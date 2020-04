Berlin. Das Coronavirus breitet sich in Deutschland und der Welt aus. Alle aktuellen Entwicklungen, Zahlen und Nachrichten im Newsticker.

Ein Eckpunktepapier des Bundes sieht eine stufenweise Lockerung der Kontaktsperre in Deutschland vor

Am Mittwochnachmittag berät Kanzlerin Angela Merkel mit den Länderchefs über eine mögliche Lockerung der Corona-Maßnahmen in Deutschland

Schulen und Kindertagesstätten sollen laut dem Plan des Bundes weiter geschlossen bleiben

Kleinere Geschäfte könnten laut den Überlegungen unter Vorgaben wieder öffnen

In der Bundesliga könnten laut einem Bericht wieder „Geisterspiele“ stattfinden

In Deutschland waren nach Zahlen der John-Hopkins-Universität und Meldedaten der Gesundheitsbehörden bis zum Mittwochmorgen 132.000 Menschen mit dem Coronavirus infiziert, fast 3500 Menschen starben daran

Auch die Zahlen des Robert-Koch-Institut (RKI) verzeichneten gegenüber Dienstag einen leichten Anstieg

Weltweit sind fast zwei Millionen Menschen mit dem neuartigen Erreger infiziert – mehr als die Hälfte der Infizierten lebt in Europa.

Während sich der Anstieg der Infektionen mit dem Coronavirus in Deutschland weiter abschwächt, steigt die Zahl der Neuinfektionen in anderen Ländern wie etwa den USA drastisch an. Auch die Todeszahlen steigen weiter an. Nachdem der Hotspot zuletzt in Europa und Ländern wie Italien oder Spanien lag, gelten nun die USA als neues Zentrum der Corona-Pandemie.

Der Bund will den Ländern vorschlagen, die bestehenden Kontaktbeschränkungen für die Bürger noch mindestens bis zum 3. Mai aufrecht zu erhalten. Ein entsprechendes Eckpunktepapier mit entsprechenden Empfehlungen soll am Mittwochvormittag in den Beratungen von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) mit den Mitgliedern des Corona-Kabinetts beschlossen werden.

In Deutschland hat sich die Zahl der Coronavirus-Infektionen nach Einschätzung des Robert-Koch-Instituts (RKI) auf einem „relativ hohen Niveau eingependelt“. Es gebe „noch keinen eindeutigen Hinweis“ darauf, dass die Zahlen zurückgingen, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler am Dienstag in Berlin. Die Daten deuteten aber darauf hin, „dass die Fallzahlen schon über eine längere Zeit nicht mehr so ansteigen“.

Derzeit wird besonders darüber debattiert, wann die vor über einen Monat eingeleiteten Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus wieder gelockert werden könnten. Österreich hatte sich - anders als Deutschland – schneller dazu entschlossen, kleinere Läden und Geschäfte unter strengen Auflagen zu öffnen.

Mittwoch, 15. April 2019: Bund plant Stufenmodell zur Lockerung der Maßnahmen – Entscheidung mit Merkel am Nachmittag

11.46 Uhr: Die Zahl der mit Corona-Infizierten hat am Mittwochvormittag die Marke von einer Million überschritten: Bis Mittwochmorgen wurden laut amtlichen Angaben europaweit 1.003.284 Fälle diagnostiziert. Dies ist etwas mehr als die Hälfte der weltweit nachgewiesenen Infektionen. Europaweit gab es bisher rund 84.500 registrierte Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus.

Weltweit wurden bislang knapp zwei Millionen Corona-Infektionen und 126.000 Todesfälle nachgewiesen. In Europa sind Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland bei den gemeldeten Infektionsfällen am schwersten betroffen. Die Zahl der diagnostizierten Infektionen bildet allerdings nur einen Bruchteil der tatsächlichen Fälle ab, da in vielen Ländern nur die schwer erkrankten Patienten getestet werden und viele leichte oder symptomfreie Fälle unerkannt bleiben.

