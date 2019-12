Dresden Beim Dresdner Stollenfest wurde der Riesenstriezel enthüllt. Tausende Schaulustige begleiteten den Umzug durch die Altstadt.

Dresdner Riesenstollen 2019 wiegt 3,9 Tonnen

Tausende Schaulustige haben am Samstag beim 26. Dresdner Stollenfest den Umzug des Riesenstriezels 2019 durch die Altstadt verfolgt. Das süße Backwerk wog diesmal 3950 Kilogramm und war 4,10 Meter lang, 1,77 Meter breit und 87 Zentimeter hoch, wie die Bäckermeister mitteilten.

Damit war er rund 100 Kilogramm schwerer als die kalorienreiche Delikatesse im Vorjahr. Nach der feierlichen Enthüllung auf dem Striezelmarkt wurde das traditionelle Dresdner Weihnachtsgebäck portionsweise verkauft, der Erlös geht diesmal an den Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst.

"Das Dresdner Stollenfest hat eine große Strahlkraft", sagte Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), der mit Familie gekommen war. Es stehe für starkes Handwerk, gelebte Tradition und großes Engagement. Das süße XXL-Backwerk mit fast einer dreiviertel Million Rosinen und Sultaninen, 1,5 Tonnen Mehl und über 200 Kilogramm Mandeln wurde am Vormittag in einer historischen Parade durch die Straßen zum Altmarkt gezogen, der auch Schornsteinfeger, Fleischer oder Räucherkerzenmacher folgten.

Das Spektakel erinnert an das Zeithainer Lustlager 1730, mit dem Sachsens legendärer Barockfürst August der Starke (1670-1733) zur Heeresschau geladen hatte. Dort war ein etwa 1,8 Tonnen schwerer, rund sieben Meter langer und drei Meter breiter Stollen in 24 000 Portionen zerteilt worden. Seit 1994 wird jährlich in Regie des Schutzverbandes Dresdner Stollen ein Pendant aus einzelnen Platten zusammengebaut - das Rekordgewicht liegt bei 4,2 Tonnen von 2013.