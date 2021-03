Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) sieht Deutschland ein weiteres Mal an der Schwelle zu einer neuen Phase der Corona-Pandemie. In diese Phase könne nicht mit Sorglosigkeit, "aber eben doch mit berechtigten Hoffnungen" gegangen werden, sagte sie nach den Bund-Länder-Beratungen in Berlin.

Angela Merkel gibt die Beschlüsse des Corona-Gipfels bekannt. Das RKI meldet fast 12.000 Neuinfektionen. Alle Informationen im Blog.

Kanzlerin Merkel hat mit den Länderchefinnen und -chefs auf dem Corona-Gipfel das Vorgehen in der Pandemie geplant

Der Lockdown wird bis 28. März verlängert - mit Öffnungsmöglichkeiten je nach Infektionslage

Lockerungen gibt es schon ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 100

Öffnungen des vollständigen Einzelhandels erfolgen ab einer 50er-Inzidenz

Beim Gipfel kommt es zu einer hitzigen Auseinandersetzung zwischen Bayerns Ministerpräsident Söder und Vizekanzler Scholz

Berlin. Fast zehn Stunden lang haben Bund und Länder am Mittwoch über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben dabei besprochen, wie es mit der Pandemie-Eindämmung weitergeht und welche Perspektiven es für Lockerungen der Corona-Maßnahmen gibt.

„Der Frühling 2021 wird ein anderer sein als der Frühling vor einem Jahr“, versprach die Kanzlerin im Anschluss bei einer Pressekonferenz. Inzwischen habe man bei der Bekämpfung der Pandemie zwei starke Helfer: die Impfstoffe und die erweiterten Testmöglichkeiten.

Der Lockdown wird grundsätzlich bis zum 28. März verlängert, allerdings mit vielen Öffnungsmöglichkeiten je nach Infektionslage. Schon vom kommenden Montag an sollen nach den Beschlüssen die stark beschränkten privaten Kontaktmöglichkeiten gelockert werden. Dann werden wieder private Zusammenkünfte des eigenen Haushalts mit einem weiteren Haushalt möglich sein, jedoch beschränkt auf maximal fünf Personen. Bei einer Inzidenz von 100 über drei Tage hinweg greift eine Notbremse: Dann geht die Region wieder in den Lockdown.

Corona-Zahlen: RKI meldet 11.912 Neuinfektionen

Das Robert-Koch-Institut meldet 11.912 Neuinfektionen. Das sind 43 Fälle mehr als am Donnerstag vor einer Woche. 359 weitere Menschen starben, die zuvor positiv getestet wurden. Lesen Sie dazu: RKI meldet Corona-Fallzahlen und aktuellen Inzidenz-Wert

Corona-News vom 4. März: Handel: Lufthansa mit Rekordverlust im Corona-Jahr

9.04 Uhr: Der Geschäftseinbruch in der Corona-Krise hat der Lufthansa 2020 einen Rekordverlust eingebrockt. Unter dem Strich stand ein Minus von 6,7 Milliarden Euro nach einem Gewinn von 1,2 Milliarden ein Jahr zuvor, wie der vom Staat gestützte Konzern am Donnerstag in Frankfurt mitteilte. Nach dem schwierigen Start ins neue Jahr wird Vorstandschef Carsten Spohr auch für 2021 ein Stück pessimistischer.

Das Flugangebot dürfte lediglich 40 bis 50 Prozent des Niveaus aus dem Vorkrisenjahr 2019 erreichen. Bisher hatte er bis zu 60 Prozent für möglich gehalten. Im abgelaufenen Jahr brach der Umsatz des MDax-Konzerns um 63 Prozent auf 13,6 Milliarden Euro ein. Eine Dividende für die Aktionäre wird es erneut nicht geben. Für 2021 geht Spohr davon aus, dass der Verlust geringer ausfällt und die Lufthansa trotz der weiterhin schwierigen Lage die gewährten Staatshilfen von insgesamt 9 Milliarden Euro nicht ganz in Anspruch nehmen muss.

Parken statt Fliegen: Wegen der Corona-Krise fallen die Jahreszahlen der Lufthansa schlecht aus. Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dpa

Ergebnisse des Corona-Gipfels sind „Katastrophe“

8.45 Uhr: Die Ergebnisse des Corona-Gipfels sind nach Einschätzung des Handelsverbands HDE eine „Katastrophe“ für den Einzelhandel. Faktisch werde der Lockdown damit für die große Mehrheit der Nicht-Lebensmittelhändler bis Ende März verlängert, sagte HDE-Hauptgeschäftsführer Stefan Genth am Donnerstag. Eine stabile Inzidenz von unter 50, die für eine Wiedereröffnung aller Geschäfte als Bedingung genannt wird, sei auf absehbare Zeit wohl nicht flächendeckend zu erreichen.

Die Verlängerung des Lockdowns bis zum 28. März kostet die geschlossenen Handelsunternehmen nach HDE-Schätzung im Vergleich zum Jahr 2019 rund zehn Milliarden Euro Umsatz. Gleichzeitig kämen staatliche Hilfszahlungen nur spärlich an, sagte Genth.

Landkreistag fordert Überprüfung der Lockerungs-Beschlüsse

8.21 Uhr: Der Landkreistag hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Lockerung der Corona-Maßnahmen kritisiert. „Bund und Länder haben ein sehr kompliziertes Regelwerk beschlossen. Ich weiß nicht, ob das in der Bevölkerung gut nachvollzogen werden kann“, sagte Landkreistagspräsident Reinhard Sager unserer Redaktion.

Nicht nachvollziehbare Regeln müssten „im Interesse einer breiten Akzeptanz der Maßnahmen auf den Prüfstand“. Für die Schnelltests forderte Sager „eine verlässliche Planung zu Zeitpunkten, Abläufen und Verantwortlichkeiten“. Hierbei sei auf ein möglichst unbürokratisches Verfahren zu achten. „Mit einer guten Schnelltest-Kampagne ist es auch möglich, für Gastronomie, Hotellerie und Einzelhandel zu zügigen Lockerungsschritten zu gelangen“, sagte der Landrat des Landkreises Ostholstein.