10.55 Uhr: Vor dem Corona-Gipfel der Bundesregierung am Nachmittag ist ein Eckpunktepapier bekanntgeworden: Wie die Deutsche Presse-Agentur und die „Bild“-Zeitung berichten, haben sich die Staatskanzleien der Länder und das Bundeskanzleramt darauf verständigt, die Kontaktsperre in Deutschland bis mindestens zum 3. Mai aufrechtzuerhalten.

Zugleich soll es den Berichten zufolge teilweise Lockerungen geben: So wollen sich die Politiker offenbar darauf verständigen, Geschäfte mit einer Ladenfläche von weniger als 400 Quadratmetern wieder die Öffnung zu erlauben. Im Rahmen eines Stufenmodells sollen demnach Geschäfte wie den Kfz- und Fahrradhandel, den Buch- und Möbelhandel sowie Telekommunikationsunternehmen wieder öffnen dürfen. Diese Corona-Maßnahmen gelten in Deutschland.

Zudem solle erwogen werden, Museen, Zoos und Botanische Gärten wieder zu öffnen. Theater und Konzertveranstaltungen sollen demnach weiter geschlossen bleiben. Schulen und Kindertagesstätten sollen laut dem Bericht der „Bild“-Zeitung ebenfalls weiter geschlossen bleiben. Ausgenommen davon soll die Veranstaltung von Abschlussprüfungen sein.

Bundeskanzlerin Angela Merkel berät mit den Ministerpräsidenten am Mittwochnachmittag über eine Lockerung der Maßnahmen wegen der Coronavirus-Krise. Foto: Bernd von Jutrczenka / dpa

Die Verlängerung der Kontaktbeschränkungen bis voraussichtlich zum 3. Mai soll demnach dazu dienen, zusätzliche Zeit beim weiteren Aufbau von Intensiv-Kapazitäten an den Krankenhäusern, der Steigerung von Testkapazitäten sowie der Verbesserung der Zielgenauigkeit von Tests zu gewinnen.

Die geplante App zur Nachverfolgung von Infektionsketten wurde nach diesen Informationen als wichtiges Instrument zur Bekämpfung der Pandemie bezeichnet. Der Bestand an Schutzmasken und -kleidung solle weiter aufgestockt werden, um vorrangig den Gesundheits- und Pflegebereich auszustatten. Auch Unternehmen, bei denen der vorgeschriebene Abstand nicht eingehalten werden könne, sollten mit Masken versorgt werden.

Neue Corona-Fallzahlen des Robert-Koch-Instituts (RKI)

9.35 Uhr: Das Robert-Koch-Institut (RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Mittwoch mit 127.584 angegeben – ein Plus von 2486 seit dem Vortag. Das RKI, das nur die elektronisch übermittelten Zahlen aus den Bundesländern berücksichtigt und seine Aufstellung einmal täglich aktualisiert, registrierte bislang 3254 Todesfälle.

RKI-Corona-Fallzahlen pro Bundesland:

Baden-Württemberg: 25.438 / +398 / 767

Bayern: 34.294 / +725 / 954

Berlin: 4722 / +54 / 62

Brandenburg: 1950 / +34 / 42

Bremen: 500 / +8 / 21

Hamburg: 3869 / +61 / 67

Hessen: 6347 / +164 / 173

Mecklenburg-Vorpommern: 624 / +5 / 11

Niedersachsen: 8019 / +134 / 224

Nordrhein-Westfalen: 25.835 / +535 / 607

Rheinland-Pfalz: 5004 / +124 / 77

Saarland: 2145 / +33 / 58

Sachsen: 3819 / +68 / 73

Sachsen-Anhalt: 1223 / +16 / 26

Schleswig-Holstein: 2245 / +81 / 54

Thüringen: 1550 / +46 / 38

