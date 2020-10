Berlin. Europaweit steigt derzeit die Zahl der an Covid-19 erkrankten Menschen. Dabei sind einige Länder und Regionen besonders betroffen.

Nach einer leichten Entspannung im Sommer nimmt die Zahl der mit dem Coronavirus infizierten Menschen in ganz Europa wieder zu

Diverse Länder gelten derzeit als Risikogebiete

Innerhalb Europas finden sich dabei einige besondere Corona-Hotspots

Das Coronavirus breitet sich weiter auf der Welt aus.. Insgesamt sollen sich laut Johns Hopkins University mittlerweile mehr als 35 Millionen Menschen mit dem Virus SARS-CoV-2 infiziert haben. Über eine Million Menschen haben diese Infektion nicht überlebt.

Und obwohl sich der Erreger weltweit verbreitet und derzeit vor allem in den USA, Brasilien und Indien für hohe Infektions- und Todeszahlen sorgt, ist die Ausbreitung auch in Europa nicht überall unter Kontrolle. Mittlerweile gelten diverse Länder und Regionen als Corona-Risikogebiete. Doch nicht überall grassiert das Virus in gleichem Ausmaß. Einige entwickeln sich aktuell zu Corona-Hotspots.

In diesen Ländern in Europa ist die Entwicklung bedenklich:

1. Corona in Spanien: Europas Hotspot Nummer eins

Kein Land in Europa ist derzeit so stark vom Coronavirus betroffen wie Spanien. In dem Land auf der iberischen Halbinsel haben sich in den vergangenen 14 Tagen 319,3 von 100.000 Einwohnern mit dem Erreger infiziert – so viele wie in keinem anderen Land des Kontinents. Und auch in Bezug auf die Gesamtzahl der Coronafälle führt Spanien die Liste laut Zahlen der Europäischen Union mit 789.932 Infizierten an.

Lesen Sie hier:

Besonders betroffen sind innerhalb des Landes die Regionen Madrid und Katalonien mit der Metropole Barcelona. Aber selbst die laut Johns Hopkins Universität am wenigsten betroffene Region Cantabria im Norden Spaniens verzeichnet mit 6888 registrierten Fällen mehr Infizierte als Länder wie Litauen oder Slowenien insgesamt.

2. Corona in Tschechien: Notstand soll das Virus stoppen

Neu zu den Corona-Hotspots in Europa zählt Tschechien. Das Land hatte am Freitag, 2. Oktober, mit 3792 Fällen einen neuen Höchststand bei den täglichen Neuinfektionen erreicht. In den vergangenen 14 Tagen haben sich im Schnitt 303,3 von 100.000 Einwohnern Tschechiens angesteckt.

Coronavirus - Mehr zum Thema

Um die Ausbreitung des Virus zu stoppen, hat die Regierung den nationalen Notstand ausgerufen. Dadurch ist es möglich, Bürgerrechte wie die Versammlungsfreiheit einzuschränken. Die Maßnahme begründete die Regierung durch den „raketenhaften Anstieg“ bei den Corona-Zahlen.

3. Corona in Frankreich: Fast alle Regionen betroffen

Auch in Frankreich wurden in den vergangenen Tagen hohe Zahlen an Neuinfizierten registriert. So haben sich laut EU in den vergangenen zwei Wochen 245,4 von 100.000 Franzosen mit SARS-CoV-2 angesteckt.

In der Hauptstadt Paris gilt deshalb die höchste Corona-Warnstufe. Bars und Cafés müssen dort geschlossen bleiben. Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo sprach am Sonntag, 4. Oktober, von einer „sehr ernsten“ Gesundheitssituation.

4. Corona im Vereinigten Königreich: Fast neu Prozent der Infizierten gestorben

Zwar liegt das Vereinigten Königreich bei der Zahl der Infizierten hinter anderen Ländern in Europa. Betrachtet man aber die Zahl der Toten, steht das Land ganz oben in der Liste. Mehr als 42.000 Menschen sind auf der Insel seit Ausbruch der Pandemie gestorben. In Spanien, dass bisher rund 30.000 Fälle mehr zählt, sind es „nur“ etwa 32.000.

Menschen in London tragen Masken, um sich und andere vor einer Ansteckung mit dem Coronavirus zu schützen. Foto: Powerofflowers / Getty Images

Damit sterben im Vereinigten Königreich fast neun Prozent der mit dem Coronavirus infizierten Menschen. In Deutschland, das die Pandemie bisher vergleichsweise gut überstanden hat, sind es nur knapp über drei Prozent.

5. Corona in Andorra: Umgeben von Hotspots

Zunehmend kritisch wird die Lage auch in Andorra. Das kleine Land liegt in den Pyrenäen und ist von Spanien und Frankreich umgeben. In den vergangenen sieben Tagen haben sich dort 353,4 von 100.000 Einwohnern mit dem Coronavirus infiziert.

Auch interessant: Coronavirus-Pandemie - Wo Deutschland als Risikogebiet gilt

Damit weißt das Land in diesem Zeitraum den höchsten Wert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in ganz Europa auf. Das Besondere am Fall Andorra: Da der Zwergstaat nur von rund 78.000 Menschen bewohnt wird, müssen die Zahlen für die Statistik nach oben gerechnet werden.

6. Corona in Montenegro:

Bereits seit Juli rät das Bundesinnenministerium wieder von Reisen in das kleine Land auf dem Balkan ab. Seitdem gilt es offiziell als Risikogebiet. Doch besonder in den letzten Tagen nahm die Zahl der Neuinfektionen rasant zu. So haben sich in den vergangenen sieben Tagen 291,5 von 100.000 Einwohnern mit dem Coronavirus angesteckt.

7. Corona in Moldawien

Genau wie in Montenegro hat sich in Moldawien die Lage vor allem in der vergangenen Woche zugespitzt. So haben sich in dieser Zeit 212,7 von 100.000 Einwohnern infiziert. Offiziell wird das Land vom Robert-Koch-Institut aber noch nicht als Risikogebiet eingestuft.

8. Corona in den Niederlanden und in Belgien

In den beiden Nachbarländern Niederlande und Belgien sind es vor allem die Tagesaktuellen Zahlen, die aufhorchen lassen. So haben sich dort im Vergleich zum Vortag 4003 (Niederlande) beziehungsweise 3389 (Belgien) Menschen neu mit dem Coronavirus infiziert.

Blick auf eine leere Straße in Antwerpen. Dort wurde aufgrund der zunehmenden Anzahl von Corona-Infektionen eine Ausgangssperre verhängt. Foto: Jonas Roosens / dpa

Und auch der Blick auf die Entwicklung in den vergangenen sieben Tagen zeigt Negatives: In den Niederlanden haben sich in diesem Zeitraum 144,5 und in Belgien 128,6 von 100.000 Einwohnern neu mit dem Erreger angesteckt. In der belgischen Provinz Antwerpen wurde mittlerweile sogar eine Ausgangssperre verhängt.

9. Corona in Deutschland: Nur lokale Hotspots

Doch obwohl Deutschland bisher vergleichsweise gut durch die Krise gekommen ist, gibt er auch dort einzelne Hotspots. Um welche Städte und Regionen es sich handelt, lesen Sie in unserer Liste der Risikogebiete in Deutschland.

(nfz/dpa)