Scholz ist mit Gipfel-Beschlüssen sehr zufrieden

7.47 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz hat sich im ARD-Morgenmagazin sehr zufrieden mit den Beschlüssen der Bund-Länder-Gespräche gezeigt. Die Lockerungen seien verantwortbar: „Wir haben jetzt neue, umfassendere Möglichkeiten zu testen.“ Mit einer umfassenderen Teststrategie könne sich mehr Spielraum für Öffnungen erarbeitet werden. Zugleich würden immer mehr Menschen geimpft und vor dem Virus geschützt. Teil der Öffnungsstragie sei, dass durch Testen mehr möglich ist. Das müsse auch für Menschen gelten, die geimpft sind.

Diese Grafik erklärt die am Mittwoch beschlossenen Öffnungsschritte. Foto: Bundesregierung

Kretschmann ist für kürzere Schulferien

7.12 Uhr: Der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hat eine Verkürzung der Schulferien vorgeschlagen, um Bildungsdefizite wegen Corona-Schließungen aufzuholen. „Man könnte an den Ferien ein bisschen was abknapsen, um Unterrichtsstoff nachzuholen“, sagte der Grünen-Regierungschef in einem Interview mit dem „Mannheimer Morgen“ . Eine Verkürzung der Sommerferien sei denkbar.

Er fürchte, dass tiefe Schäden in der Bildung und der Psyche der Kindern entstanden seien, sagte Kretschmann der Zeitung. „Wir müssen uns verstärkt um diese Kinder kümmern, wenn der Unterricht wieder normal läuft. Das wird eine große Aufgabe.“ Die Lehrer müssen sich dem Ministerpräsidenten zufolge zunächst einen Überblick über die im Fernunterricht entstandenen Lücken verschaffen. „Zur Behebung der Defizite braucht es zusätzliche Betreuungsangebote und Sonderprogramme“, sagte Kretschmann der Zeitung. Notwendig seien auch besondere Formen der Nachhilfe.

Corona-Schnelltests in den Schulen sollen weitere Öffnungen ermöglichen. Foto: Sebastian Gollnow/dpa

Streit zwischen Söder und Scholz bei Bund-Länder-Treffen

6.45 Uhr: Kurz vor dem Ende der Beratungen von Bund und Ländern zur weiteren Corona-Strategie sind Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) und Bayerns Ministerpräsident Markus Söder heftig aneinandergeraten. Auslöser war dem Vernehmen nach die Finanzierung eines Härtefallfonds zu gleichen Teilen von Bund und Ländern. Kurz nach Ende der Konferenz sagte der CSU-Chef auf Nachfrage aber bereits wieder: „Ich will nicht sagen wir sind ein Herz und eine Seele, aber jetzt ist alles wieder gut.“

Nach Angaben von Teilnehmern hatte der SPD-Kanzlerkandidat zunächst an alle Ministerpräsidenten gerichtet erklärt: „Es braucht keiner zu träumen, dass der Bund ein Konto einrichtet, von dem alles bezahlt wird.“ Es werde keinen anderen Konsens geben als die anteilige Finanzierung von Bund und Ländern.

Laschet spricht von „Perspektivwechsel“

5.44 Uhr: Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts des von Bund und Ländern vereinbarten Stufenplans für Lockerungen in der Corona-Krise von einem "Perspektivwechsel" gesprochen. „Wir dürfen nicht nur auf Inzidenzwerte schauen", sagte Laschet in der Nacht in Düsseldorf. Es gebe eine Abkehr vom pauschalen Schließen, hin zu einer „fokussierten, kontrollierten Sicherheit“.

Das mutierte Virus breite sich weiter aus. „Wir werden lernen müssen, mit dem Virus zu leben“, betonte Laschet. Entscheidend seien jetzt die drei Elemente Impfen, Testen und die digitale Nachverfolgung von Infektionsketten etwa durch die Luca-App.

Bundesverband Groß- und Außenhandel fordert ein höheres Tempo bei Impfungen und Tests

3.00 Uhr: Der Groß- und Außenhandel fordert mehr und schnellere Impfungen und Tests, um schneller aus dem Lockdown zu kommen. „Um aus dem Schlamassel zu kommen, brauchen wir mehr Tempo beim Testen und Impfen“, sagte Anton Börner, Präsident des Bundesverbands Großhandel, Außenhandel, Dienstleistungen (BGA) nach den jüngsten Corona-Beschlüssen unserer Redaktion. „Wir haben in Handel und Industrie Spezialisten, die Logistik und Distribution ebenso können wie das Entwickeln von Öffnungsstrategien ohne jegliche Abstriche beim Gesundheitsschutz.“

Börner begrüßt die geplanten schrittweisen Öffnungen. „Zwar ist es gut, dass endlich erste weitere Schritte gemacht werden. Das schafft aber neue Ungerechtigkeiten und Verdruss“, sagt der BGA-Präsident. Je länger die Krise andauere, umso offensichtlicher werde, wie notwendig es sei, „bei der Lösung endlich die Kompetenzen der Unternehmen zu nutzen und die Wirtschaft mit an den Tisch zu holen.“

Deutscher Reiseverband kritisiert weiteren Lockdown als inakzeptabel

2.12 Uhr: Der Deutsche Reiseverband (DRV) kritisierte die jüngsten Corona-Beschlüsse und fordert eine Beschleunigung der Impfungen. „Es ist inakzeptabel, dass wir aufgrund des Fehlen von Tests und des viel zu langsamen Impfprozesses gezwungen werden, weitere Monate im Lockdown zu verharren“, sagte der DRV-Präsident Norbert Fiebig unserer Redaktion. Fiebig fordert die Politik auf, ihre Appelle zum Reiseverzicht zu beenden. „Organisierte Reisen sind nachweislich nicht Treiber der Pandemie – das sagen nicht wir, das sagt das RKI in einer aktuellen Studie.“

Der Reiseverbandschef fordert eine Beschleunigung des Impfens sowie eine schlüssige Teststrategie. „Statt einer starren Quarantäneregelung sei eine intelligente Teststrategie gefordert“, sagte Fiebig. Insbesondere die Quarantäne bei Rückkehr nach Deutschland schrecke Urlaubsfreudige ab. „Hier brauchen wir unbedingt Wege, um mit einem negativen Corona-Testergebnis eine drohende Quarantäne auszuhebeln – mehr Tests helfen hier definitiv.“

Ostern - Noch keine Gipfel-Beschlüsse zum Fest

1.00 Uhr: Anders als ursprünglich diskutiert, gibt es vorerst noch keine Regeln für das Osterfest. Verwandtenbesuche können deshalb noch nicht geplant werden. Beschlüsse zu Ostern könnten aber noch beim nächsten Corona-Gipfel getroffen werden. Bund und Länder sollen sich bereits am 22. März wieder zur Beratung treffen – zunächst war der 24. vorgeschlagen worden.

