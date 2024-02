Berlin Dieter Bohlen wird 70. Trotz diverser Skandale machte der Pop-Titan Karriere. Das Wichtigste über sein Leben, Vermögen und Familie.

Ein Pop-Titan wie Dieter Bohlen hat zu tun. Muss ständig sein Leben als Superheld präsentieren. Und so jemand lebt nicht in der Etagenwohnung, lernen wir in seinen Videos. Da muss die Traumvilla auf Mallorca her und eine Inszenierung, in der eigentlich sekündlich sein Lieblingswort fallen könnte: mega! Traumküche, mega! Kingsize-Bett, mega. Garten, obermega.

Und er selbst ja sowieso: megamäßig, der Dieter, der so viel Strahlung in seine Augen bringt und seine Gesichtsmuskeln auf verschmitztes Bubi-Lächeln trainiert hat, dass es keiner glauben soll: Der „Dieta“ wird am 7. Februar 70 Jahre. Seines Zeichens Musikproduzent, Sänger, Entertainer. Die wichtigsten Infos über sein Leben.

Dieter Bohlen: So hoch wird das Vermögen des Pop-Titan geschätzt

„Erfolg“, das könnte im Grunde sein zweiter Vorname sein. Bohlen war mit über 100 Hits in den deutschen Charts und verkaufte mehr als 160 Millionen Tonträger. Nach eigener Image-Werbung ist er „der einzige Künstler, der 25 Nummer-Eins-Hits nachweisen kann und mit über 1000 Goldenen Schallplatten ausgezeichnet wurde“. 2019 wurde Dieter Bohlen vom „Manager Magazin“ mit einem geschätzten Vermögen von 250 Millionen Euro auf Platz 625 der Liste der reichsten Deutschen geführt.

Dieter Bohlen ist das Gesicht von Deutschlands wohl berühmtester Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL). Foto: Christoph Hardt / imago/Future Image

Diesen Beruf hat Dieter Bohlen eigentlich gelernt

Rein amtlich übrigens ist sein zweiter Vorname „Günter“. Dieter Günter Bohlen, geboren in Berne in Niedersachsen, aufgewachsen in Ostfriesland, wohnhaft in Tötensen, ein studierter Kaufmann mit Diplom – das klingt so bieder und keinesfalls nach einem, der mit „Cheri, Cheri, Lady“ Millionen ins Discofox-Fieber versetzte.

Dieser Typ, der als Juror der RTL-Castingshows „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) und „Das Supertalent“ Bewertungen raushaut, wie: „Bei mir kommen solche Geräusche aus anderen Öffnungen“, hatte durchaus weniger provokativ begonnen: In den Achtzigern war er ein junger Typ mit blonder Vokuhila-Matte und berauschte die Tanz-Teenis mit „You‘ re My Heard, Your‘re My Soul“. Das Duo Dieter Bohlen und Thomas Anders von „Modern Talking“ galt als, na ja: mega eben.

Bohlen gilt als Förderer von Stars wie Beatrice Egli

Bohlen wäre nicht Bohlen, wenn er solche Erfolge einfach verpuffen ließe, selbst wenn das Duo 1987 im Zoff auseinander ging, und er zwischenzeitlich kein gutes Haar mehr an Kumpel Anders ließ. Durch mehrere Städte wie Bremen, Lübeck, Chemnitz und Hanau zieht er mit seiner Open-Air-Tour „40 Jahre Modern Talking“ durchs Land. Neue Musiker sollen die alten Hits aufmöbeln.

Alter Wein in neuen Schläuchen also. Dabei ist Bohlen, der auch DSDS-Gewinnern wie Alexander Klaws und Beatrice Egli Songs auf den Leib geschrieben hat, einer, der das Hier und Jetzt liebt und sich in Videos im Alltag als junggeblieben vorführt. Wenngleich seine ständige Gesichtsbräune schon nach alten Sonnenanbeter-Zeiten mit Tiroler Nussöl riecht.

„Modern Talking“: Als Gesangsduo waren Dieter Bohlen und Thomas Anders (r.) die Helden einer ganzen Generation von Disco-Gängern. Foto: imago stock&people

Dass Bohlen sich gern feiern lässt, gehört wie ein Accessoire zu seinem Lebensstil. Er hat sich einfach zu einer Marke stilisiert. Zu einer Art Held für die, die nicht so sehr auf Arte, sondern eher auf lockere Formate stehen. Er tut alles dafür, sein Publikum zu unterhalten. Mit großer Klappe und Schlagfertigkeit. Dass seine Sprüche dabei durchaus nicht nur auf Applaus stießen, hat ihn nur angefeuert. „Wenn du jetzt 3000 Prozent besser singst, könntest du eventuell Scheiße erreichen“. Und gern geht es dann auch unter die Gürtellinie: „Ein kleines Ja vom großen Dieter, ein großes Ja vom kleinen Dieter.“

