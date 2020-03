Berlin. Die Coronavirus-Krise hat Europa im Griff. Die Infizierten-Zahlen steigen weiter. Alle Nachrichten zur Pandemie in unserem Newsblog.

Die Coronavirus-Pandemie wirkt sich in vielen Ländern der Welt drastisch aus – auch in Deutschland wird das öffentliche Leben heruntergefahren

Mehr als 246.000 Menschen sind weltweit mit dem Coronavirus Sars-CoV-2 infiziert, mehr als 10.000 Menschen an den Folgen einer Infektion gestorben

In Deutschland gibt es fast 19.000 Infizierte und 53 Tote

Bund und Länder haben strenge Restriktionen für den Handel und Dienstleister beschlossen, Schulen und Kitas sind geschlossen, erste Kommunen haben Ausgangssperren verhängt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel appellierte in einer TV-Ansprache eindringlich an die Bürgerinnen und Bürger, soziale Distanz jetzt als Form der Fürsorge zu sehen

Die Bundesregierung hat eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen

Die Lage in der Coronavirus-Krise ist „ernst“, sagte Angela Merkel in einer TV-Ansprache an die Nation. Die Zahlen der Infektionen und Todesfälle steigen überall in Europa, wo die Weltgesundheitsorganisation (WHO) mittlerweile das „Epizentrum“ der Pandemie sieht.

Das öffentliche Leben wurde in den meisten Ländern Europas auf ein Minimum heruntergefahren. Schulen und Kitas sind geschlossen, viele Geschäfte dürfen nicht mehr öffnen, einige EU-Länder – und jetzt auch Bayern – haben Ausgangssperren verhängt.

Längst hat die Pandemie zu einer Wirtschaftskrise geführt – wie heftig sie wird, ist noch nicht abzuschätzen. Viele Staaten schnüren milliardenschwere Hilfspakete, dennoch sorgen sich viele Unternehmer, Selbstständige und Angestellte um ihre wirtschaftliche Existenz. Experten gehen davon aus, dass es noch Monate dauert, bis die Pandemie in Europa eingedämmt werden kann.

Alle aktuellen Entwicklungen rund um die Ausbreitung des Coronavirus Sars-CoV-2 in unserem Newsblog:

Freitag, 20. März 2020: Immer mehr Bundesländer schließen Gastronomie

18.05 Uhr: Das Centre Pompidou in Shanghai öffnet nach knapp zweimonatiger Schließung wegen der Corona-Pandemie wieder seine Türen. Das Museum für zeitgenössische Kunst sei wieder zugänglich, teilte das Centre Pompidou in Paris mit. Da sich die Gesundheitssituation in China in den letzten Tagen erheblich verbessert habe, hätten die Behörden der teilweisen Wiedereröffnung bestimmter Orte, einschließlich Museen, zugestimmt, hieß es in der Pressemitteilung.

17.31 Uhr: Nach Bayern hat auch das Saarland Ausgangsbeschränkungen im Kampf gegen die Coronavirus-Pandemie verfügt. Ab Samstag 0 Uhr dürfe man die eigene Wohnung nur noch verlassen, wenn man dafür einen triftigen Grund habe, kündigte der saarländische Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) in Saarbrücken an.

Dazu gehörten der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe oder Arztbesuche. Auch „gemeinsame Spaziergänge etwa in der Familie mit Abstand zu anderen bleiben weiter möglich. Niemand wird eingesperrt“, sagte er. Zudem würden die Restaurants im Saarland für Gäste geschlossen. Ein Abverkauf und die Lieferung von Speisen blieben aber weiter erlaubt.

17.07 Uhr: Im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus erwägt die italienische Regierung weitere, noch drastischere Maßnahmen. Unter anderem nannte der Gouverneur der am schlimmsten betroffenen Region Lombardei, Attilio Fontana, die Möglichkeit, alle Aktivitäten im Freien zu verbieten. Die Gouverneure der nördlichen Regionen Italiens fordern die Schließung weiterer Betriebe und einen Einsatz der Armee, um die Umsetzung der Maßnahmen zu kontrollieren.

Für ganz Italien gilt seit dem 10. März eine weitgehende Ausgangssperre. Restaurants, Bars und Geschäfte sind geschlossen, die Menschen dürfen ihr Zuhause nur verlassen, um zur Arbeit zu fahren, Lebensmittel einzukaufen oder Ärzte und Apotheken aufzusuchen.

Bislang sind auch sportliche Aktivitäten im Freien noch erlaubt, solange sie allein und in der Nähe des Wohnortes ausgeübt werden. „Es darf keine Grauzonen in unserem Verhalten geben. Und ich frage mich, ob die Italiener wirklich über Nacht zu Sportlern geworden sind“, sagte Maurizio Casasco, Präsident des europäischen und italienischen Sportärzteverbandes, der Tageszeitung „Corriere della Sera“.