Christian Lindner kritisiert Gipfel-Beschlüsse scharf

0.38 Uhr: FDP-Chef Christian Lindner hat die Beschlüsse von Bund und Ländern zur Bekämpfung der Corona-Pandemie scharf kritisiert. „Für die Bundesregierung bleibt offenbar der Lockdown das einzig denkbare Rezept. Dabei wäre mit innovativen Konzepten mehr gesellschaftliches und wirtschaftliches Leben möglich“, sagte er unserer Redaktion. „Stattdessen droht bei den angekündigten Schnell- und Selbsttests eine Enttäuschung wie beim Impfen. Ein angebotener Schnelltest pro Woche ist zu wenig.“

FDP-Parteichef Christian Lindner, 41, hat die Beschlüsse des Corona-Gipfels scharf kritisiert. Foto: Maurizio Gambarini / FUNKE Foto Services

0.35 Uhr: Bund und Länder haben sich auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns und einige Lockerungen geeinigt. Doch der Fahrplan ist mutlos, kommentiert Chefkorrespondent Miguel Sanches. Lesen Sie hier: Corona-Gipfel - Ergebnis ist ein Kompromiss ohne Perspektive

Apotheker verlangen klare Regelungen zu kostenlosen Tests

0.30 Uhr: Die Apotheken fordern die Politik auf, nachvollziehbare Regeln für die jetzt beschlossene Ausweitung der kostenlosen Corona-Tests zu schaffen. Notwendig seien „klare und detaillierte Rahmenvorgaben, welche Personengruppen wie oft kostenfrei in Apotheken, Arztpraxen oder Testzentren getestet werden sollen“, sagte die Präsidentin der Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände, Gabriele Regina Overwiening, dieser Redaktion. Unklar sei zudem, „welche Vergütung dafür vorgesehen ist“, bemängelte sie.

Hausärzte fordern von Kassen Unterstützung bei Impfungen

0.23 Uhr: Nach der Bund-Länder-Vereinbarung zu einer stärkeren Einbeziehung von niedergelassenen Ärzten bei den Corona-Impfungen, fordern die Hausärzte bürokratische Entlastungen und eine stärkere organisatorische Einbeziehung der Krankenkassen. Um neben der Versorgung der Patienten auch die Impfungen sowie die zusätzlichen Testungen stemmen zu können, „muss jeglicher vermeidbarer Aufwand wegfallen“, sagte der Bundesvorsitzende des Deutschen Hausärzteverbandes, Ulrich Weigeldt, unserer Redaktion.

So besteht nach seinen Worten die Gefahr, dass die Atteste, die die Hausärzte im Rahmen der Impfpriorisierung für Patienten ausstellen sollen, den Prozess enorm verlangsamten und „schnell zum bürokratischen Overkill“ werden, warnte Weigeldt. Der Verbandschef schlug vor, statt dessen könnten die Krankenkassen bei der Vorrangprüfung „durch ein flächendeckendes Einladungsverfahren“ unterstützen.

Die Kassen verfügten über die notwendigen Patientendaten und die Expertise. Zugleich müssten die Dokumentationspflichten bei Impfungen und Testergebnissen für die Hausärzte möglichst gering gehalten werden, forderte Weigeldt. Die Mediziner müssten sich voll und ganz auf ihre ärztlichen Aufgaben konzentrieren, „für mehr ist keine Zeit“.

Linkenfraktionschef Bartsch kritisiert Corona-Gipfel als „Lockerungswirrwarr“

0.22 Uhr: Linksfraktionschef Dietmar Bartsch hat die Ergebnisse des Bund-Länder-Gipfels als „Corona-Irrgarten“ bezeichnet. „Heute haben wir ein Inzidenz- und Lockerungswirrwarr erlebt, der die Bürger und Bürgerinnen weiter verunsichern wird“, sagte Bartsch unserer Redaktion.

Das Schlüsselthema des zügigen Impfen habe hingegen kaum eine Rolle gespielt. „Merkels Impfversprechen ist aber im Schneckentempo nicht zu erreichen“, kritisierte Bartsch: „Die Kanzlerin muss die Impffrage zur Chefsache machen. Wir brauchen eine nationale Kraftanstrengung beim Impfen, um den Lockdown dauerhaft hinter uns zu lassen.“

Müller und Söder sprechen in Pressekonferenz nach dem Gipfel

0.13 Uhr: Alleine über das Thema Impfen habe man sich „zwei oder zweieinhalb Stunden“ unterhalten, verrät Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) auf der Pressekonferenz. Es sei keinesfalls so, „dass überall Millionen von Impfdosen herumliegen und nicht verimpft werden.“ Irgendwann würden die Impfzentren tatsächlich an ihre Grenzen kommen, so Müller. Daher sei es auch so wichtig, die Hausärzte in den Impf-Anstrengungen miteinzubeziehen.

„Vorsicht, Vertrauen und Verantwortung“ seien jetzt die drei zentralen Begriffe, sagt Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU). „Dieser Monat, der jetzt vor uns liegt, ist ein Monat des Übergangs.“ Es könne sich jetzt zum Guten, wie zum Schlechten entwickeln.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht nach einem Treffen im Kanzleramt gemeinsam mit Michael Müller und Markus Söder auf einer Pressekonferenz. Foto: Omer Messinger/Getty Images

Niedersachsen und Sachsen-Anhalt werden wohl von Corona-Plan abweichen

0.05 Uhr: Niedersachsen und Sachsen-Anhalt haben eine Protokollnotiz zum Beschlusspapier verfasst. Demnach verstehen sie "die Beschlüsse zu den Öffnungsschritten als Orientierungsrahmen". Damit dürften in diesen Ländern Abweichungen von dem Stufenplan bevorstehen.

Gipfel-Beschlüsse - Merkel macht Deutschland Hoffnung

0.01 Uhr: „Ich glaube, es waren harte Verhandlungen“, sagt Merkel. Sie erklärt das neu vereinbarte Öffnungsmodell: Bei Sieben-Tage-Inzidenzen unter 50 seien Lockerungen möglich. Weitere Öffnungsschritte können dann nach 14 Tagen sinkender Inzidenz ergriffen werden. Bei einer Inzidenz von 100 über drei Tage hinweg greift eine Notbremse: Dann geht die Region wieder in den Lockdown.

