Deutsche im Irak verschleppt – Bagdad bestätigt Entführung

Berlin/Bagdad. Eine Deutsche ist im Irak entführt worden. Die Künstlerin sei in Bagdad verschleppt worden, bestätigt das irakische Innenministerium.

Im Irak ist eine Deutsche entführt worden. Das irakische Innenministerium bestätigte die Entführung der deutschen Kuratorin und Kulturvermittlerin Hella Mewis. Bisher hat sich niemand zu der Entführung bekannt.

Aktivisten hatten die Entführung bekannt gemacht. Die deutsche Künstlerin und Kuratorin Hella Mewis sei am Montag gegen 20 Uhr im Zentrum Bagdads entführt worden, schrieb Ali al-Bajati, Mitglied der vom Parlament gewählten Menschenrechtskommission, bei Twitter.

Ein Sprecher des Innenministeriums in Bagdad sagte am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur, dass Sicherheitskräfte nach der Frau suchen würden.

Hella Mewis a #German artist and curator based in Baghdad. Was kidnaped today at 20:00 in the center of #Baghdad #freedom_for_hella pic.twitter.com/wtN5p2LiMr — Murtada (@MurtadaFaisal) July 20, 2020

Deutsche Hella Mewis im Irak entführt – Angriff in Bagdad

Die Berlinerin Hella Mewis hatte am Montagabend ihr Büro in einem Kultur-Institut im zentral gelegenen Stadtteil Abu Nawas verlassen. Sie fuhr auf dem Fahrrad, als sich ihr zwei Fahrzeuge näherten. Danach hätten Zeugen beobachtet, wie sie aus den Wagen heraus aufgegriffen worden sei, melden irakische Sicherheitskreise. Bei einem der beiden Fahrzeuge habe es sich um einen weißen Kleintransporter mit offener Ladefläche gehandelt, wie er von manchen Sicherheitskräften benutzt werde.

Eine Freundin von Mewis bestätigte deren Entführung durch bewaffnete Männer. „Wir wissen nicht, wer sie entführt hat. Wir haben die Sicherheitsbehörden informiert“, sagte Sirka Sarsam. Derzeit würden Aufzeichnungen von Überwachungskameras untersucht.

Berliner Künstlerin Hella Mewis lebt seit Jahren in Bagdad

Mewis wurde in Berlin geboren und lebt seit mehreren Jahren in Bagdad. Sie arbeitet dort am Aufbau des Kulturinstituts Bait Tarkib mit, das die Arbeit junger irakischer Künstler fördern will. Zeitweise war sie auch für das Goethe-Institut tätig.

Bait Tarkib – zu übersetzen etwa als „Haus der Installation“ – versteht sich als Institut für zeitgenössische Kunst. Die Organisation bemüht sich laut ihrer Website darum, „aufstrebende irakische Künstler und junge Menschen zu fördern, die ihr künstlerisches Talent entwickeln oder eine künstlerische Laufbahn anstreben“. Das arabische Wort „tarkib“ kann auch mit „Kombination“ oder „Struktur“ übersetzt werden.

Eine Freundin der verschwundenen Deutschen sagte, diese sei seit der Ermordung des irakischen Politikexperten Hischam al-Haschemi vor zwei Wochen „nervös“ gewesen. Dieser war vor seinem Haus in Bagdad von Unbekannten erschossen worden. Der international bekannte Al-Haschemi hatte sich mit den regierungskritischen Protesten des vergangenen Jahres solidarisiert. Auch die verschleppte Deutsche war nach Angaben ihrer Freundin in den Protesten engagiert.

Entführte Deutsche wird als politisch aktiv beschrieben

Der in Deutschland lebende irakische Schriftsteller Najem Wali beschrieb Mewis gegenüber dem Magazin „Spiegel“ im Jahr 2017 als Frau, die entgegen irakischer Konventionen in Cafés gehe, ihr Haar offen trage und nur selten zum Kopftuch greife. An der Uferstraße am Tigris habe sie 2016 eine Frauen-Fahrrademonstration organisiert. Mewis habe Kontakte in die Politik und sei gut vernetzt.

Nach dem Ende von Saddam Husseins Diktatur im Jahr 2003 lebte der politische Islam im Irak wieder auf – und damit auch konservative islamische Werte, die viele Arten von nicht-religiöser Kunst als verboten („haram“) betrachten. „Im Irak gibt es bereits Anzeichen für ein Wiederaufflammen der Aktivitäten der Terrormiliz ‚Islamischer Staat‘ (IS), sagte der Chef des Stockholmer Friedensforschungsinstituts Sipri unserer Redaktion. Viele irakische Künstler haben in ihrer Heimat einen schweren Stand und leben im Ausland. Die Fälle von Entführungen ausländischer Staatsbürger im Irak haben in diesem Jahr deutlich zugenommen. (mit dpa)