16.34 Uhr: Das Europäische Parlament geht wegen der Coronavirus-Krise zu einem elektronischen Abstimmungsverfahren über. Das hat das Führungsgremium des Parlaments beschlossen, wie die Deutsche Presse-Agentur in Brüssel erfuhr. Die Entscheidung erlaubt auch abwesenden Abgeordneten die Abstimmung und gilt für die nächste – verkürzte – Sitzung am 26. März. Zunächst soll bis Ende Juli so verfahren werden.

Coronavirus: Bauernverband sorgt sich um Arbeitsfähigkeit der Betriebe

16.29 Uhr: Die MV Werften stellen aufgrund des Coronavirus ab Samstag für zunächst gut einen Monat ihren Betrieb ein. Die Regelung gelte für die rund 3100 Mitarbeiter bis zum 19. April für die drei Werften in Wismar, Rostock und Stralsund, teilte MV Werften mit.

16.23 Uhr: Hamburg erlässt zur Eindämmung des Coronavirus weiterreichende Beschränkungen. Alle Restaurants werden geschlossen und Ansammlungen von mehr als sechs Personen untersagt, teilte Bürgermeister Peter Tschentscher nach einer Senatssitzung mit. Ausnahmen gelten für Lieferdienste sowie für Familien oder Gruppen von Berufstätigen.

16.07 Uhr: Die schleswig-holsteinische Landesregierung hat Besitzer von Zweitwohnungen in Schleswig-Holstein zur Abreise aufgefordert. Zudem verbiete sich angesichts der Corona-Pandemie eine Anreise zu einer Zweitwohnung in den Norden, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU). Ziel aller Maßnahmen müsse es sein, die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

15.59 Uhr: Die USA stellen wegen der Coronavirus-Pandemie die Visa-Vergabe weltweit weitgehend ein. Das US-Außenministerium erklärte, die Routine-Visa-Dienste in allen Botschaften und Konsulaten würden bis auf Weiteres ausgesetzt. Sollten die diplomatischen Vertretungen ausreichend besetzt sein, könnten gegebenenfalls aber Not-Visa ausgestellt werden.

15.52 Uhr: Wegen der Corona-Krise sorgt sich der Bauernverband in Brandenburg um die Arbeitsfähigkeit in den landwirtschaftlichen Betrieben. Derzeit fehle es aufgrund der Grenzschließung an Arbeitskräften im Bereich Spargel- und Gemüseanbau, wie der Verband in einer Mittelung erklärte. Dort, wo Mitarbeiter ausfallen, müsse zeitnah reagiert werden. „Für Menschen, deren Einkommensgrundlage weggebrochen ist, bieten sich in der Landwirtschaft derzeit neue Verdienstmöglichkeiten.“

Italien: Immer mehr Priester sterben nach Coronavirus-Infektion an Covid-19

15.32 Uhr: Seit Wochen sind die italienischen Priester ganz nah bei den Corona-Patienten. Sie beten mit den Schwerkranken, geben den Sterbenden die letzte Ölung. Und jetzt fallen mehr und mehr Pfarrer der Pandemie zum Opfer. Die Diözese Bergamo im Nordosten von Mailand scheint am stärksten betroffen zu sein. Mindestens zehn Priester seien dort an der Lungenkrankheit Covid-19 gestorben, berichtete die katholische Tageszeitung „Avvenire“ am Donnerstag.

Es gebe so viele Tote – Geistliche und andere Gemeindemitglieder – dass „sie schwer zu zählen sind“, hieß es in dem Bericht. In der Stadt Parma wurden fünf Todesfälle unter Pfarrern gemeldet. Auch in Brescia, Cremona und der Metropole Mailand starben Geistliche. Alle diese Gemeinden liegen im Norden des Landes.

Dieser Priester im italienischen Codogno schützt sich mit einem Mundschutz. In Italien sterben immer mehr Priester nach einer Infektion mit dem Coronavirus. Foto: Antonio Calanni / dpa

Laut einer Zählung der italienischen Nachrichtenagentur Ansa vom Donnerstag starben bisher mindestens 18 Geistliche. „Ausgestattet mit Atemmaske, Schutzbrille, Kappe, Kittel und Handschuhen laufen wir Pfarrer wie Zombies durch die Flure“, sagte Claudio del Monte der italienischen Nachrichtenagentur Adnkronos. Del Monte leitet eine Gemeinde in der Stadt Bergamo.

15.05 Uhr: In Südafrika ist die Zahl der nachgewiesenen Infektionen mit dem Coronavirus deutlich gestiegen. Sie habe sich innerhalb eines Tages um 52 neue Fälle auf 202 erhöht, sagte Gesundheitsminister Zweli Mkhize. Damit ist Südafrika das am schwersten betroffene Land in Afrika südlich der Sahara.

15.01 Uhr: Als Reaktion auf die Ausbreitung des neuartigen Coronavirus dünnt Sachsen-Anhalt den Nah- und Regionalverkehr aus. Vom 1. April an sollen die Züge in der Regel halb so oft fahren wie bisher, teilte das Verkehrsministerium mit. Mit den Einschnitten sollen kurzfristige Ausfälle vermieden werden, hieß es.