Merkel spricht von einem „schrittweisen Vorgehen“ und von „Paketen, die geschnürt werden“. Deutschland werde in den nächsten Tagen erleben, wie die dominante britische Mutation das ursprüngliche Virus verdrängen wird, prophezeit sie. „Wir befinden uns in einer heiklen Phase.“

Sie sei sich bewusst, dass die vorsichtigen Lockerungsschritte „viele Menschen enttäuschen“ werden. Es wären aber viel mehr Menschen enttäuscht, wenn großzügigere Lockerungen rasch wieder zurückgenommen werden müssten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel spricht nach dem Treffen im Kanzleramt auf einer Pressekonferenz. Foto: Markus Schreiber / POOL / AFP

Corona-News vom 3. März: Pressekonferenz nach fast zehnstündigen Beratungen

23.45 Uhr: Nach fast zehnstündiger Beratung gibt Kanzlerin Angela Merkel die Ergebnisse des Corona-Gipfels nun gemeinsam mit dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder und Berlins Regierendem Bürgermeister Michael Müller auf einer Pressekonferenz bekannt.

Bund und Länder wollen Inzidenzgrenzwert 35 kippen

22.55 Uhr: Eine Beschlussvorlage von Bund und Ländern zeigt, dass Öffnungsschritte nicht mehr an eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 geknüpft werden sollen. Stattdessen sollen die Grenzwerte 50 und 100 ausschlaggebend sein.

Merkel hatte den Verzicht auf die Orientierung an die Sieben-Tage-Inzidenz 35 offenbar angeboten, wenn die Länder auf noch schnellere Öffnungsschritte für den Handel verzichten.

Corona - New York will rund um die Uhr impfen

22.25 Uhr: Mit der ersten Lieferung des am Wochenende in den USA zugelassenen Corona-Impfstoffs des US-Konzerns Johnson & Johnson sollen mehrere Impfzentren in New York nun rund um die Uhr arbeiten. Im Yankee Stadion in der New Yorker Bronx, im Kongresszentrum Javits Center in Manhattan sowie in einem Impfzentrum im Norden des Bundesstaates New York solle so lange rund um die Uhr geimpft werden, bis di ersten rund 164.800 noch diese Woche erwarteten Dosen des Impfstoffs verabreicht seien, sagte Gouverneur Andrew Cuomo.

22.20 Uhr: In einem Monat ist Ostern und die Deutschen stellen sich viele Fragen: Darf ich trotz Corona-Krise meine Familie zu Ostern besuchen? Sind die Kirchen geöffnet? Wir liefern die wichtigsten Antworten zum Fest. Lesen Sie hier: Ostern 2021 in der Corona-Pandemie - Das sind die Regeln

Hitzige Diskussionen bei Corona-Gipfel

21.45 Uhr: In einer eindringlichen Ansprache warnte Kanzleramtschef Helge Braun vor zu weitreichenden Öffnungen unter Verweis auf die Gefahr, die von der britischen Mutation ausgehe. Schon mit den jetzigen Vorschlägen gehe man über die Empfehlungen des RKI hinaus. "Ich hoffe, es geht gut", sagte Braun Teilnehmern zufolge.

Weil die Stimmung immer angespannter wurde, hatte Merkel eine kurze Pause veranlasst. Allen Teilnehmern ist klar, dass man nicht ohne Ergebnis auseinander gehen kann.

Bund und Länder beraten über den Corona-Lockdown. Aber ganz sicher ist nur eines: Dass er bis zum 28. März verlängert wird. Foto: Guido Bergmann / dpa

Impfungen im Einzelhandel sorgen für Zoff beim Gipfel

21.00 Uhr: Beim Corona-Gipfel kam es zu einer hitzigen Diskussion um die Frage, ob Einzelhandelgeschäfte verpflichtet werden können, ihre Mitarbeiter testen zu lassen. Denn das ist in der Beschlussvorlage zum Beispiel für Geschäfte mit körpernahen Dienstleistungen vorgesehen. Markus Söder verwies auf ein Urteil des Bayerischen Verwaltungsgerichts, das die Testpflicht für Mitarbeiter von Pflegeheimen wieder gekippt hatte. Wenn dies nicht bei Pflegeheimen vorgeschrieben werden könne, dann wohl erst recht nicht bei Geschäften, sagte Söder.

Bei der Frage, ab wann Impfungen auch in Arztpraxen möglich sein sollen, gerieten Laschet und Söder aneinander. Laschet hatte gewarnt: Übergebe man das zu früh an die Arztpraxen, breche dort Chaos aus, weil nicht genügend Impfstoff vorhanden sei. Söder entgegnete daraufhin spitz, er wolle ja bei Laschet kein Chaos auslösen.

Teilnehmer berichten, Merkel habe sich mehrfach vor Gesundheitsminister Spahn gestellt. Etwa, als ihm vorgeworfen wurde, der Bund habe nicht genügend Selbsttests bestellt. Der Bund könne nicht Dinge bestellen, die noch nicht auf dem Markt seien, sagte die Kanzlerin. Mehrfach verwechselten Ministerpräsidenten im Eifer des Gefechts auch Schnell- und Selbststests

Neben der Inzidenz 35 und der Inzidenz 100 wurde noch über eine weitere Inzidenz diskutiert: die 50. Einige Teilnehmer plädierten dafür, weitgehende Öffnungen bereits ab einer Sieben-Tage-Inzidenz von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern zu ermöglichen.

Länder machen Spahn schwere Vorwürfe wegen Selbsttests

21.15 Uhr: Kurz vor einer kurzen Gipfelpause wurde es in der Videoschalte beim Streit um Selbsttests hitzig. Wie aus Teilnehmerkreisen zu hören ist, musste Kanzlerin Merkel einräumen, dass der Bund für die dringend benötigten Selbsttests zur Absicherung geplanter Lockerungen bislang keine Vorbestellungen getätigt habe. Erst ab April seien jetzt erste verbindliche Lieferungen mit Herstellern vereinbart worden.

Aus Länderkreisen heißt es, das sei haarsträubend. „Der Bund hat nichts geordert.“ Dabei habe Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ganz andere Erwartungen geweckt. Nun würden Selbsttests zur Eigenanwendung zuerst bei Discountern im Regal liegen – bevor die Regierung relevante Mengen bereitstellen könne.

