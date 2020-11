Berlin. Schauspieler Dietrich Adam ist im Alter von 67 Jahren gestorben – er war vor allem für seine Rolle in „Sturm der Liebe“ bekannt.

Schauspieler Dietrich Adam ist am 2. November gestorben, gab sein Bruder Klaus Adam am Dienstag in einem Post auf Instagram bekannt. Der einstige „Sturm der Liebe“-Darsteller wurde 67 Jahre alt. Nähere Informationen zu der Todesursache stehen zum aktuellen Zeitpunkt aus.

Die Nachricht teilte Adams Bruder mit einer Schwarz-Weiß-Aufnahme, Adams Geburts- und Todestag und der Zeile „Dietrich Adam ist tot“ auf dem sozialen Netzwerk mit. Der unerwartete Post sorgte unter den Followern zunächst für Fragezeichen. Mit einem weiteren Beitrag schaffte Klaus Adam Klarheit.

„Die Nachricht von Dietrichs Tod ist kein Fake. Ich, sein Bruder, habe das Bild und die Nachricht veröffentlicht, weil ihr es ja sowieso irgendwann erfahren hättet. Behaltet ihn so wie auf dem Bild in Erinnerung! (...) Wenn ihr seinen Tod kommentieren möchtet oder euer Beileid bekunden wollt, dann tut das hier. Ich danke euch für euer Verständnis und eure Anteilnahme.“

Dietrich Adam: Seine „Sturm der Liebe“-Rolle verschaffte ihm Ruhm

Adam war vor allem für seine Rolle des Friedrich Stahl in der ARD-Telenovela „Sturm der Liebe“ bekannt, die er von 2013 bis 2017 verkörpert hatte. Seine Figur war vor drei Jahren den Serientod gestorben. Dennoch wurde erst vor wenigen Wochen über eine mögliche Rückkehr des ehemaligen Fürstenhof-Managers spekuliert. Zuletzt sah man Adam unter anderem in dem Film „Kreuzfahrt ins Glück“ und der Serie „Die Heiland – Wir sind Anwalt“.

Der Todesfall erschütterte nicht nur die Fans des Fernsehstars, sondern auch seine ehemaligen Kollegen: Jan Hartmann, der in „Sturm der Liebe“ Adams Sohn Niklas Stahl spielte, schrieb auf Instagram: „Dein Schabernack wird mir, uns allen, sehr fehlen. R.I.P. Diddi.“ Auch Mona Seefried, die Charlotte Saalfeld verkörperte, trauerte im Netz: „Mein über alles geliebter Freund! R.I.P. Ich weine sehr um dich.“