Möglichst auf allen Strecken sollen weiterhin Züge fahren. Nur in Ausnahmen sei Ersatzverkehr mit Bussen vorgesehen. Erste kleinere Einschränkungen soll es bereits ab kommendem Montag.

Coronavirus: Weitere Bundesländer schließen Restaurants und Cafés

14.55 Uhr: Niedersachsen schließt zur Bekämpfung der Corona-Epidemie ab Samstagabend alle Restaurants und Cafés. Das kündigte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in Hannover an. Der Außer-Haus-Verkauf von Speisen soll allerdings weiter möglich bleiben.

14.47 Uhr: Baden-Württemberg schränkt das öffentliche Leben wegen des Coronavirus weiter ein. Menschenansammlungen auf öffentlichen Plätzen mit mehr als drei Personen sind nicht mehr erlaubt, wie Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) in Stuttgart sagte. Ausnahmen gebe es für Familien und Paare.

14.39 Uhr: In den USA ist die Zahl der Coronavirus-Toten auf mehr als 200 angestiegen. Nach Angaben der renommierten Johns-Hopkins-Universität wurden bis Freitag mehr als 14.200 Infektionen und 205 Todesfälle bestätigt. Die Behörden rechnen mit einem weiteren steilen Anstieg der Fallzahlen, da inzwischen deutlich mehr Menschen getestet werden.

14.32 Uhr: Angesichts der erwarteten Wirtschaftskrise infolge der Coronavirus-Pandemie lockert die EU-Kommission die Haushaltsregeln. „Heute, und das ist ganz neu, aktivieren wir die allgemeine Ausweichklausel“, sagte EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen in einem auf Twitter veröffentlichten Video. Nationale Regierungen dürften nun unbegrenzt in die Wirtschaft investieren.

14.28 Uhr: Trotz des durch die Coronavirus-Krise ausgelösten großen Kundenansturms wollen die führenden deutschen Lebensmittelhändler ihre Geschäfte vorläufig nicht am Sonntag öffnen. Bei einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur bekräftigten Edeka, Rewe, Aldi und Lidl, dass vorläufig keine Ausweitung der Geschäftszeiten geplant sei.

Ein Sprecher des größten deutschen Lebensmittelhändlers Edeka betonte, viele Mitarbeiter der Handelskette seien schon jetzt an den Grenzen ihrer Belastbarkeit. „Jetzt noch einen Tag länger zu öffnen, würde diese Situation weiter verschärfen.“ Die Versorgung der Kunden mit Lebensmitteln sei auch mit den bestehenden Öffnungszeiten bundesweit gewährleistet.

Auch Rewe sieht aktuell keine Notwendigkeit, die Öffnungszeiten zu verändern. Die Mitarbeiter brauchten in dieser Ausnahmesituation auch einen Tag ohne Einsatz im Markt, sagte ein Firmensprecher. Auch Aldi und Lidl sprachen sich gegen eine Sonntagsöffnung aus.

14.27 Uhr: Die rheinland-pfälzische Landesregierung hat die Schließung aller Gaststätten beschlossen und Versammlungen von mehr als fünf Menschen untersagt. Das sagte Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in Mainz.

14.23 Uhr: Das neuartige Coronavirus hat inzwischen weltweit mehr als 10.000 Todesopfer gefordert. Das geht aus der Statistik der Johns-Hopkins-Universität in der US-Stadt Baltimore hervor.

Das Saarland will wegen des Coronavirus Ausgangsbeschränkungen erlassen

13.45 Uhr: Im Kampf gegen das Coronavirus hat Athen Einschränkungen im Fährverkehr verhängt. Ab Samstagmorgen um 6.00 Uhr Ortszeit (5.00 MEZ) dürfen nur ständige Einwohner der Inseln vom Festland aus zu den Eilanden reisen. Die Reedereien dürfen demnach keine Fahrkarten mehr an andere Griechen oder Urlauber verkaufen, die zu den Inseln fahren wollen, teilte der griechische Handelsschifffahrtsminister Giannis Plakiotakis mit. Abreisen von den Inseln zum Festland sind dagegen erlaubt.

13.40 Uhr: Wegen der Corona-Krise haben die Republikaner im US-Senat einen Entwurf für ein gigantisches Hilfspaket im Umfang von einer Billion Dollar (rund 926 Milliarden Euro) vorgelegt. Darin enthalten seien unmittelbare Finanzhilfen für die Bürger, rasche Hilfen für kleine Unternehmen, Maßnahmen zur Stabilisierung der Wirtschaft und weitere Hilfen für den Gesundheitssektor, sagte der Chef der Republikaner in der Kongresskammer, Mitch McConnell.

13.36 Uhr: Berlin verzeichnet den ersten nachgewiesenen Todesfall durch das neue Coronavirus. Ein 95 Jahre alter Mann mit schweren Grunderkrankungen sei gestorben, teilte die Senatsverwaltung für Gesundheit mit.

13.26 Uhr: Das Saarland will im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus Gaststätten schließen und eine Ausgangsbeschränkung erlassen. Das werde Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) noch am Freitag dem Kabinett zum Beschluss vorschlagen, teilte die Staatskanzlei in Saarbrücken mit.