Die Länder hatten gehofft, der Bund werde sie bei den Testungen von Schulen und Kitas rasch mit Schnelltests unterstützen können. Viele Länder haben zwar längst selbst Tests bestellt und geliefert bekommen. In Berlin beispielsweise reichen sie aber derzeit nicht aus, um Lehrern zugesagte zweimalige Testungen pro Woche einzuhalten.

Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig kritisierte demnach in der Runde, die Bundesregierung mache erneut ihren Job nicht. Erst sei zu wenig Impfstoff, nun seien zu wenig Selbsttests bestellt worden. Das sei ein „Desaster“: „Ständig werden Hoffnungen geweckt und nicht erfüllt“, sagte Schwesig nach Informationen unserer Redaktion an die Adresse von Merkel und Spahn.

Corona-Schnelltests - wichtige Helfer im Kampf gegen Corona Corona-Schnelltests - wichtige Helfer im Kampf gegen Corona

Aldi verkauft ab Samstag Corona-Schnelltests

20.50 Uhr: Der Discounter Aldi verkauft ab Samstag deutschlandweit Corona-Schnelltests. Pro Kunde werde die Abgabemenge auf eine Packung begrenzt, damit möglichst viele Kunden zum Zuge kämen, teilten Aldi Nord und Aldi Süd mit. Eine Packung umfasst demnach fünf Tests für einen Nasenabstrich, der Preis beträgt 24,99 Euro pro Packung. Die Packungen sind direkt an der Kasse erhältlich.

Vor Aldi hatten die Drogerieketten dm und Rossmann für die kommende Woche den Verkaufsbeginn für die zum Eigengebrauch gedachten Schnelltests angekündigt. Bisher wurde für Schnelltests medizinisches Personal benötigt, die neu zugelassenen Produkte soll jeder selbst anwenden können.

Biden kritisiert Corona-Lockerungen in Bundesstaaten

20.45 Uhr: US-Präsident Joe Biden hat die Lockerung von coronabedingten Beschränkungen in mehreren US-Bundesstaaten kritisiert. "Ich glaube, dass es ein großer Fehler ist", sagte der Demokrat am Mittwoch im Weißen Haus mit Blick auf entsprechende Lockerungen in Texas und Mississippi. Es werde noch Monate dauern, bis alle Amerikaner gegen das Coronavirus geimpft werden könnten. Bis dahin sei es entscheidend, die von der Wissenschaft empfohlenen Schutzmaßnahmen zu befolgen.

Auch die Chefin der US-Gesundheitsbehörde CDC, Rochelle Walensky mahnte: "Jetzt ist nicht die Zeit, alle Auflagen zu lockern." Sie appellierte an die Menschen, sich weiter an die Vorsichtsmaßnahmen zur Eindämmung der Pandemie wie das Tragen von Masken zu halten, "unabhängig von der Entscheidung des Bundesstaates".

Der republikanische Gouverneur von Texas, Greg Abbott, hatte angekündigt, die Maskenpflicht und alle Kapazitätsgrenzen für Restaurants und andere Betriebe in seinem Bundesstaat aufzuheben.

Bundestag stimmt über Verlängerung der epidemischen Notlage ab

20.15 Uhr: Der Bundestag stimmt am Donnerstag über die Fortsetzung der „epidemischen Lage von nationaler Tragweite“ ab. Mit der Verlängerung bleibt die Rechtsgrundlage für die gegenwärtigen Maßnahmen zum Schutz der öffentlichen Gesundheit in der Corona-Pandemie erhalten; sie würde sonst Ende März auslaufen. Das Gesetz enthält noch weitere Neuerungen – unter anderem soll es festschreiben, dass sich die Beschränkungen künftig nicht mehr nur am Inzidenzwert orientieren müssen, sondern auch andere Kennzahlen berücksichtigen können.

Corona-Gipfel - Kein Ende in Sicht

19.49 Uhr: Nach fünf Stunden Beratungen ist beim Corona-Gipfel noch kein Ende in Sicht: Gegen 19.30 war die Runde gerade erst bei Punkt 5 (von insgesamt 17 Punkten) der Beschlussvorlage angekommen. In Punkt fünf geht es um die entscheidende Frage, wo und bei welcher Inzidenz als nächstes geöffnet werden kann. Zu Debatte steht etwa, ob ein Museumsbesuch oder Shopping mit vorheriger Terminvergabe (Click and Meet) ab einer Inzidenz unter 100 wieder möglich sein soll.

Die ersten Ministerpräsidenten planen ihren Abend neu: Hessens Regierungschef Volker Bouffier (CDU) hat seine für den Abend geplante Pressekonferenz auf Donnerstag verschoben - "aufgrund der fortgeschrittenen Zeit" wie es beim Hessischen Rundfunk heißt.

Bundeskanzlerin Angela Merkel im Bundeskanzleramt. Foto: imago images/Reiner Zensen

Corona - R-Wert sinkt leicht

19.05 Uhr: Der bundesweite Sieben-Tage-R-Wert lag laut RKI-Lagebericht bei 0,93 (Vortag 0,94). Das bedeutet, dass 100 Infizierte rechnerisch 93 weitere Menschen anstecken. Der Wert bildet jeweils das Infektionsgeschehen vor 8 bis 16 Tagen ab. Liegt er für längere Zeit unter 1, flaut das Infektionsgeschehen ab; liegt er anhaltend darüber, steigen die Fallzahlen.

Griechische Regierung verpflichtet Privatkliniken zur Hilfe in Pandemie

18.37 Uhr: Wegen der weiterhin steigenden Corona-Zahlen im Großraum Athen wird die griechische Regierung Privatkliniken zur Unterstützung verpflichten. Das teilte der griechische Gesundheitsminister Vassilis Kikilias im Staatsfernsehen mit. Am Mittwoch hatte die griechische Gesundheitsbehörde binnen 24 Stunden 2702 Corona-Neuinfektionen und damit den bisherigen Höchstwert in diesem Jahr registriert.

Die Neuaufnahmen in den Krankenhäusern seien ebenfalls nochmal gestiegen - das Gesundheitssystem liege damit vor allem im Großraum Athen nicht mehr im roten, sondern im tiefroten Bereich, sagte Kikilias. Wegen der Entwicklung verlängerte die Regierung die Lockdown-Maßnahmen landesweit bis zum 16. März.

