Berlin. Die Influencerin und Youtuberin Dagi Bee ist schwanger. In den sozialen Netzwerken postete sie ein Video, das keine Fragen offenlässt.

Die Influencerin Dagi Bee ist offenbar zum ersten Mal schwanger und erwartet ein Baby: Mit einem Video verkündete die 26 Jahre alte Youtuberin, dass sie ein Kind bekommt. Der Titel: "Ein neues Leben".

In dem knapp 5 Minuten langen Clip sind private Aufnahmen von ihr und ihrem Mann zu sehen: WhatsApp-Nachrichten, Liebesbekundungen, gemeinsame Urlaubserinnerungen. Der Höhepunkt für viele Fans kommt am Ende: Da zeigen die Aufnahmen ihren Baby Bauch. Am Ende des Clips steht der Schriftzug: "Ein kleines Wunder".

Dagi Bee wird Mutter.

Im Jahr 2018 feierten Dagi Bee und ihr Ehemann Hochzeit. Die Influencerin, bürgerlich Dagmar Kazakov, veröfentlichte im Jahr 2012 ihr erstes Video auf Youtube. Heute hat sie dort vier Millionen Follower, auf Instagram folgen ihr sogar 6,3 Millionen Userinnen und User. (les)