13.20 Uhr: Baden-Württemberg verschiebt wegen des Coronavirus die anstehenden Abschlussprüfungen an den Schulen. Das teilte das Kultusministerium in Stuttgart mit.

13.07 Uhr: Ministerpräsident Markus Söder (CSU) betonte, dass es noch keinen bundesweiten Beschluss zur Schließung aller Gastronomiebetriebe gebe. „Das ist noch nicht entschieden, aber es gibt eine Tendenz“, so Söder. In Bayern bleibt ab Mitternacht die Gastronomie geschlossen. Es werde zunächst für die nächsten 14 Tage nur noch „to go, Drive-in und Lieferungen“ geben, sagte Söder in München. „Auch nahezu alle anderen Bundesländer wollen das umsetzen.“

Ausgangsbeschränkungen wegen Coronavirus in Bayern

12.35 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus hat Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) weitreichende Ausgangsbeschränkungen für den ganzen Freistaat angekündigt. Das Verlassen der eigenen Wohnung ist ab Samstag nur noch bei Vorliegen triftiger Gründe erlaubt.

Dazu zählen unter anderem der Weg zur Arbeit, notwendige Einkäufe, Arzt- und Apothekenbesuche, Hilfe für andere, Besuche von Lebenspartnern, aber auch Sport und Bewegung an der frischen Luft – dies aber nur alleine oder mit den Personen, mit denen man zusammenlebt. „Das öffentliche Leben wird heruntergefahren“, sagte Söder.

12.29 Uhr: Der Iran hat 149 weitere Todesopfer durch die Coronavirus-Pandemie gemeldet. Die offizielle Bilanz stieg damit auf 1433 Tote, wie Vize-Gesundheitsminister Aliresa Raissi am Freitag in Teheran mitteilte. Die Zahl der Infektionen sei binnen 24 Stunden um 1237 auf 19.644 gestiegen. Der Iran gehört zu den am schwersten von der Pandemie betroffenen Ländern weltweit.

12.22 Uhr: Restaurants und Gaststätten in Hessen sollen im Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus ab Samstagmittag geschlossen werden. Das teilte die Staatskanzlei in Wiesbaden mit.

12.13 Uhr: Zur Eindämmung des Coronavirus müssen in Bayern ab Samstag auch Restaurants und Biergärten schließen. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen, auch die „Nürnberger Nachrichten“ berichteten darüber. Take-away-Angebote sollen demnach aber weiter möglich sein. Ob es weitere Ausgangsbeschränkungen für die Menschen geben würde, war demnach noch offen –darüber werde aktuell noch im Kabinett beraten, hieß es.

11.56 Uhr: Der französische Michelin spendet 1000 Reifen für Rettungs- und Krankentransportwagen. „Wir wollen unseren Beitrag leisten, die kritische Infrastruktur am Laufen zu halten. Deshalb bieten wir Rettungsdiensten und Krankentransporten mit Reifenpannen ab sofort kostenfreie Ersatzreifen an“, sagte eine Sprecherin. „Um dies möglichst schnell zu organisieren, bitten wir betroffene Fahrer, sich bei der nächstgelegenen Euromasterfiliale zu melden.“ Der Pannendienst werde dann direkt in der Filiale oder mobil erfolgen.

Dortmund verbietet Ansammlungen von mehr als vier Personen

11.43 Uhr: In Dortmund werden wegen der Coronavirus-Pandemie Ansammlungen im öffentlichen Raum von mehr als vier Personen verboten. Das kündigte Ordnungsdezernent Norbert Dahmen an. „Oberstes Ziel ist hier, weitere Infektionsketten zu vermeiden“, sagte er.

Mit dem Verbot wolle man die Grundlage schaffen, um zum Beispiel Partys, wie man sie zuletzt am Dortmunder Phoenix-See gesehen habe, sanktionieren zu können. Es gäbe allerdings Ausnahmeregelungen, etwa bei „häuslichen Gemeinschaften“. „Die Familie mit drei Kindern darf im öffentlichen Raum noch gemeinsam gehen“, sagte Dahmen.

11.31 Uhr: In der Metall- und Elektroindustrie haben die Tarifpartner einen Pilotabschluss in Nordrhein-Westfalen erzielt. Unter dem Eindruck der Coronakrise einigten sich IG Metall und Arbeitgeber darauf, die Löhne in diesem Jahr nicht zu erhöhen. Arbeitnehmer mit kleinen Kindern erhalten zusätzliche freie Tage und Kurzarbeiter können auf Zuzahlungen setzen.

11.30 Uhr: Wegen der Corona-Krise ist die für Anfang Juni geplante Verleihungsgala zum Deutschen Fernsehpreis abgesagt worden. Die Nominierungen würden im Mai veröffentlicht, die Bekanntgabe der Preisträger erfolge Anfang Juni, teilten die Macher des Fernsehpreises am Freitag in Köln mit. Die nächste Verleihung ist demnach für Sommer 2021 geplant.

Eigentlich sollte der Deutsche Fernsehpreis nach Jahren des Nischendaseins am 6. Juni auf die große Fernsehbühne zurückkehren und live aus Köln auf RTL übertragen werden.

