (links) und Raúl Richter auf dem Weg zum obligatorischen Ekel-Essen zum Empfang im Dschungelcamp. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

10 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Die DSDS-Teilnehmerin Toni Trips hat offenbar keine Ahnung, was ihr RTL beim „Dinner for twelve“ gleich serviert. Das passende Nebenmotto: „Die gleiche Kotzedur wie jedes Jahr.“ Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

11 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Wie gewohnt mit wenig Mitleid empfangen Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die zwölf Kandidaten. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

12 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Und wenn schon eine Kapelle in der Nähe ist, darf sie auch mal für die weniger politisch gescheiterten Kandidaten spielen. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

13 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Die Festtafel im Dschungelcamp. Dr. Bob erklärt, wie das Ekel-Essen verspeist werden muss, damit es auch wirklich als gegessen gilt. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

14 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Danni Büchner und Elena Miras dürfen beim ersten Gang Platz nehmen. Von Sonja Zietlow und Daniel Hartwich ernten sie nur ein wissendes Lächeln. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

15 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Danni Büchner, Elena Miras und Sven Ottke bekommen Mulligatawny Soup serviert. Klingt interessant, kommt jedes Jahr beim „Dinner for One“ auf den Tisch, besteht hier aber aus Kotzfrucht, Schlammfisch, Kakerlaken und Schweine-Vagina. Die Begeisterung hält sich in Grenzen. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

16 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Toni Trips ist das Lächeln angesichts des zweiten Ganges vergangen. Hinter dem harmlos lautenden Namen „Chicken“ verbergen sich Truthahnhoden, grün gefärbte Mäuseschwänze, fermentierte Sojabohnen und getrocknete Grillen. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

17 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Auch Raúl Richter findet nur wenig Gefallen an den kreativ garnierten Truthahnhoden. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

18 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Marco Cerullo, Prince Damien und Sonja Kirchberger dürfen den dritten Gang, das „North Sea Haddock“, probieren. Miss Sophie aus „Dinner for One“ bekommt bei diesem Gericht Schellfisch in Senfsoße, die Dschungelcamper allerdings Darm der Meeräsche in einer Soße aus Urin und ein Fischauge. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

19 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Ganz der Politiker, wenn auch mittlerweile ohne Krawatte: Günther Krause ist Teamchef und langweilt seine Mitcamper mit sehr ausführlichen Regelerklärungen. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

20 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Eine Reaktion auf die Buschbrände in Australien: Offenes Feuer gibt es im Dschungelcamp dieses Mal nicht. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

21 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Claudia Norberg (li.) und Danni Büchner plaudern abseits der anderen Camper. Danni kommt direkt zur Sache und fragt Claudia, was sie vom Playboy-Shooting ihrer Nachfolgerin halte, der neuen Freundin von Michael Wendler. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

22 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Günther Krause am Dschungeltelefon. Am Arm trägt er einen Beutel mit Medikamenten. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung

23 / 23 Dschungelcamp 2020- So war der erste Tag Betretene Mienen im Camp: Danni Büchner (Mitte) erzählt Claudia Norberg und Sven Ottke von der Krebsdiagnose ihres verstorbenen Mannes Jens. Foto: RTL Stimmen Sie ab 1 Bewertung