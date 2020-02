Peking. Es gibt Zweifel an den offiziellen Fallzahlen der Regierung zum Coronavirus. In Wuhan wurde derweil ein Krankenhaus im Eiltempo gebaut.

Coronavirus: Vertuscht China das wahre Ausmaß der Epidemie?

Die Experten in der chinesischen Hauptstadt bemühen sich, trotz der Verbreitung des Coronavirus Zuversicht zu verbreiten. Eine Pressekonferenz des staatlichen Informationsbüros am Montagmorgen in Peking: Nur einen Steinwurf vom Platz des Himmlischen Friedens entfernt finden sich über 200 Journalisten mit Gesichtsmasken in einen pompösen Besprechungsraum ein.

Marmorne Wände, Säulen, mit Stuck verzierte Decken. Regierungsvertreter in Schlips und Anzug von gleich sechs verschiedenen Ministerien treten vor die Öffentlichkeit, um über die Versorgungslage in den Quarantänegebieten in und um Wuhan zu berichten. Jeder einzelne der Ministerialbeamten beendet seinen Vortrag mit derselben Kernbotschaft: „Den Kampf gegen das Virus werden wir letztendlich gewinnen.“ Die Regierung will zeigen, dass sie die Lage im Griff hat.

Coronavirus: China zwischen Ausnahmezustand und Beruhigungsfloskeln

Doch daran gibt es erhebliche Zweifel. Mittlerweile sind Menschen in zwei Dutzend Ländern mit dem Coronavirus infiziert – der Erreger ist zur globalen Bedrohung geworden. Die Krankheit hat in Festland-China bereits mehr Menschenleben gefordert als die Sars-Pandemie vor 17 Jahren. Mehr als 360 Erkrankte sind gestorben, die Zahl der bestätigten Infektionen in China ist auf über 17.200 Fälle gestiegen.

Die Informationslage ist widersprüchlich: Während die chinesische Parteipresse betont, dass es keinen Grund zur Panik gebe, erwecken Videoschnipsel in den sozialen Netzwerken den Eindruck, dass in vielen chinesischen Städten Ausnahmezustand herrscht.

Hinter vorgehaltener Hand äußern viele Chinesen in Peking den Verdacht, dass der Staatsapparat das wahre Ausmaß vertuschen will. Dass China in nicht einmal zwei Wochen das erste von zwei Notkrankenhäusern für Corona-Patienten in Wuhan hochgezogen hat, passt da ins Bild.

Die Lokalregierung schwieg und Krankenhausmitarbeiter wurden festgenommen

Tatsächlich kamen in den letzten Tagen immer mehr Details darüber ans Tageslicht, wie die Lokalregierung von Wuhan das Virus in den ersten Wochen zu verschleiern versuchte. Chinesische Forscher haben eine aktuelle Studie – publiziert im renommierten „The New England Journal of Medicine“ – vorgelegt, wonach bereits Mitte Dezember Beweise dafür vorlagen, dass die Erreger der Lungenkrankheit von Mensch zu Mensch übertragen werden können. Zu jenem Zeitpunkt wusste die Öffentlichkeit noch nichts über den Ausbruch.

Die Ersten, die in sozialen Medien von einer „mysteriösen Lungenseuche“ berichteten, waren Anfang Januar Krankenhausmitarbeiter. Doch die wurden wegen „Verbreitung von Gerüchten“ vorübergehend festgenommen. Inzwischen hat der Oberste Gerichtshof die lokalen Behörden gerüffelt: „Wenn die Öffentlichkeit die ,Gerüchte‘ geglaubt hätte“, wäre das Virus womöglich schon eingedämmt worden, schrieben die Richter.

Kritik an inkompetenten und ahnungslosen Politikern

Auch der SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach hat Zweifel an den von China veröffentlichten Fallzahlen. Es sei unklar, wie sehr man sich auf die Angaben verlassen könne, sagte Lauterbach im Deutschlandfunk.

Wie tiefgreifend die Epidemie den Alltag verändert, zeigt ein bloßer Blick auf die gespenstisch leeren Straßen der Pekinger Innenstadt. Das öffentliche Leben ist de facto zum Stillstand gekommen: Die Unternehmen haben ihren Mitarbeitern eine Woche freigegeben. Universitäten, Schulen und Kindergärten sind ebenfalls bis auf Weiteres geschlossen. In den U-Bahnen, die zu Pendlerzeiten normalerweise berstend voll wären, verlieren sich am Montagmorgen um 9 Uhr lediglich eine Handvoll Menschen.

Im Internet wettern chinesische User längst offen gegen inkompetente Parteikader. Auf einer Pressekonferenz Ende Januar geriet etwa der Lokalgouverneur der Provinz Hubei ins Straucheln, weil er die Zahl der zur Verfügung stehenden Atemschutzmasken völlig falsch einschätzte: Wang Xiaodong sprach zunächst von 10,8 Milliarden Stück pro Jahr – es sind jedoch nur 1,8 Millionen.

Ein Mittdreißiger, der in Peking beim Feierabendbier sitzt, klagt: „Ich bin mir zu 100 Prozent sicher, dass die Parteikader schlechte Nachrichten über das Virus verschwiegen haben, weil das künftige Beförderungen zunichtegemacht hätte.“

