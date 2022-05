Berlin. Die Deutsche Bahn bietet jetzt besonders billige Interrail-Tickets für ganz Europa an. Doch beim Kauf muss man sich stark beeilen.

Millionen Bahnfahrer haben es bereits genutzt und einzigartige Erinnerungen aus ihrem Urlaub mitgebracht: eine Reise quer durch Europa mit der Eisenbahn per Interrail-Ticket. Aussteigen, wo man will, bleiben, solange man möchte, weiterfahren – und dies, ohne vorher alle Ziele oder die Aufenthaltsdauer festzulegen.

Zum 50. Jubiläum bietet die Deutsche Bahn jetzt in einer Sonderaktion allen Reisenden Interrail-Tickets zum halben Preis an. Allerdings muss man sich beeilen: Nur wer bis zum 10. Mai 2022 ein Ticket bucht, spart 50 Prozent, teilte die Deutsche Bahn am Freitag mit.

Die Preise unterscheiden sich je nach Alter, Reisekomfort (1. oder 2. Klasse) und Geltungsdauer der Tickets – ob man einen Monat, zwei oder drei Monate unterwegs sein will. Wer sich jetzt ein vergünstigtes Ticket für die Fahrt durch 33 Länder sichert, muss die Reise spätestens elf Monate nach dem Kauf antreten.

Deutsche Bahn: Das muss man beim Interrail-Ticket beachten

Das Startdatum muss bei der Buchung noch nicht festgelegt werden, sondern erst kurz vor Reisebeginn. Wichtig für alle Reisenden: Die reduzierten Tickets können nicht erstattet oder umgetauscht werden. Genutzt werden können sie zudem nur von Personen mit einem Wohnsitz in Europa.

Am günstigsten reisen Jugendliche zwischen 12 und maximal 27 Jahren: Ihr Interrail-Monatsticket (Global Pass) kostet während des Sonderangebots 252 Euro in der 2. Klasse und 335 Euro in der 1. Klasse. Wer zwei Monate unterwegs ist, zahlt 274 Euro (1. Klasse: 366 Euro), für drei Monate liegt der Preis bei 339 Euro (451 Euro).

Senioren ab 60 Jahren reisen einen Monat in der 2. Klasse per Interrail für 302 Euro (1. Klasse: 402 Euro), zwei Monate für 329 Euro (439 Euro) und drei Monate für 406 Euro (541 Euro). Erwachsene (28 bis 59 Jahre) zahlen für das Sonderangebot für einen Monat 335 Euro (1. Klasse: 447 Euro), für zwei Monate 366 Euro (488 Euro) und für drei Monate 451 Euro (601 Euro). Kinder unter vier Jahren reisen kostenlos mit.

Deutsche Bahn: In diese Länder kann man mit dem Zug per Interrail reisen

In diese Länder kann man mit dem Interrailticket fahren: Belgien, Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Montenegro, Niederlande, Nordmazedonien, Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Serbien, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Türkei, Ungarn.