11.25 Uhr: Die Bundesregierung will die Notfallregelung in der Schuldenbremse ziehen und so ermöglichen, dass sich der Bund deutlich höher verschulden kann. Nach dpa-Informationen soll das Kabinett am Montag eine entsprechende Regelung beschließen, der Bundestag soll im Laufe der Woche zustimmen.

Coronavirus: RKI ruft zum Abstandhalten und deutlich mehr Rücksichtnahme auf

11.14 Uhr: In Österreich werden die Ausgangsbeschränkungen zum Kampf gegen die Ausbreitung des Coronavirus um drei Wochen verlängert. Sie gelten damit bis Ostermontag, den 13. April, sagte Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz in Wien.

10.52 Uhr: Zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie wollen die USA und Mexiko ihre Grenze weitgehend schließen. US-Außenminister Mike Pompeo und sein mexikanischer Kollege Marcelo Luiz Ebrard Casaubón wollten nicht notwendige Reisen zwischen den beiden Ländern begrenzen, sagte eine Ministeriumssprecherin in Washington. Beide seien sich einig, dass es eine gemeinsame Strategie geben müsse.

Pompeo twitterte, er arbeite eng mit Ebrard Casaubón an „Reisebeschränkungen“, mit denen die Bürger vor einer weiteren Verbreitung des neuartigen Coronavirus geschützt werden sollten. Es wird erwartet, dass bis Samstag auch der Grenzverkehr nach Kanada eingeschränkt wird.

10.26 Uhr: Die Reisewarnung der Bundesregierung wegen der Corona-Krise gilt zunächst bis Ende April und betrifft damit auch die Osterferien. Das gab Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) auf Twitter bekannt.

Reisewarnung - Klarstellung: Unsere Warnung vor touristischen Auslandsreisen gilt vorerst bis Ende April. Sie umfasst also auch die Osterferien.



10.05 Uhr: Laut dem Robert-Koch-Institut (RKI) wurden bis Freitag, 0 Uhr, 13.957 Coronavirus-Infektionen in Deutschland gemeldet. Das ist eine Steigerung von 2.958 Fällen im Vergleich zum Vortag. „Ich betone, dass es sich um ein exponentielles Wachstum handelt“, sagte RKI-Präsident Lothar Wieler bei einer Pressekonferenz in Berlin. Nach Recherchen unserer Redaktion gibt es aktuell 15.439 Infektionsfälle in Deutschland.

Das RKI rief die Bundesbürger eindringlich zum Abstandhalten und zu deutlich mehr Rücksichtnahme gegenüber Mitmenschen auf. „Die Jüngeren verhalten sich am unvernünftigsten“, sagte Wieler. „Wir können diese Pandemie nur verlangsamen, wenn wir uns alle an die Spielregeln halten.“ Viele Menschen seien immer noch nicht bereit, ihre sozialen Kontakte zu reduzieren. „Diese Krise hat ein Ausmaß, das ich mir nie hätte vorstellen können“, so der RKI-Chef.

Nach Umfragen meine noch immer jeder Vierte, das alles sei Panikmache, sagte Wieler. Deutschland habe zwar Zeit gewonnen. Aber es stehe bei den Infektionszahlen vor einer ähnlich exponentiellen Entwicklung wie andere europäische Länder. „Ich möchte, dass alle den Ernst der Lage begreifen“, betonte Wieler.

Nach RKI-Schätzungen haben mehr als 1000 Menschen die Infektion schon überstanden. „Es wird aber weiter Schwerkranke geben“, sagte Wieler. „Bitte halten Sie Abstand. Und wenn Sie krank sind, bitte bleiben Sie zu Hause!“ Solch eine Epidemie habe es noch nicht gegeben. Sie habe eine ganz andere Dimension als eine Grippewelle.

300 Kinder in Italien positiv auf Coronavirus getestet

10.02 Uhr: Im Zuge der Coronavirus-Pandemie sind in Italien bisher rund 300 Kinder positiv auf den Erreger getestet worden. „Es gibt aber bisher keine Todesfälle und keine schweren Verläufe bei Kindern“, sagte Alberto Villani, Präsident des italienischen Kinderarztverbandes, bei einer Pressekonferenz des Zivilschutzes in Rom. „Das dürfte viele Eltern und Großeltern beruhigen. Das Coronavirus an sich scheint derzeit kein Problem von Kindern zu sein.“

9.59 Uhr: Israel hat eine weitgehende Ausgangssperre im Kampf gegen das Coronavirus verhängt. Die Notstandsverordnungen sollen zunächst für eine Woche gelten. Die Regierung verabschiedete die Anordnungen einstimmig in der Nacht zum Freitag, wie das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu mitteilte.

Ausnahmen gelten für den Kauf von Lebensmitteln, den Gang zum Arzt sowie den Weg zur Arbeit und zurück. Die Teilnahme an Begräbnissen und Hochzeiten sowie Demonstrationen ist erlaubt. Allerdings war zuvor bereits festgelegt worden, dass nicht mehr als zehn Personen in einem Raum sein dürfen. Außerdem darf man alten oder kranken Menschen helfen. Lebensmittel-Lieferungen sollen nicht mehr direkt überbracht, sondern vor der Haustür abgelegt werden.

