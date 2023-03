DAK zeigt alarmierende Zahlen zur seelischen Gesundheit

Düsseldorf. Die DAK Nordrhein-Westfalen hat einen Report zu Psychischen Erkrankungen ihrer Versicherten erstellt. Die Ergebnisse sind alarmierend.

Die Versicherten der Krankenkasse DAK in Nordrhein-Westfalen waren 2022 so lange wegen psychischen Erkrankungen krankgeschrieben wie nie zuvor. Im Schnitt kamen im vergangenen Jahr auf 100 Versicherte 314 Fehltage, wie der am Dienstag veröffentlichte „Psychreport 2023“ der DAK ergibt. Das sei ein Plus von acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr und von 43 Prozent im Vergleich zu 2012. Die meisten Fehltage seien auf Depressionen entfallen, gefolgt von Belastungs- beziehungsweise sogenannten Anpassungsstörungen.

Frauen sind deutlich häufiger krankgeschrieben

Die Dauer einer durchschnittlichen Krankschreibung pro Fall sank den Daten zufolge in NRW hingegen leicht auf 37,6 Tage. 2021 waren es noch 42 und im Jahr zuvor 43 Tage. Frauen hatten den Daten zufolge 2022 deutlich mehr Fehltage wegen psychischer Erkrankungen zu verzeichnen als Männer. Auf 100 weibliche Versicherte kamen demnach 391 Fehltage. Bei Männern waren es 249 Tage. Unter männlichen Versicherten wurde hingegen mit zehn Prozent ein etwa größerer Zuwachs verzeichnet als bei Frauen (acht Prozent).

Gesundheitswesen besonders betroffen

Dem Report zufolge waren Menschen, die im Gesundheitswesen arbeiten, mit überdurchschnittlich vielen Fehltagen besonders betroffen. Bezogen auf 100 erwerbstätige DAK-Versicherte seien 420 Fehltage zu verzeichnen, ein Drittel mehr als im Durchschnitt aller Branchen. „Wir müssen am Arbeitsplatz den Fragen der seelischen Gesundheit mehr Beachtung schenken“, sagte Klaus Overdiek, Landeschef der DAK-Gesundheit in NRW.

Für den aktuellen Psychreport hat das Berliner Iges-Institut im Auftrag der Krankenkasse die Daten von 425.000 DAK-versicherten Beschäftigten in Nordrhein-Westfalen ausgewertet. (epd)