Flächendeckende Corona-Impfungen spätestens nach Ostern

18.00 Uhr: Es werden weitere Details aus den Gesprächen zwischen der Kanzlerin und den Länderchefinnen und -chefs bekannt: Flächendeckende Impfungen in Arztpraxen sollen voraussichtlich bereits Ende März, spätestens aber nach Ostern beginnen.

Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) hatte nach Informationen unserer Redaktion in der Bund-Länder-Runde darauf hingewiesen, dass aktuell vier Millionen Impfdosen in den Ländern „auf Halde“ lägen. Die Impfkapazitäten müssten jetzt dringend hochgefahren werden und man müsse schneller als bislang geplant mit den Impfungen bei niedergelassenen Ärzten beginnen.

US-Bischöfe raten von Johnson & Johnson-Impfstoff ab

17.45 Uhr: Die US-Bischofskonferenz hat die Katholiken aufgefordert, bei der Wahl eines Corona-Impfstoffs nach Möglichkeit auf das Produkt des Pharmaherstellers Johnson & Johnson zu verzichten. Grund ist der Einsatz von Zelllinien aus abgetriebenem fötalem Gewebe, das in der Entwicklung und Produktion des Impfstoffs verwendet worden sein soll.

Johnson & Johnson habe das Medikament nicht nur aus Zelllinien entwickelt, die aus Abtreibungen stammten, sondern es auch mit deren Hilfe produziert, kritisierten die Vorsitzenden verschiedener Fachausschüsse der Konferenz in einer Erklärung. Die Bischöfe verweisen als Alternative auf die Impfstoffe der Hersteller Moderna und Pfizer-BioNTech. Beide verwendeten zwar auch Zelllinien aus abgetriebenen Föten, allerdings nur zu Testzwecken.

RKI: Fast die Hälfte aller Infektionen mit B.1.1.7

17.35 Uhr: Das RKI hat einen neuen Bericht zum Anteil von Varianten in Deutschland getwittert. Darin erläutern die Experten, wie häufig besorgniserregende Varianten des Coronavirus zurzeit in Deutschland vorkommen.

Demnach hat die Verbreitung der zuerst in Großbritannien nachgewiesenen Corona-Variante B.1.1.7 weiter zugenommen. Ihr Anteil an einer Stichprobe von knapp 25.000 positiven Fällen aus der vergangenen Woche betrage rund 46 Prozent, heißt es in dem RKI-Bericht. Weitere mutierte Varianten, die etwa in Südafrika und Brasilien zirkulieren, spielen dem RKI-Bericht zufolge hierzulande bislang eine untergeordnete Rolle.

Gipfel - Impfreihenfolge soll flexibler gestaltet werden

17.09 Uhr: Die Bund-Länder-Beratungen laufen nach wie vor. Nach zähen Gesprächen ist aber nun das Thema Impfungen abgeschlossen. Bund und Länder haben sich darauf verständigt, dass die Länder bei der Impfreihenfolge flexibler entscheiden können. Derzeit wird um das geplante Angebot an flächendeckenden Schnelltests diskutiert.

Brasilianische Mutation erstmals in Dänemark nachgewiesen

16.48 Uhr: Nach der britischen und der südafrikanischen ist nun auch die zunächst in Brasilien nachgewiesene Variante des Coronavirus in Dänemark nachgewiesen worden. Dänemarks Technische Universität DTU habe den ersten Fall der Variante P.1 gefunden, teilten Gesundheitsminister Magnus Heunicke und das dänische Gesundheitsinstitut SSI am Mittwoch mit.

Scholz will Corona-Beschränkungen für Geimpfte zügig aufheben

16.18 Uhr: Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) will die Beschränkungen für Geimpfte zügig aufheben. „Nachdem erste Studien nun nahelegen, dass Geimpfte die Virus-Erkrankungen nicht mehr übertragen und damit kein Ansteckungsrisiko darstellen, sollten wir als nächstes diskutieren, welche Beschränkungen für diese Gruppe wegfallen können“, sagte Scholz am Mittwoch der „Süddeutschen Zeitung“.

„Ich kann mir gut vorstellen, dass der Impf-Nachweis wie ein negativer Schnelltest genutzt werden kann. Geimpfte erhalten Zugang zu all jenen Orten, die ansonsten nur mit einem Schnelltest zugänglich sind.“ Demnach könnten Geimpfte Theater, Kinos. Sportanlagen oder Biergärten besuchen, ohne einen tagesaktuellen Test vorlegen zu müssen.

Freudentanz nach der Corona-Impfung Freudentanz nach der Corona-Impfung

Bericht: Söder will Impfungen beschleunigen - Haus- und Betriebsärzte einbinden

15.50 Uhr: Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) hat in den Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine Beschleunigung der Impfungen auch unter Einbeziehung von Ärzten in der Fläche gefordert. Das Motto müsse sein: „All you can vaccinate“, sagte Söder nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur in der Schalte am Mittwochnachmittag.

Man müsse aus der starren „Impfbürokratie“ in mehr Flexibilität kommen. Deshalb müsse man so schnell wie irgend möglich alle Ärzte einbeziehen, niedergelassene Hausärzte, Betriebsärzte, Krankenhäuser und dann auch Schulärzte. Söder bezog sich dabei dem Vernehmen nach zunächst auf den Impfstoff von Astrazeneca, später müsse dies auch für andere Impfstoffe gelten.

Innenminister für Teilnehmer-Obergrenze bei Demos

15.28 Uhr: Die Innenminister von Bund und Ländern drängen auf strengere Einschränkungen bei Demonstrationen in der Corona-Pandemie. Das geht aus Informationen des „Spiegel“ hervor. Das Magazin zitierte vorab aus einem Beschluss der Innenministerkonferenz (IMK) mit dem Titel „Personenobergrenzen bei Versammlungen als wirksame Infektionsschutzmaßnahme“, demzufolge die Länderressortchefs „das außerordentlich dynamische Infektionsgeschehen mit großer Sorge“ betrachten.

Merkel zeigt sich zu Beginn des Gipfels zuversichtlich

14.50 Uhr: Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder haben am Mittwoch ihre Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise begonnen. Dabei soll besprochen werden, wie es nach dem Ende des zunächst bis zum 7. März befristeten Lockdowns bei der Pandemie-Eindämmung weitergeht.

Zu Beginn des Gipfels gab sich Merkel zuversichtlich. „Das ist ein wichtiger Tag, wir können den Übergang in eine neue Phase gehen“, sagte sie Teilnehmern zufolge.