9.55 Uhr: Der schwedisch-chinesische Autobauer Volvo stoppt als Folge der Coronavirus-Krise die Produktion in Schweden, Belgien und den USA. Davon seien 25.000 Mitarbeiter betroffen, sagte Volvo-Chef Håkan Samuelsson dem Schwedischen Radio. Die Büromitarbeiter würden, soweit möglich, von zu Hause aus arbeiten. Kündigungen seien zurzeit nicht geplant. In China laufe die Produktion weiter.

9.31 Uhr: Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) hat erweitertes Kurzarbeitergeld in der Coronakrise auf längere Dauer zugesichert. „Es stehen 26 Milliarden Euro aus den Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit genau dafür bereit“, sagte Heil der „Wirtschaftswoche“. „Selbst wenn – wenn! – die Rücklage der BA aufgebraucht sein sollte, werden wir jederzeit in der Lage sein, Geld aus dem Bundeshaushalt zu mobilisieren“, so Heil. „Alle Unternehmen und alle Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld benötigen, werden es auch bekommen.“

Für alle, die keinen Anspruch auf Notbetreuung ihrer Kinder haben und am Arbeitsplatz ausfallen, werde es eine tragfähige und finanzierbare Lösung für eine Lohnfortzahlung geben. „Niemand soll Angst vor unzumutbaren Lohneinbußen haben“, sagte Heil.

Andere Gesetzesvorhaben liegen derzeit laut Heil dagegen vorerst auf Eis. Das betreffe etwa ein unabhängig von der Krise geplantes Recht auf Heimarbeit. „Das Thema ist und bleibt mir wichtig, aber es ist nun wirklich keines für die akute Krisenbewältigung“, sagte Heil.

9.17 Uhr: Baden-Württemberg bereitet wegen des Coronavirus ein Niederlassungsverbot für Gruppen auf öffentlichen Plätzen vor. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Regierungskreisen.

Ausgangssperre für 40 Millionen Kalifornier

7.47 Uhr: Zwei Passagiere und ein Besatzungsmitglied eines Kreuzfahrtschiffs in Sydney sind positiv auf das Coronavirus getestet worden. Die „Ruby Princess“, auf der 2700 Passagiere und 1100 Crewmitglieder waren, hatte nach einer Reise rund um Neuseeland am Donnerstag vor der australischen Metropole angelegt. Danach wurden 13 Menschen getestet, die sich unwohl gefühlt hatten. Der Rest wurde nach Hause geschickt, mit der Auflage, 14 Tage zuhause zu bleiben. Der Test dauerte 24 Stunden, am Freitag teilten die Gesundheitsbehörden das Ergebnis mit.

In Australien gibt es mehr als 700 bestätigte Fälle des Virus, das die Lungenkrankheit Covid-19 auslösen kann. Premierminister Scott Morrison rief dazu auf, auf Distanz zu gehen und in geschlossenen Räumen um Menschen je vier Quadratmeter zu lassen.

7.34 Uhr: Der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom hat wegen der rasanten Ausbreitung des Coronavirus eine Ausgangssperre verordnet, die seit Freitag für 40 Millionen Menschen auf unbestimmte Zeit gilt. Im größten Bundesstaat der USA verdoppeln sich laut Newsom die Infektionszahlen alle vier Tage. Insgesamt sind in den Vereinigten Staaten mehr als 14.000 Menschen infiziert.

6.48 Uhr: Der Städte- und Gemeindebund lehnt eine Ausgangssperre in Deutschland entschieden ab. Die Bürger hielten sich weitgehend an die von Bund, Ländern und Kommunen erlassenen Vorgaben, sagte Hauptgeschäftsführer Gerd Landsberg unserer Redaktion. „Im Vordergrund sollte immer wieder Aufklärung und Belehrung und nicht Zwang stehen, der flächendeckend ohnehin kaum zu kontrollieren ist.“ Eine flächendeckende Ausgangssperre sei einer der gravierendsten Eingriffe in die Freiheitsrechtes jedes Einzelnen und „noch nicht notwendig“.

Als mögliche Ausnahme nannte Landsberg räumlich begrenzte Ausgehverbote für den Fall, dass es „in einzelnen Orten besondere Krisensituationen gibt oder in bestimmten Stadtteilen Teile der Bevölkerung die Regeln nicht beachten“.

