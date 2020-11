Dank Konjunkturpaket: 18 Bahnhöfe in NRW werden renoviert

Dank dem Sofortprogramm der Bundesregierung werden in den nächsten Tagen auch in NRW in 18 Bahnhöfen Renovierungsarbeiten vorgenommen. Im Empfangsgebäude des Hauptbahnhofs Recklinghausen sollen neue Bodenfliesen verlegt werden.

Düsseldorf. Ein Sofortprogramm vom Bund kommt auch Bahnhöfen in NRW zu Gute. Auch der Hauptbahnhof Recklinghausen profitiert – Handwerksbetriebe beauftragt.

In Nordrhein-Westfalen werden in den nächsten Tagen 18 Bahnhöfe verschönert. Finanziert durch das Konjunkturpaket des Bundes für Handwerksbetriebe, sollen die Renovierungsarbeiten einen Konjunkturimpuls für die mittelständischen Unternehmen geben, meldet die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag.

In Siegen soll das Dach des Hauptbahnhofs erneuert werden, im Recklinghäuser Hauptbahnhof werden neue Bodenfliesen im Empfangsgebäude verlegt. In einigen anderen Städten sollen wiederum die Decken und Wände der Bahnhofsgebäude gestrichen werden, so auch in Grevenbroich und Wesel.

Bei dem Sofortprogramm der Bundesregierung erhält die Deutsche Bahn bis zu 40 Millionen Euro. Nach NRW gehen rund fünf Millionen Euro.