Katja Krasavice: Die RTL-Jurorin gab Bohlen auf TikTok Kontra

Immerhin hat so etwas bei seinem Haussender RTL 2021 zum Rauswurf geführt. RTL meinte, Sprüche wie: „Du klingst, wie wenn ein Schaf an den Elektrozaun pinkelt“, passten nicht mehr in die Zeit. Jetzt aber steht Bohlen längst wieder unter Vertrag. Dass es dann zu einem ausgewachsenen Sexismus-Skandal kam, nahm RTL mehr oder weniger achselzuckend zur Kenntnis.

Dabei hat das in Zeiten von #Metoo für reichlich Wind gesorgt, als Bohlen nach seiner Rückkehr in die DSDS-Jury Teilnehmerin Jill Lange mit den Worten zum Weinen brachte: „Hast du irgendwas Normales gemacht? Oder hast du nur Abi und dich durchnudeln lassen?“ Dann kam es zum öffentlichkeitswirskamen Zoff zwischen Dieter und Sex-Rapperin Katja Krasavice, die ebenfalls in der Jury saß.

Die Co-Jurorin ging den „Pop-Titanen“ in einem Tiktok-Video hart an: „So viele Jahre haben es alle Juroren und Jurorinnen in der Sendung mit sich machen lassen. Aber glaub mir, Dieter: In mir hast Du die Falsche gefunden. Ich schwör‘s Dir.“ Bohlen tat, was er meistens tut: die Kritik weglächeln.

Seit fast 20 Jahren ist Dieter Bohlen mit seiner Freundin Fatma Carina Walz zusammen. Das Paar lebt zusammen mit seinen beide Kindern in einer Villa im niedersächsischen Tötensen. Foto: imago stock&people

Bohlen lässt so etwas einfach abperlen. Gibt bisweilen sogar den Moralhüter. In der RTL-Show „Das Supertalent“ spielte die australische Flötistin Beatrice McQueef (41) „Alle meine Entchen“ mit ihrer Vagina. Ihm sei klar gewesen, sagte Bohlen der „Bild“,„dass die Zuschauer so was nicht als Supertalent empfinden. So sehe ich das auch. Das ist in keiner Weise ein Talent! Auffällig ist, dass die jungen Frauen sagen, das sei Frauenpower. Und ich, der alte weiße Mann, sage: Das ist Mist!“

Niedersachsen und Mallorca: Wo Dieter Bohlen wohnt

Bohlen, der gern als Strahlemann seine Wirkung auf Frauen testet, ist schon seit fast zwanzig Jahren mit der 30 Jahre jüngeren Carina Walz zusammen. Ein glückliches Paar, wie er in einem Interview sagte: „Wir sind mal unterschiedlicher Meinung. Aber das ist nicht wie früher, wo gleich Spaghetti durch die Küche fliegen.“ Zusammen haben sie zwei Kinder: Amelie kam am 24. März 2011 zur Welt, im September 2013 folgte Sohn Maximilian. Mit Carina und den Kindern lebt er derzeit in einer hundert Jahre alten Villa im niedersächsischen Tötensen. Im Sommer verbringen sie meist mehrere Wochen auf der Sonneninsel Mallorca.

Aus erster Ehe mit Erika Sauerland stammen seine drei erstgeborenen Kinder Marc (1985), Marvin (1989) und Marielin (1990). Ganze fünf Jahre waren Dieter und seine Ex-Freundin Estefania Küster ein Paar, mit ihr zusammen hat er Sohn Maurice.

Nadja Abd el Farrag und Verena Pooth: Dieter Bohlen sorgt mit Frauen für Schlagzeilen

Dieter und die Frauen, das war Drama pur: Eine Beziehung, die für Schlagzeilen sorgte, war die zu Nadja Abd el Farrag. Jahrelang führten sie eine On-off-Beziehung. Sie waren von 1989 bis 1996 und von 1997 bis 2001 ein Paar. Sie erwischte ihren Partner übrigens mit Verona Pooth, damals Feldbusch, in flagranti. Doch die schnelle Ehe mit Verona hielt nur vier Wochen.

Ein Hallodri, der in die Jahre kommt, muss wohl neue Attitüden entwickeln. Bei Bohlen ist zu hören, dass er jeden Tag beten würde, wie er in Interviews erklärt. Und dass er durchaus bereit ist, sich sozial zu engagieren. In einem Interview verriet er: „Jeder Oma, die vor mir beim Bäcker steht, bezahle ich den Einkauf.“ Die Frauen seien ja so dankbar.