Alle Länder Lateinamerikas bestätigen Infektionen

6.34 Uhr: Eine mögliche Staatsbeteiligung an der Deutschen Lufthansa ist nach Ansicht des Präsidenten des Kieler Instituts für Weltwirtschaft, Gabriel Felbermayr, besser als Subventionen. „Sofern Kreditgarantien nicht ausreichend sind – etwa weil die Eigenkapitaldecke zu dünn wird – ist eine Beteiligung des Staates in Form einer Kapitalaufstockung ein geeignetes Mittel zur Stabilisierung von Unternehmen, die grundsätzlich gesund aufgestellt sind“, sagte Felbermayr unserer Redaktion. Dies sei deutlich besser, als Subventionen auszureichen. „Sofern die Unternehmen die Krise dank der staatlichen Unterstützung überstehen, ist dann der Steuerzahler auch am Erfolg beteiligt, andernfalls federt er nur die Verluste ab. Diese Asymmetrien sollte man vermeiden.“

Die Deutsche Lufthansa wirbt derzeit um milliardenschwere Staatshilfen. Der Konzern hat bereits den Großteil seiner Flugzeugflotte stillgelegt und will zunächst mit einem Sparprogramm durch die Krise kommen.

6.01 Uhr: Alle Länder Lateinamerikas haben nun Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt. Der Präsident von Haiti, Jovenel Moïse, verkündete am Donnerstag (Ortszeit) die ersten beiden Fälle des Karibikstaates – dem letzten Land der Region, das zuvor noch keine Ansteckungen gezählt hatte. Moïse erklärte zugleich einen Notstand, verhängte eine Ausgangssperre und verbot Versammlungen von mehr als zehn Menschen. Haiti, das als ärmstes Land der westlichen Hemisphäre gilt, hatte bereits seine einzige Landgrenze - mit der Dominikanischen Republik - geschlossen.

Am Mittwoch hatten auch Nicaragua und El Salvador ihre ersten Fälle bestätigt. Das Virus hatte die Region später erreicht als Europa und die USA. Inzwischen gab es in Lateinamerika mindestens 14 bestätigte Todesfälle in neun Ländern.

Mit drei Toten ist die Zahl in Brasilien am höchsten. Hinzu kommt in der Karibik jeweils ein Todesopfer in Jamaika, im englischen Überseegebiet Cayman Islands und auf der französischen Insel Martinique sowie im südamerikanischen Guyana, das wegen seiner Amtssprache Englisch nicht zu Lateinamerika gezählt wird.

Ärztepräsident fordert Befristung der Beschränkungen

5.01 Uhr: Die beispiellosen Beschränkungen im Alltagsleben müssen nach Ansicht von Ärztepräsident Klaus Reinhardt schon jetzt klar befristet werden. „Ich glaube nicht, dass wir das, was wir jetzt tun, monatelang fortführen können“, sagte Reinhardt dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). „Die Ängste und Sorgen würden die Menschen psychisch überfordern“, warnte der Chef der Bundesärztekammer.

Reinhardt forderte, schon jetzt an einem Ausstiegsszenario zu arbeiten. „Wir müssen uns Gedanken machen für den Tag X, wenn die jetzigen Maßnahmen wie Schulschließungen beendet werden.“ Menschen über 65 Jahren und andere Risikogruppen wie chronisch Kranke müssten sich darauf vorbereiten, dass die Einschränkungen danach für sie noch länger gelten. „Wir brauchen umfassende Maßnahmen, um diese Bevölkerungsgruppe isolieren zu können, während sich das öffentliche Leben wieder schrittweise normalisiert. Dazu gehört die Frage, wie diese Menschen mit allem Lebenswichtigen zu Hause versorgt werden können, ohne selbst auf die Straße gehen zu müssen.“

Ausgangssperren lehnte Reinhardt klar ab. „Damit schaffen sie eine gespenstische Atmosphäre, die die Menschen extrem ängstigt. Das kann auch dazu führen, dass die Solidarität in der Gesellschaft, auf die wir jetzt dringend angewiesen sind, auseinanderbricht.“

4.31 Uhr: EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen zeigt sich besorgt über die Megastaus wegen der neuen Grenzkontrollen in Europa. Tausende Menschen seien gestrandet, sagte von der Leyen der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel. „Insbesondere der Stau im Güterverkehr führt dazu, dass Lebensmittel, Medikamente und andere Hilfsgüter viel zu spät ihr Ziel erreichen.“ Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock warnte davor, die Errungenschaften des Schengenraums aufs Spiel zu setzen.

Mit dem Schengen-Abkommen fielen am 26. März vor 25 Jahren die Grenzkontrollen zwischen Deutschland und sechs anderen Staaten. Heute umfasst der Schengenraum 26 europäische Länder. Doch zur Eindämmung der Coronavirus-Krise hatten etliche von ihnen in den vergangenen Tagen wieder scharfe Kontrollen eingeführt, auch Deutschland. Vor allem an der deutsch-polnischen Grenze bildeten sich daraufhin Staus auf Dutzenden von Kilometern.

Von der Leyen sagte, Gesundheitsschutz sei zwar richtig. „Aber wir müssen gemeinsam Lösungen finden, die unseren Binnenmarkt in Gang halten“, fügte sie hinzu. Die Situation habe sich seit Beginn der Woche etwas gebessert. Die Kommission arbeite daran, dass alle EU-Bürger sicher nach Hause zurückkehren könnten und die Volkswirtschaft keinen gravierenden Schaden nehme. An diesem Freitag werde die zuständige EU-Kommissarin Ylva Johansson erneut mit den EU-Innenministern beraten.

