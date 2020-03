Wolfsburg. Etwa die Hälfte der Bewohner einer Wolfsburger Altenpflege-Einrichtung ist infiziert – die Leitung lehnt eine dennoch Evakuierung ab.

Schock und Entsetzen in Wolfsburg: Der Tod von 15 Bewohnern des Hanns-Lilje-Heims hat deutschlandweit Bestürzung ausgelöst. Politik und Kirche sprachen Angehörigen ihr Beileid aus und würdigten die Leistungen des Pflegepersonals.

„Mein besonderer Dank gilt all denen, die in dem Heim versuchen, trotz eigener Gefährdung weitere Ansteckungen und weitere Todesopfer zu verhindern“, so Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD). „Das Geschehen in Wolfsburg führt uns die Unerbittlichkeit dieses Virus vor Augen.“

Coronavirus: Schleusen sollen noch mehr Tote in Altenheim verhindern

Von den etwa 165 Bewohnern des Hanns-Lilje-Heims waren am Samstag laut Gesundheitsamt 72 infiziert. Zwölf von ihnen – überwiegend Demenzkranke – waren innerhalb weniger Tage gestorben. Allein am Freitagabend hatte die Stadt Wolfsburg den Tod von sechs Frauen und zwei Männern im Alter zwischen 76 und 100 Jahren gemeldet. Am Sonntag wurde bekanntgegeben, dass drei weitere Bewohner im Alter von 80, 86 und 88 Jahren gestorben sind.

Noch weiß niemand, wie sich die Bewohner infiziert haben, so Oberbürgermeister Klaus Mohrs. Die Lage vor Ort stellte sich für alle dramatisch dar. Nach dem Entsetzen über die Todesfälle beschäftigte die Behörden vor allem die Frage: Wie kann man die Nicht-Infizierten schützen? Oberbürgermeister Mohrs kündigte umfassende Hygienemaßnahmen für die Pflegeeinrichtung an. Schleusen sollen verhindern, dass Menschen aus den getrennten Bereichen aufeinandertreffen.

Demente Patienten benötigen besondere Betreuung

Auch wurde überlegt, all jene, die nicht infiziert sind, kurzzeitig in ein Hotel zu bringen. Doch davon habe man wieder Abstand genommen. Menschen, die an Demenz erkrankt sind, benötigen insbesondere ein stabiles Umfeld. In den nächsten Wochen sollen die Infizierten und die negativ Getesteten auf unterschiedlichen Stockwerken leben.

„Es ist eine besondere Herausforderung in der Arbeit mit demenziell veränderten Menschen, bei denen jegliche Form der Veränderung wie Ortswechsel, Menschen in Schutzkleidung oder vermummte Gesichter Irritationen und Ängste auslöst“, betont Torsten Juch, Leiter des Hanns-Lilje-Heims. „Daher war es aus unserer pflegefachlichen Sicht die beste Alternative, innerhalb des Hauses getrennte Bereiche einzurichten und nach Abwägung aller Argumente den Verbleib aller Bewohner bestmöglich zu organisieren. Eine Evakuierung hätte eine Verschlechterung der Demenzerkrankungen zur Folge gehabt.“

Todesfälle in Würzburg – auch in Halle ein Toter im Heim

Vor wenigen Tagen erst waren in dem Würzburger Seniorenheim St. Nikolaus mit 161 hochbetagten meist dementen Bewohnern zwölf Menschen an der Corona-Infektion gestorben. Die Verantwortlichen hatten sich gegen eine Evakuierung entschieden und die positiv getesteten Personen auf Stationen innerhalb der Einrichtung isoliert.

In einem Altenpflegeheim in Halle sind 13 Bewohner positiv getestet worden, ein Bewohner ist gestorben. Die Bewohner hätten keine Symptome aufgezeigt. Sie seien deshalb getestet worden, weil eine Pflegerin positiv war, hieß es von den Behörden.