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn teilte in der Runde zudem mit, dass er von einer baldigen Zulassung von Astrazeneca für Menschen über 65 Jahre ausgeht - unter Verweis auf die Studien aus Schottland und England. Die Ständige Impfkommission (Stiko) befinde sich in der finalen Entscheidungsfindung.

Berät mit Bund und Ländern über mögliche Lockerungen der Corona-Beschränkungen: Bundeskanzlerin Angela Merkel. Foto: dpa

ifo-Institut: Deutlich mehr Menschen könnten im Homeoffice arbeiten

14.24 Uhr: Deutlich mehr Menschen in Deutschland könnten einer Studie des ifo-Instituts zufolge im Homeoffice arbeiten. Danach arbeiteten im Februar nur rund 30 Prozent der Beschäftigten mindestens teilweise im Homeoffice, wie das Institut am Mittwoch in München mitteilte. Das Potenzial liege bei 56 Prozent, sagte ifo-Forscher und Studienautor Jean-Victor Alipour: „Die Firmen und die Mitarbeiter schöpfen es bei weitem nicht aus.“

Die im Januar beschlossene Pflicht der Firmen zum Homeoffice, um die Corona-Ansteckungen zu verringern, sei deshalb bislang zum Teil verpufft. Der Anteil der Firmen, die Homeoffice nutzten, lag im Februar bei 81 Prozent.

Gut essen im Homeoffice: Fünf Tipps für die Ernährung Gut essen im Homeoffice: Fünf Tipps für die Ernährung

Ischgl sagt Wintersaison endgültig ab

13.57 Uhr: Der österreichische Wintersportort Ischgl wird seine Lifte in dieser Wintersaison nicht mehr in Betrieb nehmen. „Diesen Winter haken wir ab“, sagte Tourismuschef Andreas Steibl. Angesichts des nach wie vor beunruhigenden Infektionsgeschehens, der verschärften Reiserestriktionen und der noch immer fehlenden Perspektiven für Öffnungsschritte in Gastronomie und Hotellerie sei eine Aufnahme des Skibetriebes weniger denn je vertretbar, teilte die Silvrettaseilbahn AG mit.

Ischgl war im Frühjahr 2020 als Hotspot bei der Verbreitung des Coronavirus international in den Schlagzeilen. In der Wintersaison setzt der Tiroler Ort normalerweise 300 Millionen Euro um. Im Gegensatz zu vielen anderen Wintersportgebieten in Österreich hatte Ischgl auf den seit Ende Dezember 2020 wieder erlaubten Skibetrieb verzichtet.

Die Skigebiete rund um Ischgl sind bei Wintersportlern beliebt. Foto: dpa

Wien will auch über 65-Jährige mit Astrazeneca impfen

13.52 Uhr: Österreichs Bundeshauptstadt Wien will den Impfstoff von Astrazeneca ab sofort auch bei über 65-jährigen Personen einsetzen. „Es geht derzeit um die Schnelligkeit, und wir wissen von diesem Astrazeneca-Impfstoff, dass er auch bei älteren Personen gute Wirkung zeigt“, sagt der ärztliche Direktor des Wiener Gesundheitsverbundes, Michael Binder. Lesen Sie auch: Drosten: Deutscher Perfektionismus verlangsamt das Impftempo

Sri Lanka will Corona-Tote auf kleine Insel auslagern

13.28 Uhr: Die Regierung auf Sri Lanka hat beschlossen, dass Corona-Tote zukünftig auf einer kleinen Insel vor der Hauptinsel begraben werden sollen. Doch ein großer Teil der rund 150 Einwohner der Insel protestiert gegen die Entscheidung. Sie befürchten, dass sich die Ansteckungsgefahr nun drastisch erhöht, sagte ein örtlicher Priester, der den Protest mitorganisiert hat. Bislang hätte es noch keine Corona-Fälle auf der kleinen Insel gegeben.

Bis vor kurzem hatte die Regierung in Sri Lanka noch eine umstrittene Einäscherungspflicht für bestätigte Covid-Tote und Verdachtsfälle vorgeschrieben. Die Regierung hatte argumentiert, dass das Begraben von Corona-Toten das Grundwasser verschmutzen und sich die Krankheit so verbreiten könnte. Dafür gibt es nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) keine wissenschaftliche Grundlage.

Weniger Arbeitsunfälle durch Homeoffice und Kurzarbeit

12.47 Uhr: Die Corona-Einschränkungen für Unternehmen und Beschäftigte haben im vergangenen Jahr zu deutlich weniger Arbeitsunfällen geführt. Die Zahl der meldepflichtigen Arbeitsunfälle ging 2020 um 12,8 Prozent auf 760.369 Unfälle zurück, teilte die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) auf Basis vorläufiger Zahlen mit. „Die Beschäftigten waren weniger mobil, viele arbeiteten in Kurzarbeit oder im Homeoffice, deshalb sind die Arbeitsunfallzahlen gesunken“, sagte DGUV-Hauptgeschäftsführer Stefan Hussy.

Deutschland will Grenzkontrollen offenbar verlängern

12.34 Uhr: Die stationären Kontrollen an der Grenze zu Tschechien und dem österreichischen Bundesland Tirol sollen nach Informationen der Nachrichtenagentur dpa zunächst bis zum 17. März verlängert werden. Das teilte laut dpa der Parlamentarische Staatssekretär Stephan Mayer (CSU) am Mittwoch im Innenausschuss des Bundestages nach Angaben von Teilnehmern einer nicht-öffentlichen Sitzung mit.

Deutschland hatte Tschechien, die Slowakei und weite Teile Tirols Mitte Februar zu sogenannten Virusvariantengebieten erklärt.

Lockerungen: Nur wenig Kreise mit Inzidenz von unter 35

12.12 Uhr: Lediglich jeder achte Landkreis in Deutschland liegt bei der sogenannten Sieben-Tage-Inzidenz derzeit unter der politisch definierten Schwelle von 35. Das geht aus Daten des Robert Koch-Instituts von Mittwochmorgen hervor.

Demnach wurden zuletzt in 55 von etwas mehr als 400 erfassten Landkreisen und kreisfreien Städten weniger als 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner und Woche registriert. In rund 250 Kreisen lag die Inzidenz bei über 50 – in 57 Kreisen und kreisfreien Städten lag sie sogar bei über 100.