Regierung in Argentinien verhängt weitgehende Ausgangssperre

3.30 Uhr: Zum zweiten Mal hintereinander seit dem Ausbruch des neuartigen Coronavirus Anfang Januar hat China landesweit keine lokalen Neuinfektionen mehr gemeldet. Allerdings stieg erneut die Zahl der Infizierten, die aus dem Ausland zurück in die Volksrepublik kamen.

Wie die Gesundheitskommission in Peking mitteilte, wurden 39 neue „importiere Fälle“ registriert, also Erkrankungen, die bei Menschen auf der Einreise nach China nachgewiesen wurden. Dies waren fünf mehr als am Vortag. Es war damit der bisher höchste Anstieg von Erkrankten, die aus dem Ausland eingereist waren. Das schürt Ängste vor einer möglichen zweiten Ausbreitungswelle. Insgesamt wurden nunmehr 228 „importierte“ Infektionen gezählt.

Um eine Ausbreitung der eingeschleppten Fälle möglichst zu verhindern, gelten strenge Quarantänemaßnahmen für Menschen, die aus dem Ausland ankommen. China muss jedoch auch weiter Covid-19-Tote beklagen. Am Freitag kamen nach Angaben der Kommission drei Tote hinzu, womit die Gesamtzahl der Opfer auf 3248 Fälle stieg. Insgesamt wurden auf den chinesischen Festland 80.967 Infizierte registriert, von denen sich rund 71.150 wieder erholt haben.

Experten in Europa sind skeptisch, was die Zahlenangaben aus China angeht. Christian Drosten, Chef-Virologe an der Berliner Charité, sagte im Podcast „Fest und Flauschig“, er rechne damit, dass die Zahlen in der Volksrepublik steigen.

1.46 Uhr: Die Regierung in Argentinien hat eine weitgehende Ausgangssperre verfügt. Bis zum 31. März dürfen die Menschen ihre Häuser und Wohnungen nicht mehr verlassen, wie Präsident Alberto Fernández am Donnerstag mitteilte. Erlaubt seien lediglich Besorgungen in nahe gelegenen Lebensmittelgeschäften und Apotheken.

Einige Berufsgruppen sind von der Ausgangssperre ausgenommen und können weiterhin zur Arbeit gehen: Ärzte, Pfleger und Polizisten, Mitarbeiter in der Lebensmittel-, Pharma- und Petroindustrie, Angestellte von Supermärkten und Apotheken sowie Beschäftigte von Logistikfirmen.

Wer ohne Grund im Freien angetroffen werde, könne wegen Verbrechen gegen die öffentliche Gesundheit belangt werden, hieß es. Polizisten sollen auf den Straßen patrouillieren und die Ausgangssperre durchsetzen.

US-Präsident Trump sagt G7-Gipfeltreffen im Juni ab

0.29 Uhr: Die spanische Regierung hat am Donnerstagabend wegen der Coronavirus-Krise die vorläufige Schließung aller Hotels des Landes angeordnet. Im Zuge der am Wochenende verhängten Ausgangssperre müssen auch andere touristische Unterkünfte wie etwa Pensionen oder Campingplätze ihre Pforten schließen, wie aus einer Verordnung des Gesundheitsministeriums hervorging. Dafür haben die Häuser nun maximal sieben Tage Zeit. Nur Sicherheits- und Wartungspersonal darf bleiben.

Ausgenommen seien lediglich solche Quartiere, in denen Menschen für einen längeren Zeitraum untergebracht seien oder dauerhaft lebten – vorausgesetzt diese verfügten über die nötige Infrastruktur, um die Menschen zu schützen und voneinander zu isolieren.

Bis zum Abend war die Zahl der bestätigten Fälle in Spanien auf rund 18 000 gestiegen. Mehr als 830 Menschen sind bereits an dem Virus gestorben. Die Ausgangssperre gilt zunächst für 15 Tage, könnte aber danach vom Parlament verlängert werden.

0.04 Uhr: US-Präsident Donald Trump hat das für Juni geplante G7-Gipfeltreffen in Camp David abgesagt. Stattdessen soll nun eine Videokonferenz der Staats- und Regierungschefs der sieben Länder stattfinden, wie das Weiße Haus am Donnerstag mitteilte. Die Absage des Treffens solle den G7-Staaten dabei helfen, ihre Ressourcen auf den Kampf gegen die Corona-Krise zu fokussieren, hieß es.

In den USA ist die Zahl der Corona-Fälle zuletzt deutlich gestiegen, die Zahl der bestätigen Infektionen liegt dort inzwischen bei fast 10.800. Zum Schutz gegen die Ausbreitung des Virus verhängte die US-Regierung weitreichende Einreiseverbote.

Der G7-Gipfel sollte vom 10. bis 12. Juni in Camp David, dem Landsitz des US-Präsidenten im Bundesstaat Maryland, stattfinden. Mitglieder der G7-Gruppe sind die USA, Kanada, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Japan.

0.01 Uhr: Alle älteren Nachrichten zur Coronavirus-Pandemie lesen Sie in unserem alten Newsblog.