Ein Pärchen geht hinter einem mit Flatterband abgesperrten Imbissstand auf dem Münchner Viktualienmarkt entlang. Foto: Foto: Peter Kneffel/dpa

Zahl der Neuinfektionen in Polen binnen Tagesfrist fast verdoppelt

11.58 Uhr: In Polen haben die Behörden nach Angaben des Gesundheitsministeriums 15.698 Corona-Neuinfektionen innerhalb von 24 Stunden verzeichnet – der höchste Stand seit Ende November. Dies seien fast doppelt so viele neue Fälle wie am Vortag, sagte Vizegesundheitsminister Waldemar Kraska am Mittwoch dem öffentlich-rechtlichen Sender Polskie Radio.

Im gleichen Zeitraum seien 309 Menschen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben. „Die heutigen Werte zeigen, dass die dritte Welle nicht nur Fakt ist, sondern auch Tempo aufnimmt“, sagte Kraska. Polen hat rund 38 Millionen Einwohner. Deutschland hat das Nachbarland als Risikogebiet eingestuft.

Sprengsatz explodiert an Testzentrum in Amsterdam

11.39 Uhr: In der Nähe eines Corona-Testzentrums nördlich von Amsterdam ist ein Sprengsatz explodiert. Niemand sei verletzt worden, die Explosion habe aber Fenster an dem Testzentrum zerstört, teilte die Polizei in der Provinz Nord-Holland am Mittwoch mit. Zu der Explosion kam es um kurz vor 7 Uhr in dem Ort Bovenkarspel, etwa 60 Kilometer nördlich von Amsterdam.

Die Polizei sperrte den Bereich ab und leitete Ermittlungen zur Ursache ein. Im Januar hatten Randalierer ein Corona-Testzentrum im niederländischen Fischerdorf Urk angezündet. Die Aktion sollte offenbar eine Antwort sein auf eine nachts geltende Ausgangssperre, die als Teil des Lockdowns von der Regierung verhängt worden war.

Vizekanzler Scholz fordert „vorsichtige“ Öffnungsstrategie

11.25 Uhr: Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz fordert vorsichtige Lockerungen der Corona-Maßnahmen. „Wir haben mehr Möglichkeiten zu testen. Die Selbsttests kommen jetzt in großem Umfang auf den Markt“, sagt der SPD-Kanzlerkandidat im Inforadio vom rbb. Auch bei den Impfungen komme man voran. „Das muss beides mit einer konkreten Öffnungsstrategie verknüpft werden, die gleichzeitig so vorsichtig ist, dass wir ein Ausbrechen der Infektionszahlen verhindern können.“

Dafür müsse ermöglicht werden, dass Unternehmen ihre Beschäftigten testen können, Schnelltests in Schulen bereitgestellt werden und alle Bürger die Möglichkeit bekämen, sich testen zu lassen.

Mecklenburg-Vorpommern, Warnemünde: Mit einem rot-weißen-Flatterband abgesperrt sind Stehtische auf der Promenade des Ostseebades. Foto: Bernd Wüstneck/dpa-Zentralbild/dpa

Mehr als 1800 Corona-Tote binnen eines Tages in den USA

11.03 Uhr: In den USA sind 1819 Todesfälle binnen eines Tages im Zusammenhang mit dem Coronavirus registriert worden. Diese Zahl für Dienstag meldete die Johns-Hopkins-Universität (JHU) in Baltimore am Mittwochmorgen (MEZ) auf ihrer Internetseite. Der bisherige Höchstwert an Corona-Toten wurde am 12. Januar mit 4398 verzeichnet.

Spahn rechnet in „wenigen Tagen“ mit Astrazeneca-Empfehlung auch für Ältere

10.45 Uhr: Um die Geschwindigkeit bei den Corona-Impfungen zu beschleunigen, will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) möglichst bald auch über 65-Jährige mit dem Vakzine von Astrazeneca impfen lassen. „Aus England und Schottland liegen jetzt Daten vor, dass Astrazeneca bei den über 65-Jährigen sehr gut wirkt“, sagte Spahn am Mittwoch im ARD-„Morgenmagazin“. Er habe deshalb die Ständige Impfkommission (Stiko) gebeten, die Empfehlung für das Vakzine auszuweiten, und gehe von einer Entscheidung „in wenigen Tagen“ aus.

Bisher wird der AstraZeneca-Impfstoff in Deutschland – anders als in anderen Ländern – aufgrund der Stiko-Empfehlung nur für Menschen unter 65 verwendet. Die Stiko hatte dies mit mangelnden Daten für die Wirkung des Impfstoffs bei Älteren begründet.

Wo welcher Impfstoff liegen bleibt

10.38 Uhr: Unser Impfmonitor zeigt, wie ganz Deutschland und die Bundesländer beim Impfen vorankommen, wie gut Risikogruppen bereits versorgt sind – und wo welcher Impfstoff im Kühlschrank liegen bleibt. Hier sehen Sie alle Grafiken.

Der Impfmonitor zeigt auch, wo welcher Impfstoff liegen bleibt. Foto: Screenshot/fmg

Einzelhandel pocht auf Wiedereröffnung zum 8. März

10.05 Uhr: Der Einzelhandel fordert vor den Corona-Beratungen von Bund und Ländern eine rasche Wiedereröffnung der Geschäfte. „Wir möchten Sie eindringlich auffordern, die Wiedereröffnung des gesamten Einzelhandels auf der Basis der funktionierenden Hygienekonzepte zum 8. März zu ermöglichen“, heißt es in einem Schreiben des Branchenverbands HDE an das Kanzleramt.

Die von Bund und Ländern angepeilte Zulassung von Einkaufen mit Terminvereinbarung („Click & Meet“) könne die meisten Händler wirtschaftlich nicht retten. Sie sei auch „kein deutlicher Schritt hin zu der lange überfälligen Öffnungsstrategie für den gesamten Einzelhandel“. Blieben die Geschäfte abseits des Lebensmittelhandels weiter geschlossen, werde dies für die Unternehmen und ihre Beschäftigten „verheerende Folgen“ haben. Lesen Sie dazu: Click and Meet: So soll das Termin-Shopping funktionieren

10.00 Uhr: Hier startet das neue Corona-Newsblog. Alle älteren Nachrichten können Sie hier in unserem bisherigen Corona-Newsticker lesen.

(fmg/dpa/afp)